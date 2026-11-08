Manchester United, Aston Villa ile 4-4 berabere kaldı: Araya düşme hattında giriyor. Carrick'in koltuğu tehlikede

Unai Emery'nin takımına karşı, kötü kurulmuş, az sayıda lidere sahip ve kritik mevkilerde formanın değerine layık olmayan oyuncuları bulunan bir takımın alışıldık hataları ve zaafları yine görüldü. Alysson ve Jackson'ın 1. ve 4. dakikalarda attığı ilk iki golde Lammens'in sorumluluğu açıkça görülüyor (United scoutları bugün Carnesecchi'yi yakından izlemek için Monza'da tribündeydi). Savunma da genel olarak yine kötü bir görüntü çizdi. United, 10 maçta 19 gol yedi; yalnızca 24 gol yiyen Palace ve 20 gol yiyen Ipswich daha kötü durumda.