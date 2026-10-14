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Manchester United, Atletico Madrid kaptanı Koke'nin annesinin Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde hayatını kaybetmesinin ardından duygu dolu bir açıklama yayımladı
Manchester United da Atletico Madrid ile birlikte Koke'nin annesini onurlandırdı
Atletico Madrid kaptanı Koke ile Juvenil A takımının yardımcı antrenörü Borja Resurreccion'un annesi Ana Merodio Borja'nın ölümünün ardından Avrupa futbolu salı günü yasa boğuldu. Maçın oynanacağı günün sabahında Madrid'de yaşanan bu acı olay nedeniyle Koke, Manchester United'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından çekildi.
Metropolitano Stadyumu'nda hem genç takım hem de A takım maçlarında Ana Merodio Borja anıldı. Atletico'nun 3-0 kazandığı UEFA Gençlik Ligi maçının ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının başlama düdüğünden önce birer dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Oyuncular siyah kol bandı takarken stadyumdaki kırmızı-beyaz bayrak saygı göstergesi olarak yarıya indirildi.
Manchester United da anma törenine destek vererek deplasmana gelen taraftarlarından ev sahibi taraftarlarla birlikte saygı duruşuna katılmalarını ve Resurreccion ailesine saygılarını göstermelerini istedi.
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Kulüpler, içten açıklamalarla taziyelerini iletti
Maçın başlamasından önce sosyal medyada yayımladığı açıklamada United, başsağlığı mesajı paylaştı: “Manchester United, Atletico de Madrid kaptanı Koke ile U19 takımının yardımcı antrenörü Borja Resurreccion'un sevgili annesi Ana Merodio Borja'nın vefatından dolayı üzgündür. Bu zor zamanda ailesine başsağlığı diliyor, taraftarları bu akşam maç öncesinde iki takımla birlikte bir dakikalık saygı duruşuna katılmaya davet ediyoruz.”
Atletico Madrid de UEFA'nın anma törenlerine onay verdiğini doğrulayan resmî bir açıklama yayımladı. Kulübün açıklamasında, “Bu sabah Madrid'de hayatını kaybeden kaptanımız Koke'nin annesi Ana Merodio Borja anısına, bu akşam Manchester United ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçından önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulübümüz, hem A takım maçında hem de UEFA Gençlik Ligi maçında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve oyuncuların siyah kol bandı takması için UEFA'dan izin istedi” ifadelerine yer verildi.
İspanyol kulübü açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ayrıca anısına duyduğumuz saygının bir göstergesi olarak Riyadh Air Metropolitano'daki kırmızı-beyaz bayrak yarıya indirildi. Atlético de Madrid, tüm ailesine ve dostlarına, özellikle de A takım kaptanı Koke ile Juvenil A takımının yardımcı antrenörü Borja Resurrección'a en derin taziyelerini sunar. Huzur içinde yatsın.”
Carrick'in takımı için sahada felaket bir gece
Sahada ise Carrick'in ekibini zorlu bir akşam bekliyordu. 10 kişi kalan Manchester United, Metropolitano Stadyumu'nda 2-0 mağlup oldu. Pablo Barrios, maçın başlamasından sadece 50 saniye sonra Atletico'yu öne geçirdi. Ademola Lookman ise ikinci yarıda farkı ikiye çıkardı.
Leny Yoro'nun kırmızı kart görmesiyle United için gece daha da kötüleşti. Bu yenilgi, Manchester United'ın tüm kulvarlardaki galibiyet hasretini beş maça çıkararak şu ana kadar zorlu geçen sezonunu daha da ağırlaştırdı.
- Getty Images Sport
Galibiyetsiz seri sürerken Manchester United üzerindeki baskı artıyor
Bu yenilgi, Premier League'deki ilk altı maçından yalnızca altı puan çıkararak son 40 yılın en kötü üst düzey lig başlangıcını yapan United'da, sonuçları düzeltmesi için Carrick üzerindeki baskıyı artırdı. Manchester United daha önce Avrupa'da Sabah'ı 4-0, sezon öncesi hazırlık döneminde ise Atletico'yu 2-1 mağlup etmişti. Ancak takımın mevcut kötü gidişatı, önümüzdeki dönemde teknik direktör ve kadrosu için ciddi bir sınav olacak.
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