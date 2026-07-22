Manchester United, Aurelien Tchouameni’den vazgeçmiyor; Kırmızı Şeytanlar, Real Madrid’in orta saha oyuncusu için yeni bir teklifte bulundu

Manchester United, Tchouameni’yi kadrosuna katma hayalinden vazgeçmiyor; haberlere göre kulüp, Real Madrid ile bir kez daha temasa geçti. Premier Lig devi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu uzun süredir takip ediyor ve Santiago Bernabéu’daki uzun vadeli geleceğiyle ilgili son gelişmelerden etkilenmediği bildiriliyor. Old Trafford yetkililerinin, eski Monaco oyuncusunu İngiltere’ye getirmek için gerekli koşulları öğrenmek amacıyla yeni bir talepte bulunduğu düşünülüyor.

Manchester'ın ilgisi yeni bir şey değil; zira kulüp, Tchouameni'nin Ligue 1'deki günlerinden beri gelişimini takip ediyordu. Ancak, yine İspanya'nın başkentinden gelen ve bugün Inter Miami'ye transferini tamamlayan Casemiro'nun kalıcı bir halefini bulmaya çalışan United için aciliyet artmış durumda. Özellikle The Sun'da yer alan haberlere göre, United, Fransız oyuncuyu önümüzdeki birkaç yıl boyunca orta sahalarını sağlamlaştıracak ideal profil olarak görüyor ve onun, takımın defansif orta saha pozisyonunda şu anda eksikliğini duyduğu fiziksel varlığı ve teknik kaliteyi sağlayacağını düşünüyor.



