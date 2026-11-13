“Manchester United, Antonio Conte’yle başa çıkamazdı”: Chelsea ve Juventus’un eski teknik direktörünün göreve getirilememesinden yönetim sorumlu tutulurken “müthiş” hocanın neden tercih edilmediği
Görevden alınan Carrick’in yerine Pochettino seçildi
Premier Lig'deki önemli bir görev, 32 maçın ardından Michael Carrick'in görevine son verilmesi kararıyla yeniden boşaldı. United'ın küme düşme hattına gerilediğini gören Carrick'e ardından hiç de nazik olmayan bir şekilde kapı gösterildi.
Bir süredir değişiklik gündemde olduğundan, uyuyan devi yeniden ayağa kaldırmayı amaçlayan bir başka hamleyi değerlendirirken United'ın önünde birkaç aday vardı. Eski Newcastle teknik direktörü Eddie Howe'un da bir dönem adaylar arasında olduğu söyleniyordu.
Tercih edilen isim Pochettino oldu. Arjantinli teknik adam, daha önce Southampton, Tottenham ve Chelsea'de görev yaptığı İngiltere futboluna dönmeden önce ABD erkek millî takımıyla CONCACAF Uluslar Ligi kapsamındaki görevlerini tamamladı.
“Düşler Tiyatrosu” olarak anılan stada gelecek haftanın sonlarına kadar gelmeyecek. Bu da ona son derece zorlu görevine alışmak için çok az zaman bırakacak. Ardından eski rakip Liverpool ile karşılaşmak üzere zorlu bir Anfield deplasmanına çıkacak.
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Napoli ile yollarını ayıran Conte işsiz kaldı
United, şu anda işsiz olan ve hemen göreve başlayabilecek birini getirebilirdi. Conte, Mayıs 2026'da Napoli ile yollarını ayırma kararının ardından bir süre dinleniyor.
57 yaşındaki teknik direktör, Juventus, Chelsea, Inter ve Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı; ayrıca İtalya Millî Takımı'nın başında iki yıl geçirdi. Başarı geçmişi tartışılmaz, ancak karakteri bazılarını rahatsız edebilir.
İşine tutkuyla bağlı Lecce doğumlu teknik adam kimseye taviz vermez ve düşündüğünü her zaman açıkça söyler. Hem kendisine bağlı çalışanlardan hem de üstlerinden tam bağlılık bekler. Bu yönleriyle, Manchester'daki karmaşayı devralıp birlik duygusunu yeniden sağlamak için birçok açıdan mükemmel bir tercih gibi görünüyor. Beklentilerin altında kalan oyunculara da başarısızlığın artık bir seçenek olmadığı açıkça gösterilmiş olur.
Taviz vermeyen Conte daha iyi bir tercih olur muydu?
Kendisine, Conte'nin müsaitliği ve geçmiş performansı göz önüne alındığında mantıklı seçenek olup olmayacağı sorulduğunda, United'ın Premier League şampiyonluğu yaşamış eski savunmacısı Parker, Islandcasino.com ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Kesinlikle katılıyorum. Soyunma odasında müthiş olurdu.
“Ama dışarıdan bakınca pek çok kişinin benimle aynı şeyi söyleyeceğini düşünüyorum. Eski ya da aktif futbolcu olmanıza gerek yok; futbolu sevmeniz yeterli. Hepimizin Conte'yi izleyerek ve dinleyerek onun hakkında edindiği bir fikir var. Manchester United'ı yönetenlerin Conte ile başa çıkabileceğini sanmıyorum.
“Söyleyecek sözü olan birini, söyledikleri 10 seferin dokuzunda tamamen doğru olsa bile, göreve getiremezler. Kulüpte yaşananlardan memnun olmadığında maç öncesinde veya sonrasında yaptığı açıklamaları görmüş olacaklarını düşünüyorum.
“Kendisine kupa kazanma fırsatı verilmesini talep ediyor, onlar da bunu istemez. Bence bunu herkes biliyor. Bu kişilerin nasıl insanlar olduğunu bilmek için Manchester United'ın aktif ya da eski futbolcusu olmanıza gerek yok. Conte onlara uymaz.
“Sessizce oturmayıp neyin yanlış olduğunu açıkça söyleyecek birini bünyelerine asla almak istemezler. Şu anda bunu istemiyorlar.”
- Getty/GOAL
Pochettino, Manchester United'da beklentileri karşılama baskısı altında
Bu, Old Trafford'daki zihniyete ilişkin oldukça ağır bir değerlendirme. Perde arkasında ipleri elinde tutanlar, kulüp ve genel çıkarlar için en iyisini istemeli. Efsanevi Sir Alex Ferguson'ın emekliye ayrılmasının ve çürümenin başlamasının üzerinden 13 yıl geçti.
Pochettino akıllıca bir tercih olduğunu kanıtlayabilir. Kariyerindeki başarılar, Manchester'da gidişatı tersine çevirebileceğine işaret ediyor. Ancak Conte'nin yapacağı gibi tüm gücüyle işe girişmeyecek ve United'ın şu anda ihtiyacı olan şeyin de bu olduğu söylenebilir.
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