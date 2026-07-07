Manchester United, alternatif transfer hedeflerini kaçırmasının ardından Real Madrid’in yıldızı için ‘100 milyon avronun üzerinde bir bedel ödemeye hazır’

Manchester United’ın, orta saha pozisyonunda “hayalindeki transferi” gerçekleştirmek için Mateus Fernandes için daha önce teklif ettiği 100 milyon avro (85 milyon dolar/114 milyon dolar) sınırını aşmaya hazır olduğu bildiriliyor.

Fernandes'i transfer etmeye çalışırken, Kırmızı Şeytanlar istenen 85 milyon sterlinlik (113 milyon dolar) bedeli ödemeye hazırdı, ancak bu anlaşma ek ödemeleri de içeriyordu. United, toplam 85 milyon sterlinlik ücretin sadece 80 milyon sterlinini garanti etmeye razıydı; kulüp, geri kalan 5 milyon sterlini ise performansa dayalı primler olarak önermişti.

Bu tereddüt, nihayetinde Tottenham’a kapı açtı; Tottenham, müzakerelerde o kadar çekingen davranmadı ve 85 milyon sterlinlik paketi tamamen garanti altına almayı taahhüt etti. Sandro Tonali ve Elliot Anderson gibi diğer hedefler de gündemden düştükten sonra, United ve INEOS, ya en yüksek bedeli ödemeleri gerektiğini ya da bu sezon orta sahada yetersiz kalma riskini göze almaları gerektiğini fark ediyorlar.



