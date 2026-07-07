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Manchester United, alternatif transfer hedeflerini kaçırmasının ardından Real Madrid’in yıldızı için ‘100 milyon avronun üzerinde bir bedel ödemeye hazır’
Kırmızı Şeytanlar harcamalarını artırmaya hazırlanıyor
Manchester United’ın, orta saha pozisyonunda “hayalindeki transferi” gerçekleştirmek için Mateus Fernandes için daha önce teklif ettiği 100 milyon avro (85 milyon dolar/114 milyon dolar) sınırını aşmaya hazır olduğu bildiriliyor.
Fernandes'i transfer etmeye çalışırken, Kırmızı Şeytanlar istenen 85 milyon sterlinlik (113 milyon dolar) bedeli ödemeye hazırdı, ancak bu anlaşma ek ödemeleri de içeriyordu. United, toplam 85 milyon sterlinlik ücretin sadece 80 milyon sterlinini garanti etmeye razıydı; kulüp, geri kalan 5 milyon sterlini ise performansa dayalı primler olarak önermişti.
Bu tereddüt, nihayetinde Tottenham’a kapı açtı; Tottenham, müzakerelerde o kadar çekingen davranmadı ve 85 milyon sterlinlik paketi tamamen garanti altına almayı taahhüt etti. Sandro Tonali ve Elliot Anderson gibi diğer hedefler de gündemden düştükten sonra, United ve INEOS, ya en yüksek bedeli ödemeleri gerektiğini ya da bu sezon orta sahada yetersiz kalma riskini göze almaları gerektiğini fark ediyorlar.
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Tchouameni öncelikli isim olarak belirlendi
Fabrizio Romano’ya göre, Manchester United’ın transfer etmeye çalışacağı sonraki iki orta saha oyuncusu Alex Scott ve Aurelien Tchouameni. The Athletic’ten gelen haberlere göre, Real Madrid satışa açık olduğunu belirtirse, United “26 yaşındaki Fransız milli oyuncuyla anlaşmayı sonuçlandırmaya tamamen hazır”. İspanyol devinin, kadroya yeni transferler yapmadan önce mevcut oyuncuları satmayı tercih ettiği düşünülüyor.
İspanya’dan gelen son haberlere göre, İngiliz kulübünün Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak için 100 milyon avronun üzerinde önemli bir meblağ teklif etmeye hazır olduğu belirtiliyor. Haberde şu açıklama yer alıyor: “Tchouameni konusunda onu en çok isteyen takım Manchester United. Bu ilgi yeni değil, ancak İngiliz kulübünün onu transfer etmek için 100 milyon avronun üzerinde önemli bir meblağ teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor.”
Casemiro'nun yerine geçecek isim
Fabrizio Romano, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, eski Monaco oyuncusunun kulüp için ideal profil olduğunu doğruladı. Romano, “Her zaman söylediğim ve bugün de aynı görüşte olduğum şey, Manchester United’ın iç çevrelerinde Tchouameni’nin her zaman orta saha için mükemmel bir transfer olarak görüldüğü. Üst düzey bir oyuncu, seçkin bir zihniyet, dünya klasında; bu yüzden Tchouameni’yi Casemiro’nun yerine geçecek mükemmel isim olarak görüyorlar,” diye açıkladı.
Yüksek transfer bedeline rağmen, anlaşmanın ilerleyebilmesi için aşılması gereken önemli engeller var. Romano şunları söyledi: "Bunlardan ilki maaş konusu. Tchouameni, Real Madrid'de çok yüksek bir maaş alıyor ve şu anki bilgilere göre, Manchester United son aylarda Tchouameni'ye yakın kişilerle yaptığı görüşmelerde, Tchouameni'nin sonunda Man Utd'ye transfer olabilmesinin tek yolunun maaşın değiştirilmesi olduğunu açıkça belirtmiş. Dolayısıyla ilk sorun bu."
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Real Madrid'in satış konusundaki tutumu
İkinci önemli konu ise Avrupa şampiyonu takımın tutumu olmaya devam ediyor. Jose Mourinho şu anda bu orta saha oyuncusunu planlarının hayati bir parçası olarak görüyor; bu da Manchester United’ın harcama yapmaya istekli olmasına rağmen herhangi bir müzakereyi zorlaştırıyor. Romano, “Şu anda Manchester United, Tchouameni için müzakereye başlamak üzere Real Madrid’den henüz yeşil ışık almadı,” diye ekledi. "Şu anda Madrid'den 'tamam, masaya oturup bir anlaşmaya varalım' gibi herhangi bir mesaj almıyorlar."
Oyuncu şimdilik Madrid’deki projenin “vazgeçilmez” bir parçası olsa da, devasa bir teklifin getireceği mali baskı durumu değiştirebilir. Romano şu sonuca vardı: “Peki, bu transfer Man Utd için rüya transferi olabilir mi? Kesinlikle. O, kulübün beğendiği, sevdiği bir oyuncu, ancak aynı zamanda Tchouameni’nin durumu, maaş ve Real Madrid’in vereceği karar nedeniyle karmaşık hale gelebilir.”
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