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Manchester United, Aston Villa’nın yıldız oyuncusunun sözleşmesindeki 35 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini ödeyerek Youri Tielemans’ın sürpriz transferini tamamlamaya hazırlanıyor
Kırmızı Şeytanlar, sözleşmedeki serbest kalma maddesini devreye soktu
Manchester United, Aston Villa’nın yıldızı Tielemans’ı kadrosuna katmak için attığı adımla Premier Lig’de büyük yankı uyandırdı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, United, Birmingham merkezli kulüple müzakere sürecini atlamak için gerekli olan 35 milyon sterlinlik bedel maddesini devreye soktu.
Romano, sosyal medyada kendine özgü "here we go" ifadesiyle transferi doğruladı. Bu transfer, mevcut piyasa koşullarında bir fırsat olarak değerlendirilen bir bedel karşılığında kendini Premier Lig'de kanıtlamış bir oyuncuyu kadrosuna katmak için hızlı hareket eden United'ın kusursuz bir hamlesi olarak değerlendiriliyor.
- Getty Images Sport
Villa’nın elleri sözleşme nedeniyle bağlı
Unai Emery, önümüzdeki sezon için orta sahasını Tielemans, Amadou Onana ve Boubacar Kamara etrafında şekillendirmek istiyordu. Ancak Tielemans’ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi, Aston Villa’nın oyuncunun doğrudan bir rakibe transferini engellemesini imkânsız hale getirdi.
The Athletic’e göre, Manchester United 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için bir fırsat yakaladı ve başka kulüplerin ilgisine rağmen, Tielemans Old Trafford’a transfer olmayı tercih ediyor. Belçika milli takımında da forma giyen oyuncu, geçen sezon Villa’da önemli bir rol oynayarak takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılmasını ve Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmasını sağlamıştı; ancak 20 kez İngiltere şampiyonu olan kulübün cazibesi, görmezden gelinemeyecek kadar güçlü oldu.
- Getty Images
Ederson transferi son anda suya düştü
Tielemans’ın transferi, United’ın Atalanta’dan Ederson’u transfer etme planından vazgeçmesinin hemen ardından gündeme geldi. Brezilyalı oyuncu birkaç haftadır kulübün birincil hedefi olmuştu, ancak önemli bir mali paket üzerinde önceden anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, transfer süreci son aşamalarda tıkanmıştı.
Haberlere göre United, oyuncunun Dünya Kupası'ndan dönüşünün ardından yoğun ek sağlık testleri talep ettikten sonra Atalanta'lı oyuncu için yapılan yarıştan çekildi. Atalanta, oyuncunun fiziksel durumuna güvenmeye devam etse de, Kırmızı Şeytanlar başka seçenekleri değerlendirmeyi tercih etti ve bu da onları doğrudan Tielemans'a yönlendirdi.
- Getty Images Sport
Carrick'in orta saha motorunu güçlendirmek
Casemiro'nun ayrılmasının ve Dünya Kupası sırasında diz bağlarında hasar gören Manuel Ugarte'nin uzun süreli sakatlığının ardından Carrick, üst düzey deneyime sahip takviyelere acil olarak ihtiyaç duyuyordu.
Belçika'nın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme yolunda yıldızlaşan Tielemans, beklenen yeni transfer Andrey Santos ile birlikte, maçları daha etkili bir şekilde kontrol etmek üzere yeniden yapılandırılan orta saha kadrosuna katılacak. Hem gol hem de asist yapma yeteneğine sahip olan Tielemans'ın, Carrick'in liderliğinde son dönemde kaydedilen ilerlemeleri daha da ileriye taşımak isteyen United için savunma ve hücum arasında mükemmel bir köprü görevi göreceğine inanılıyor.
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