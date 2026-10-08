Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United, Arsenal ve Liverpool, tazminat talepleri gündeme gelirken Manchester City'nin suçlu bulunduğu kararını resmi açıklamadan HAFTALAR önce öğrendi
- Getty Images Sport
Rakiplere erkenden haber verildi
The Telegraph'a göre Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham Hotspur, 25 Eylül'de ligin geri kalanına resmî bir e-posta gönderilmeden önce City'nin suçlu bulunduğu yönünde bilgilendirildi. Premier League kısa süre önce, City'nin 115 finansal suçlamadan yalnızca biri dışında hepsinden suçlu bulunduğunu doğruladı.
Seçkin dörtlünün bu karardan önceden haberdar olması, 2024'te başlatılan hukuki hamlelerden kaynaklanıyor. Bu kulüpler, Etihad devine yönelik yaptırımların onanması halinde tazminat alma hakkına sahip olduklarından emin olmak için aktif biçimde tazminat taleplerine hazırlandı.
- Getty Images
Ufukta ağır yaptırımlar var
Bu olası hukuki taleplerin tam mali etkisi belirsizliğini koruyor. Ancak ilk kararın geçerliliğini koruması halinde, City için doğacak sportif sonuçlar İngiliz futbolunun dengelerini kökten değiştirebilir.
Suçlu kararı sonrası benzeri görülmemiş geniş bir ceza yelpazesi gündeme getirildi. Olası yaptırımlar arasında dev para cezaları, transfer yasakları ve ağır puan silme cezaları yer alıyor. En uç senaryolarda ise City, daha önce kazandığı lig şampiyonluklarının elinden alınmasıyla ya da doğrudan Premier League'den ihraç edilmesiyle karşı karşıya kalabilir.
City kapsamlı bir itiraz başlattı
City, masumiyetini güçlü şekilde savunuyor ve geçen cuma günkü son tarihten önce resmen itirazda bulundu. Kulüp, 1 Ekim'de yayımladığı açıklamada Premier League Komisyonu'nun bulgularına karşı çıktığını doğrularken, ilk görüşü "güvenli değil" olarak nitelendirdi ve bunun "hukuk, ilke ve olgu bakımından açık maddi hatalarla" malul olduğunu belirtti.
Etihad ekibi, tüm suçlamalar karşısında adını temize çıkarmak için "çürütülemez kapsamlı bir kanıt bütünü"ne sahip olduklarında ısrar ediyor. Kulübün açıklaması şu ifadelerle sona erdi: "Usule saygı göstermeyi sürdüreceğiz ve tüm süreçler tamamlanana kadar daha fazla ne söyleyebileceğimiz konusunda doğal olarak kısıtlıyız."
- AFP
Nihai karar yaklaşıyor
Kulübün kaderi artık bağımsız üç kişilik bir kurulun elinde. İtiraz sürecini bu kurul yürütecek ve yıl sonundan önce kesin bir karara varılması bekleniyor.
Nihai hüküm verilene kadar Enzo Maresca'nın ekibi, eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlik bulutu altında mevcut sezonunu sürdürmek zorunda. Bu arada en büyük rakipleri de, tazminat taleplerinde atacakları sonraki adımları belirlemek için itirazın sonucunu merakla bekleyecek.
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