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Manchester United, Atalanta'nın orta saha oyuncusunun sözleşme detayları açıklanırken Ederson için 38 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı
Kırmızı Şeytanlar, Atalanta ile anlaşmaya vardı
Sky Sports'un haberine göre, Manchester United, Ederson'u toplam 38 milyon sterlinlik bir anlaşma ile kadrosuna katmak üzere Atalanta ile mutabık kaldı. Kırmızı Şeytanlar, 26 yaşındaki oyuncu için 34 milyon sterlin (40,5 milyon avro/45,7 milyon dolar) tutarında bir başlangıç ücreti ödeyecek ve potansiyel ek ödemeler olarak 3,8 milyon sterlin (4,5 milyon avro/5 milyon dolar) daha ödeyecek. Anlaşmanın, oyuncunun Carrington'daki sağlık kontrolünü başarıyla tamamlaması koşuluyla Temmuz ayından önce sonuçlandırılması bekleniyor.
Brezilyalı milli oyuncu, Old Trafford'da 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak ve bu sözleşmede kulübün, sözleşmeyi 12 ay daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Bu gelişme, United'ın uzun süredir gösterdiği ilginin ardından geldi. United, eski Salernitana oyuncusunu, Carrick yönetimindeki taktik düzenine çok ihtiyaç duyulan dinamizmi katmak için öncelikli hedef olarak belirlemişti.
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Mali destek, Carrick'in transfer çalışmalarına yardımcı oluyor
Piyasadaki bu erken hamle, kulübün mali yapısında gerçekleştirilen önemli bir yeniden yapılandırma sayesinde mümkün oldu. Son haberlere göre, United son haftalarda 110 milyon sterlinlik borcunu ödedikten sonra yaz transferleri için önemli bir bütçe alanı açtı. Bu mali esneklik, transfer ekibinin kararlı bir şekilde hareket etmesini ve önceki transfer dönemlerini aksatan uzun süren pazarlıklardan kaçınmasını sağladı.
Genel müdür Omar Berrada, kulübün gidişatına ilişkin iyimserliği vurgulayarak şunları söyledi: "Bu sezon kulübün kaydettiği ilerleme ve iş dönüşümü girişimlerimizin devam eden olumlu etkisinden çok memnunuz." Bu tasarruflar ve iyileşen gelir akışları sayesinde Carrick, United'ın finansal düzenlemelere uymaya devam ederken aynı zamanda en üst düzey yetenekleri agresif bir şekilde takip etmesini sağlayacak araçlara kavuşuyor.
Fernandes'in transferi için yapılan çalışmalarla orta saha revizyonu devam ediyor
Ederson’un transferi büyük bir başarı olsa da, onun orta saha kadrosuna yapılacak son takviye olması beklenmiyor; zira haberlere göre Manchester United, bu yaz West Ham’dan Mateus Fernandes’i kadrosuna katma yarışında önde gidiyor. 21 yaşındaki Portekizli genç yıldız, yenilenecek orta saha hattında kulüp kaptanı Bruno Fernandes’in partneri olabilecek uzun vadeli bir çözüm olarak görülüyor.
Birden fazla transfer ihtiyacının kaynağı, mevcut kadronun planlı bir şekilde elden geçirilmesi. Tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro, Old Trafford'dan ayrılmaya hazırlanıyor ve Manuel Ugarte'nin de hayal kırıklığı yaratan bir dönemden sonra takımdan ayrılabileceğine dair güçlü işaretler var.
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Carrick yeni hedefler belirliyor
Ederson'un transferi, yoğun geçeceği öngörülen yaz transfer döneminin sadece başlangıcı. Kaleci pozisyonunun ötesinde, kulüp yönetimi sol kanatta kadro derinliğini artırmaya ve yeni bir sol bek transferine de öncelik veriyor. Ederson'a yapılan büyük yatırıma rağmen, kulübün bir zamanlar Casemiro'nun sağladığı savunma kalkanını oluşturacak özel bir defansif orta saha oyuncusu arayışını sürdürmesi bekleniyor.
Ederson'u kadrosuna katarak ve diğer öncelikli hedefler için görüşmeleri ilerleterek, kulüp Carrick'e yeni transferleriyle tam bir hazırlık dönemi yaşatmayı hedefliyor. Artık teknik kadro üzerinde, bu önemli finansal desteği Ağustos ayında sahada somut bir ilerlemeye dönüştürme baskısı var.