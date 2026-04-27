Manchester United, AC Milan'ın forvetini izlemek için 'scoutlar gönderdi'; Kırmızı Şeytanlar, 52 milyon sterlinlik bir teklifin transferi gerçekleştirmek için yeterli olabileceğini öğrendi
Kırmızı Şeytanlar oyuncu izleme çalışmalarını hızlandırıyor
Calcio Mercato'nun haberine göre, Manchester United'ın gözlemcileri Pazar akşamı San Siro'da, Milan'ın Juventus ile 0-0 berabere kaldığı maçta Leao'yu izlemek üzere hazır bulundu. 26 yaşındaki oyuncu 81 dakika sahada kaldı; Rossoneri'nin Serie A sıralamasında üçüncü sırada kalmasına neden olan temkinli geçen maçta skoru açamayan forvet, sahadan ayrılırken ev sahibi taraftarlar tarafından bir kez daha yuhalandı.
United'ın geçen yaz Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Benjamin Sesko gibi oyunculara önemli miktarda para harcamasına rağmen, transfer piyasasında yine aktif olması bekleniyor. Kulübün transfer ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın eşiğine gelen bir sezonu daha da ileriye taşımak amacıyla, Michael Carrick'in kadrosuna daha fazla üst düzey kalite katmaya odaklanmış durumda.
İndirimli fiyat açıklandı
Leao uzun süredir İtalyan futbolunun en değerli oyuncularından biri olarak görülse de, habere göre Milan yönetimi artık onu dokunulmaz bir oyuncu olarak görmüyor. Kulübün mali yıl sonuna kadar bütçesini dengelemek istediği göz önüne alındığında, 52 milyon sterlin civarında bir teklifin bu İtalyan devini satışa ikna etmek için yeterli olabileceği düşünülüyor.
Forvetin Milan ile olan sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldı, ancak kulüp, talep edilen bedel karşılanırsa satışa açık olabilir. Onun profiline ve yaşına sahip bir oyuncu için, özellikle hem sol kanat hem de merkez forvet olarak oynayabilme yeteneği göz önüne alındığında, Avrupa'nın birçok yerinde belirtilen rakamın mükemmel bir değer olduğu düşünülüyor.
Romano, Premier Lig'den gelen teklifleri doğruladı
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, bu söylentilere daha fazla ağırlık kazandırarak, birçok İngiliz kulübünün bu konuyu aktif olarak araştırdığını doğruladı. YouTube kanalında konuşan Romano, sürecin henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen, Premier Lig tablosunun üst sıralarında yer alan kulüpler tarafından büyük bir transferin temellerinin atıldığını açıkladı.
Romano, "Birkaç Premier Lig kulübünün Leao'nun durumunu anlamak için telefon görüşmeleri yaptığını söyleyebilirim... Duyduğum kadarıyla, iki Premier Lig kulübü durumu anlamak için arıyor" dedi. Romano, "Resmi tekliflerden bahsetmiyoruz. Şu anda resmi görüşmelerden bahsetmiyoruz, ancak Premier Lig kulüpleri durumu anlamak için telefon görüşmeleri yapmaya başladı" diye ekledi.
Rekabet ve Şampiyonlar Ligi faktörü
Manchester United, Leao'yu kadrosuna katmak için yurt dışından da sert bir rekabetle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor; zira Barcelona ve birkaç Suudi Pro Ligi kulübünün de eski Lille oyuncusuna ilgi duyduğu söyleniyor. Mohamed Salah'ın ayrılmasının ardından geleceğe hazırlanan Liverpool da bu forvetle anılıyor; bu da Leao'nun transfer yarışı yazın en merakla beklenen hikayelerinden biri haline getiriyor.
Bu üst düzey yeteneği kadroya katmak, United'ın ligde ilk beş içindeki yerini garantilemesine bağlı olacak gibi görünüyor. Carrick'in takımı, Brentford'u yenerek bu pozisyonu neredeyse garantileyebilir; bu galibiyetle altıncı sıradaki Brighton'a 11 puan fark atmış olacaklar. 2026 Dünya Kupası ufukta görünürken, United, Kuzey Amerika'daki turnuvanın ardından oyuncunun fiyatının daha da yükselmesini önlemek için hızlı hareket etmek istiyor.