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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Çeviri:

Manchester United, Arsenal ve Liverpool, tazminat talepleri gündeme gelirken Manchester City'nin suçlu bulunduğu kararını resmi açıklamadan HAFTALAR önce öğrendi

M.City
M. United
Arsenal
Liverpool
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Manchester City'nin dönüm noktası niteliğindeki finansal fair play davasının yankıları, kararın açıklanma zamanlamasına ilişkin sansasyonel iddiaların ortaya çıkmasının ardından İngiliz futbolunda sarsıntı yaratmaya devam ediyor. Kulübün en büyük rakiplerinden seçilmiş bir grubun, Etihad ekibinin 100'den fazla ihlalden suçlu bulunduğu haberini alma konusunda büyük bir erken avantaj elde ettiği bildirildi.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport

    Rakiplere erkenden haber verildi

    The Telegraph'a göre Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham Hotspur, 25 Eylül'de ligin geri kalanına resmî bir e-posta gönderilmeden önce City'nin suçlu bulunduğu yönünde bilgilendirildi. Premier League kısa süre önce, City'nin 115 finansal suçlamadan yalnızca biri dışında hepsinden suçlu bulunduğunu doğruladı.

    Seçkin dörtlünün bu karardan önceden haberdar olması, 2024'te başlatılan hukuki hamlelerden kaynaklanıyor. Bu kulüpler, Etihad devine yönelik yaptırımların onanması halinde tazminat alma hakkına sahip olduklarından emin olmak için aktif biçimde tazminat taleplerine hazırlandı.


  • Sheikh Mansour Manchester CityGetty Images

    Ufukta ağır yaptırımlar var

    Bu olası hukuki taleplerin tam mali etkisi belirsizliğini koruyor. Ancak ilk kararın geçerliliğini koruması halinde, City için doğacak sportif sonuçlar İngiliz futbolunun dengelerini kökten değiştirebilir.

    Suçlu kararı sonrası benzeri görülmemiş geniş bir ceza yelpazesi gündeme getirildi. Olası yaptırımlar arasında dev para cezaları, transfer yasakları ve ağır puan silme cezaları yer alıyor. En uç senaryolarda ise City, daha önce kazandığı lig şampiyonluklarının elinden alınmasıyla ya da doğrudan Premier League'den ihraç edilmesiyle karşı karşıya kalabilir.


  • City kapsamlı bir itiraz başlattı

    City, masumiyetini güçlü şekilde savunuyor ve geçen cuma günkü son tarihten önce resmen itirazda bulundu. Kulüp, 1 Ekim'de yayımladığı açıklamada Premier League Komisyonu'nun bulgularına karşı çıktığını doğrularken, ilk görüşü "güvenli değil" olarak nitelendirdi ve bunun "hukuk, ilke ve olgu bakımından açık maddi hatalarla" malul olduğunu belirtti.

    Etihad ekibi, tüm suçlamalar karşısında adını temize çıkarmak için "çürütülemez kapsamlı bir kanıt bütünü"ne sahip olduklarında ısrar ediyor. Kulübün açıklaması şu ifadelerle sona erdi: "Usule saygı göstermeyi sürdüreceğiz ve tüm süreçler tamamlanana kadar daha fazla ne söyleyebileceğimiz konusunda doğal olarak kısıtlıyız."


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    Nihai karar yaklaşıyor

    Kulübün kaderi artık bağımsız üç kişilik bir kurulun elinde. İtiraz sürecini bu kurul yürütecek ve yıl sonundan önce kesin bir karara varılması bekleniyor.

    Nihai hüküm verilene kadar Enzo Maresca'nın ekibi, eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlik bulutu altında mevcut sezonunu sürdürmek zorunda. Bu arada en büyük rakipleri de, tazminat taleplerinde atacakları sonraki adımları belirlemek için itirazın sonucunu merakla bekleyecek.