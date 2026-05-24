Manchester United, Aston Villa'da tek golle sonuçlanan zorlu kiralık döneminin ardından, 73 milyon sterlinlik fiyasko Jadon Sancho'nun Old Trafford'dan indirimli bir transfer anlaşmasıyla ayrılmasını nasıl engellemeyi planlıyor?

Bild gazetesine göre Manchester United, bu yaz sona erecek olan Sancho’nun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor; böylece kanat oyuncusu için önemli bir transfer ücreti elde etmeyi garantilemek istiyor.

Bu hamle, 24 yaşındaki oyuncunun bedelsiz olarak ayrılmasını veya kulübün 73 milyon sterlinlik ilk yatırımında büyük bir kayba yol açacak düşük bedelli bir anlaşma ile ayrılmasını önlemek amacıyla yapılıyor. İngiltere milli takım oyuncusu, 2021'de Old Trafford'a transfer olduğundan bu yana en iyi formunu bulmakta zorlansa da, kulüp yetkilileri onun piyasa değerini korumayı bir öncelik olarak görüyor.

Sözleşmesini uzatarak United, bir dizi istikrarsız kiralık döneminin ardından forveti ucuza transfer etmeyi umut eden potansiyel alıcılarla yapılacak görüşmelerde elini güçlendirmiş oluyor.