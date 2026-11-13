‘Manchester United, Antonio Conte ile başa çıkamazdı’: ‘Harika’ teknik direktör neden tercih edilmedi? Eski Chelsea ve Juventus çalıştırıcısının göreve getirilmemesinden yönetim sorumlu tutuluyor
Görevden alınan Carrick'in yerine Pochettino seçildi
Premier Lig'de önemli bir teknik direktörlük koltuğu, Michael Carrick'in takımın başında çıktığı 32 maçın ardından görevden alınması kararıyla yeniden boşaldı. Carrick döneminde United düşme hattına geriledi; ardından kendisi de apar topar gönderildi.
Bir süredir değişiklik ihtimali konuşulurken United, kötü gidişatına son vermek amacıyla yapacağı yeni hamle için değerlendirebileceği birkaç adaya sahipti. Eski Newcastle teknik direktörü Eddie Howe'un da bir dönem adaylar arasında olduğu söyleniyordu.
Tercih Pochettino'dan yana kullanıldı. Arjantinli teknik direktör, daha önce Southampton, Tottenham ve Chelsea'de görev yaptığı İngiliz futboluna dönmeden önce ABD erkek millî takımıyla CONCACAF Uluslar Ligi'ndeki yükümlülüklerini tamamlayacak.
Pochettino, ‘Düşler Tiyatrosu’ olarak anılan Old Trafford'a gelecek haftanın sonlarına doğru ulaşacak. Bu da ona, eski rakipleri Liverpool ile karşılaşmak üzere Anfield'a yapılacak zorlu yolculuk öncesinde bu son derece zorlu göreve alışmak için çok az zaman bırakacak.
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Napoli'den ayrılan Conte şu anda takım çalıştırmıyor
United, şu anda takım çalıştırmayan ve hemen göreve başlayabilecek bir ismi tercih edebilirdi. Conte, Mayıs 2026'da Napoli ile yollarını ayırma kararının ardından bir süre ara veriyor.
57 yaşındaki teknik direktör Juventus, Chelsea, Inter ve Napoli ile lig şampiyonlukları kazandı; ayrıca İtalya millî takımını iki yıl çalıştırdı. Başarıları tartışma götürmez, ancak karakteri bazılarını rahatsız edebilir.
Lecce doğumlu tutkulu teknik direktör kimseye taviz vermez ve düşüncelerini her zaman açıkça söyler. Hem kendisine bağlı çalışanlardan hem de üstlerinden tam bağlılık bekler. Birçok açıdan, Manchester'daki karmaşayı devralıp birlik duygusunu yeniden sağlamak için ideal tercih gibi görünüyor. Beklentilerin altında kalan oyunculara da başarısızlığın artık bir seçenek olmadığı açıkça hissettirilirdi.
Taviz vermeyen Conte daha iyi bir tercih olur muydu?
Conte'nin müsaitliği ve geçmiş başarıları göz önüne alındığında mantıklı tercih olup olmayacağı sorulan, Premier Lig şampiyonluğu yaşamış eski United savunmacısı Parker, Islandcasino.com ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Kesinlikle katılıyorum. Soyunma odası açısından kesinlikle harika olurdu.
“Ama dışarıdan bakınca birçok kişinin benimle aynı şeyi söyleyeceğini düşünüyorum. Bunu söylemek için eski ya da hâlen oynayan bir futbolcu olmanıza gerek yok; futbolu sevmeniz yeterli. Hepimizin Conte'yi izleyerek ve söylediklerini dinleyerek edindiği bir görüş var. Bence Manchester United'ı yönetenler Conte ile başa çıkamazdı.
“Söyledikleri 10 seferin dokuzunda tamamen doğru olsa bile, söyleyecek sözü olan birini işe alamazlardı. Kulüpte yaşananlardan memnun olmadığında maç öncesinde veya sonrasında yaptığı açıklamaları görmüş olduklarını düşünüyorum.
“Kendisine kupa kazanma fırsatı verilmesini talep ediyor ve onlar bunu istemezdi. Bence bunu herkes biliyor. Bu insanların nasıl bir yaklaşımı olduğunu anlamak için şu anda ya da geçmişte Manchester United'da oynamış olmanıza gerek yok. Conte onlara uymazdı.
“Öylece sessiz kalmayıp dönüp neyin yanlış olduğunu söyleyecek birini kendi aralarına asla almak istemezler. Şu anda bunu istemiyorlar.”
- Getty/GOAL
Manchester United'da Pochettino'nun üzerinde baskı olacak
Bu, Old Trafford'daki zihniyete yönelik oldukça ağır bir değerlendirme. Perde arkasında kararları yönlendirenler kulüp ve herkes için en iyisini istemeli. Efsanevi Sir Alex Ferguson'ın emekli olmasının ve gerilemenin başlamasının üzerinden 13 yıl geçti.
Pochettino isabetli bir tercih olduğunu kanıtlayabilir. Öz geçmişinde Manchester'daki gidişatı tersine çevirebileceğini gösteren pek çok şey var. Ancak Conte'nin yapacağı gibi göreve sert ve kararlı bir başlangıç yapmayacak; United'ın şu anda ihtiyaç duyduğu şeyin de tam olarak bu olduğu söylenebilir.
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