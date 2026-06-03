Manchester United, Atalanta'nın orta saha oyuncusunun sözleşme detayları açıklanırken Ederson için 38 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı

Sky Sports'un haberine göre, Manchester United, Ederson'u toplam 38 milyon sterlinlik bir anlaşma ile kadrosuna katmak üzere Atalanta ile mutabık kaldı. Kırmızı Şeytanlar, 26 yaşındaki oyuncu için 34 milyon sterlin (40,5 milyon avro/45,7 milyon dolar) tutarında bir başlangıç ücreti ödeyecek ve potansiyel ek ödemeler olarak 3,8 milyon sterlin (4,5 milyon avro/5 milyon dolar) daha ödeyecek. Anlaşmanın, oyuncunun Carrington'daki sağlık kontrolünü başarıyla tamamlaması koşuluyla Temmuz ayından önce sonuçlandırılması bekleniyor.

Brezilyalı milli oyuncu, Old Trafford'da 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak ve bu sözleşmede kulübün, sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu gelişme, United'ın uzun süredir gösterdiği ilginin ardından geldi. United, eski Salernitana oyuncusunu, Carrick yönetimindeki taktik düzenine çok ihtiyaç duyulan dinamizmi katmak için öncelikli hedef olarak belirlemişti.



