Manchester United, AC Milan'ın forvetini izlemek için 'scoutlar gönderdi'; Kırmızı Şeytanlar, 52 milyon sterlinlik bir teklifin transferi gerçekleştirmek için yeterli olabileceğini öğrendi

Calcio Mercato'nun haberine göre, Manchester United'ın gözlemcileri Pazar akşamı San Siro'da, Milan'ın Juventus ile 0-0 berabere kaldığı maçta Leao'yu izlemek üzere hazır bulundu. 26 yaşındaki oyuncu 81 dakika sahada kaldı; Rossoneri'nin Serie A sıralamasında üçüncü sırada kalmasına neden olan temkinli geçen maçta skoru açamayan forvet, sahadan ayrılırken ev sahibi taraftarlar tarafından bir kez daha yuhalandı.

United'ın geçen yaz Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Benjamin Sesko gibi oyunculara önemli miktarda para harcamasına rağmen, transfer piyasasında yine aktif olması bekleniyor. Kulübün transfer ekibi, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın eşiğine gelen bir sezonu daha da ileriye taşımak amacıyla, Michael Carrick'in kadrosuna daha fazla üst düzey kalite katmaya odaklanmış durumda.