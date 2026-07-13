Unai Emery, önümüzdeki sezon için orta sahasını Tielemans, Amadou Onana ve Boubacar Kamara etrafında şekillendirmek istiyordu. Ancak Tielemans’ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi, Aston Villa’nın oyuncunun doğrudan bir rakibe transferini engellemesini imkânsız hale getirdi.

The Athletic’e göre, Manchester United 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için bir fırsat yakaladı ve başka kulüplerin ilgisine rağmen, Tielemans Old Trafford’a transfer olmayı tercih ediyor. Belçika milli takımında da forma giyen oyuncu, geçen sezon Villa’da önemli bir rol oynayarak takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılmasını ve Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmasını sağlamıştı; ancak 20 kez İngiltere şampiyonu olan kulübün cazibesi, görmezden gelinemeyecek kadar güçlü oldu.



