Maçın başlamasından önce sosyal medyada yayımladığı açıklamada United, başsağlığı mesajı paylaştı: “Manchester United, Atletico de Madrid kaptanı Koke ile U19 takımının yardımcı antrenörü Borja Resurreccion'un sevgili annesi Ana Merodio Borja'nın vefatından dolayı üzgündür. Bu zor zamanda ailesine başsağlığı diliyor, taraftarları bu akşam maç öncesinde iki takımla birlikte bir dakikalık saygı duruşuna katılmaya davet ediyoruz.”

Atletico Madrid de UEFA'nın anma törenlerine onay verdiğini doğrulayan resmî bir açıklama yayımladı. Kulübün açıklamasında, “Bu sabah Madrid'de hayatını kaybeden kaptanımız Koke'nin annesi Ana Merodio Borja anısına, bu akşam Manchester United ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçından önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulübümüz, hem A takım maçında hem de UEFA Gençlik Ligi maçında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve oyuncuların siyah kol bandı takması için UEFA'dan izin istedi” ifadelerine yer verildi.

İspanyol kulübü açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ayrıca anısına duyduğumuz saygının bir göstergesi olarak Riyadh Air Metropolitano'daki kırmızı-beyaz bayrak yarıya indirildi. Atlético de Madrid, tüm ailesine ve dostlarına, özellikle de A takım kaptanı Koke ile Juvenil A takımının yardımcı antrenörü Borja Resurrección'a en derin taziyelerini sunar. Huzur içinde yatsın.”



