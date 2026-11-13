Premier Lig'de önemli bir teknik direktörlük koltuğu, Michael Carrick'in takımın başında çıktığı 32 maçın ardından görevden alınması kararıyla yeniden boşaldı. Carrick döneminde United düşme hattına geriledi; ardından kendisi de apar topar gönderildi.

Bir süredir değişiklik ihtimali konuşulurken United, kötü gidişatına son vermek amacıyla yapacağı yeni hamle için değerlendirebileceği birkaç adaya sahipti. Eski Newcastle teknik direktörü Eddie Howe'un da bir dönem adaylar arasında olduğu söyleniyordu .

Tercih Pochettino'dan yana kullanıldı. Arjantinli teknik direktör, daha önce Southampton, Tottenham ve Chelsea'de görev yaptığı İngiliz futboluna dönmeden önce ABD erkek millî takımıyla CONCACAF Uluslar Ligi'ndeki yükümlülüklerini tamamlayacak.

Pochettino, ‘Düşler Tiyatrosu’ olarak anılan Old Trafford'a gelecek haftanın sonlarına doğru ulaşacak. Bu da ona, eski rakipleri Liverpool ile karşılaşmak üzere Anfield'a yapılacak zorlu yolculuk öncesinde bu son derece zorlu göreve alışmak için çok az zaman bırakacak .