City, masumiyetini güçlü şekilde savunuyor ve geçen cuma günkü son tarihten önce resmen itirazda bulundu. Kulüp, 1 Ekim'de yayımladığı açıklamada Premier League Komisyonu'nun bulgularına karşı çıktığını doğrularken, ilk görüşü "güvenli değil" olarak nitelendirdi ve bunun "hukuk, ilke ve olgu bakımından açık maddi hatalarla" malul olduğunu belirtti.

Etihad ekibi, tüm suçlamalar karşısında adını temize çıkarmak için "çürütülemez kapsamlı bir kanıt bütünü"ne sahip olduklarında ısrar ediyor. Kulübün açıklaması şu ifadelerle sona erdi: "Usule saygı göstermeyi sürdüreceğiz ve tüm süreçler tamamlanana kadar daha fazla ne söyleyebileceğimiz konusunda doğal olarak kısıtlıyız."



