Premier Lig'deki önemli bir görev, 32 maçın ardından Michael Carrick'in görevine son verilmesi kararıyla yeniden boşaldı. United'ın küme düşme hattına gerilediğini gören Carrick'e ardından hiç de nazik olmayan bir şekilde kapı gösterildi.

Bir süredir değişiklik gündemde olduğundan, uyuyan devi yeniden ayağa kaldırmayı amaçlayan bir başka hamleyi değerlendirirken United'ın önünde birkaç aday vardı. Eski Newcastle teknik direktörü Eddie Howe'un da bir dönem adaylar arasında olduğu söyleniyordu.

Tercih edilen isim Pochettino oldu. Arjantinli teknik adam, daha önce Southampton, Tottenham ve Chelsea'de görev yaptığı İngiltere futboluna dönmeden önce ABD erkek millî takımıyla CONCACAF Uluslar Ligi kapsamındaki görevlerini tamamladı.

“Düşler Tiyatrosu” olarak anılan stada gelecek haftanın sonlarına kadar gelmeyecek. Bu da ona son derece zorlu görevine alışmak için çok az zaman bırakacak. Ardından eski rakip Liverpool ile karşılaşmak üzere zorlu bir Anfield deplasmanına çıkacak.