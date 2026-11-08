On maçta sekiz puan. Manchester United'ın bilançosu bu: Kasım ayındaki milli araya, 7 puanla son sırada yer alan Crystal Palace'ın yalnızca bir puan önünde, düşme hattında giriyor. Dorgu bugün Aston Villa karşısında 94. dakikada skoru 4-4'e getiren golü atmasaydı puan tablosundaki durum daha da kötü olacaktı. Rakamlar korkunç: Manchester United ligdeki tek galibiyetini 30 Ağustos'ta Ipswich'i 5-2 yenerek aldı. Milli aranın ardından ise Anfield'da Liverpool ile oynanacak büyük önem taşıyan karşılaşma var.
Manchester United, Aston Villa ile 4-4 berabere kaldı: Araya düşme hattında giriyor. Carrick'in koltuğu tehlikede
Savunma sürekli gol yiyor, Lammens kötü performans sergiliyor
Unai Emery'nin takımına karşı, kötü kurulmuş, az sayıda lidere sahip ve kritik mevkilerde formanın değerine layık olmayan oyuncuları bulunan bir takımın alışıldık hataları ve zaafları yine görüldü. Alysson ve Jackson'ın 1. ve 4. dakikalarda attığı ilk iki golde Lammens'in sorumluluğu açıkça görülüyor (United scoutları bugün Carnesecchi'yi yakından izlemek için Monza'da tribündeydi). Savunma da genel olarak yine kötü bir görüntü çizdi. United, 10 maçta 19 gol yedi; yalnızca 24 gol yiyen Palace ve 20 gol yiyen Ipswich daha kötü durumda.
Carrick'in geleceği belirsiz
Olumlu noktalardan biri, takımın hiç pes etmediği ve sonuna kadar inandığı izlenimini veren tutumu. Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında 0-2'den 3-2'ye dönülürken bu görülmüştü. Bugün de Zirkzee'nin (92. dakika) ve Dorgu'nun (96. dakika) golleri, kaybedilmiş gibi görünen maçı kurtardı. Ancak geleceğe iyimserlikle bakmak için bunlar yetersiz. Üstelik Carrick'in yer almadığı bir gelecek de söz konusu olabilir. Carrick ise maçın ardından istifa etme ihtimalini dışladı. Şimdi sıra kulüpte; önümüzdeki günlerde durumu değerlendirecek.
Keane, Carrick'e karşı
Maçın ardından Manchester United'ın eski efsanelerinden Roy Keane sert sözlerle yüklendi: "Carrick çok konuşuyor ama pek bir şey söylemiyor. Sürekli safları sıklaştırmamız gerektiğini söylüyor... Bu konuda harekete geçse iyi olur."
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