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Manchester United, Aurelien Tchouameni’den vazgeçmiyor; Kırmızı Şeytanlar, Real Madrid’in orta saha oyuncusu için yeni bir teklifte bulundu
Kırmızı Şeytanlar, Real Madrid'in yıldız oyuncusuna göz dikti
Manchester United, Tchouameni’yi kadrosuna katma hayalinden vazgeçmiyor; haberlere göre kulüp, Real Madrid ile bir kez daha temasa geçti. Premier Lig devi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu uzun süredir takip ediyor ve Santiago Bernabéu’daki uzun vadeli geleceğiyle ilgili son gelişmelerden etkilenmediği bildiriliyor. Old Trafford yetkililerinin, eski Monaco oyuncusunu İngiltere’ye getirmek için gerekli koşulları öğrenmek amacıyla yeni bir talepte bulunduğu düşünülüyor.
Manchester'ın ilgisi yeni bir şey değil; zira kulüp, Tchouameni'nin Ligue 1'deki günlerinden beri gelişimini takip ediyordu. Ancak, yine İspanya'nın başkentinden gelen ve bugün Inter Miami'ye transferini tamamlayan Casemiro'nun kalıcı bir halefini bulmaya çalışan United için aciliyet artmış durumda. Özellikle The Sun'da yer alan haberlere göre, United, Fransız oyuncuyu önümüzdeki birkaç yıl boyunca orta sahalarını sağlamlaştıracak ideal profil olarak görüyor ve onun, takımın defansif orta saha pozisyonunda şu anda eksikliğini duyduğu fiziksel varlığı ve teknik kaliteyi sağlayacağını düşünüyor.
- Getty Images Sport
Sözleşme durumu işleri karmaşıklaştırıyor
Manchester United umutlu olsa da, Tchouameni’nin geleceğini Los Blancos’a adadığı yönündeki haberler durumu karmaşıklaştırıyor. Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, Mundo Deportivo'ya göre orta saha oyuncusunun kendisini 2031 yılına kadar Madrid'de tutacak bir sözleşme uzatımına razı olduğu yaygın olarak kabul ediliyor. Bu uzun vadeli taahhüt, Premier Lig'den gelen talipleri uzak tutmayı amaçlıyordu, ancak görünüşe göre United, resmi belgelerden bağımsız olarak Real Madrid'in kararlılığını sınamaya hazır.
United’ın Tchouameni’yi transfer etme konusundaki ilgisi, oyuncunun kulüpte yaşadığı son kriz sonrasında geleceği hakkında şüpheler ortaya çıkmasıyla yeniden alevlendi. Bu karışıklık, geçen Mayıs ayında El Clásico öncesinde yapılan bir antrenman sırasında takım arkadaşı Federico Valverde ile yaşanan ve büyük yankı uyandıran fiziksel kavgadan kaynaklanmıştı. Bu olay sonucunda Valverde, yüzündeki yaralanmalar nedeniyle hastanede tedavi görmüştü. Real Madrid, kulüp içinde disiplin soruşturması başlatmış ve transferle ilgili yoğun spekülasyonlar ortaya çıkmış olsa da, her iki oyuncu da daha sonra aralarındaki gerginliği gidermiş ve kulüp, Fransız oyuncunun sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatarak ayrılma söylentilerini sonlandırmıştı.
Mourinho faktörü ve takım dinamikleri
Madrid’deki iç dinamikler de bu gelişen olaylar dizisinde önemli bir rol oynuyor. Haberlere göre Mourinho, Fransız milli oyuncuyu taktiksel düzeninin vazgeçilmez direklerinden biri olarak görüyor. Teknik direktörün oyuncunun yeteneklerine olan inancı, kulübün son sözleşme uzatmasıyla onun uzun vadeli geleceğini güvence altına almasının başlıca itici gücü oldu. Mourinho, geçmişte de güçlü ve zeki defansif orta saha oyuncularına değer vermiş ve Tchouameni'yi takımın geri kalanının etrafında döndüğü "sabit" nokta olarak görüyor.
Tchouameni, 2022 yazında 80 milyon avroluk bir transfer ücreti karşılığında Madrid’e katılmıştı. Takıma katıldığından bu yana Bernabéu’da kupa dolu bir dönem geçiren oyuncu, La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra birçok önemli başarıya imza attı. Geçen sezon Fransız orta saha oyuncusu, tüm turnuvalarda 49 maça çıkarak iki gol atıp iki asist yaparak Los Blancos için yine kilit bir isim olmaya devam etti.
- Getty Images
Manchester United'ın orta saha kadrosunun yeniden yapılandırılması
Tchouameni’ye yönelik ilgi, Manchester United’ın orta sahasını yeniden canlandırma konusundaki acil ihtiyacını ortaya koyuyor. Kırmızı Şeytanlar, bu yaz Chelsea’den Andrey Santos’u ve Aston Villa’dan Youri Tielemans’ı kadrolarına katarak orta saha seçeneklerini şimdiden güçlendirmiş durumda. Ancak, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmeye hazırlanırken, United en üst düzeyde rekabet edebilmek için kadrosunu daha da güçlendirmeye kararlı.
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