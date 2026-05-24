Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United, Aston Villa'da tek golle sonuçlanan zorlu kiralık döneminin ardından, 73 milyon sterlinlik fiyasko Jadon Sancho'nun Old Trafford'dan indirimli bir transfer anlaşmasıyla ayrılmasını nasıl engellemeyi planlıyor?
United, değerini korumak için sözleşmede bir tetikleyici madde planlıyor
Bild gazetesine göre Manchester United, bu yaz sona erecek olan Sancho’nun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor; böylece kanat oyuncusu için önemli bir transfer ücreti elde etmeyi garantilemek istiyor.
Bu hamle, 24 yaşındaki oyuncunun bedelsiz olarak ayrılmasını veya kulübün 73 milyon sterlinlik ilk yatırımında büyük bir kayba yol açacak düşük bedelli bir anlaşma ile ayrılmasını önlemek amacıyla yapılıyor. İngiltere milli takım oyuncusu, 2021'de Old Trafford'a transfer olduğundan bu yana en iyi formunu bulmakta zorlansa da, kulüp yetkilileri onun piyasa değerini korumayı bir öncelik olarak görüyor.
Sözleşmesini uzatarak United, bir dizi istikrarsız kiralık döneminin ardından forveti ucuza transfer etmeyi umut eden potansiyel alıcılarla yapılacak görüşmelerde elini güçlendirmiş oluyor.
- Getty Images Sport
Sancho'nun Dortmund'a dönüşü gündemde
Almanya'dan gelen haberlere göre Sancho, Borussia Dortmund'a kalıcı olarak geri dönmeyi çok istiyor. Bundesliga'nın dev kulübü, onun ilk kez adını duyurduğu yer; spor direktörü Lars Ricken'in ise oyuncunun Signal Iduna Park'a üçüncü kez dönme arzusunun farkında olduğu bildiriliyor.
Ancak Dortmund'un, kanat oyuncusunun Almanya'daki ilk döneminde sergilediği dünya klasmanındaki formunu gerçekten yeniden bulup bulamayacağını değerlendirdiği söyleniyor.
Durum, United'ın oyuncunun değerine ilişkin tutumu nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor. Sancho, Westfalenstadion'a geri dönmeyi kariyerine yeniden ivme kazandırmanın ideal yolu olarak görse de, Red Devils'ın yüksek bir transfer ücreti konusunda ısrarcı olması, son iki sezonda değeri önemli ölçüde düşen bir oyuncu için yüksek bir bedel ödemek istemeyen Alman tarafı için büyük bir engel teşkil edebilir.
Aston Villa'ya kiralanma süreci boyunca zorluklar devam ediyor
Sancho’nun Aston Villa’daki son kiralık dönemi, eleştirenleri onun eski formuna kavuştuğuna ikna etmekte pek başarılı olamadı.
Unai Emery yönetiminde geçirdiği süre boyunca, kanat oyuncusu kadronun kenarında kaldı ve Premier League'de sadece dokuz kez ilk 11'de yer aldı. Performansı endişe kaynağı olmaya devam etti; Midlands'ta geçirdiği zorlu dönemde düzenli olarak ilk 11'de yer bulamadı ve sadece bir gol attı.
Villa, Freiburg'a karşı tarihi bir Avrupa Ligi finali zaferi kutlarken - otuz yıldır kazandıkları ilk büyük kupa - Sancho sadece maçın sonlarında kısa bir süre sahaya çıkabildi. Maçın son dokuz dakikasında oyuna yedek olarak girdi.
- Getty Images Sport
Türk ilgisi alternatif bir kaçış yolu sunuyor
Almanya'ya dönüşü zor görünse de, Manchester City altyapısından yetişen bu oyuncunun Süper Lig'e transferi gündeme gelebilir.
Türk futbolunun devleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, hücumlarına yıldız gücü katmak amacıyla bu kanat oyuncusuyla ilgilendiği iddia ediliyor.
Söylentilere göre Sancho, olası bir transferle ilgili olarak İstanbul'da ön görüşmeler yaptı.