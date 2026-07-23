Manchester United, ABD Milli Takımı ve Bournemouth’un yıldızı Tyler Adams’ı uygun bir bedelle transfer etmeyi değerlendiriyor

Daily Mail’e göre, United, yeniden yapılandırılan orta saha kadrosuna son rötuşları yapmak amacıyla Adams’ı Old Trafford’a transfer etme olasılığını aktif olarak değerlendiriyor. Kulüp, mevcut transfer döneminde şimdiden proaktif bir tutum sergileyerek, Chelsea'den Andrey Santos ve Aston Villa'dan Youri Tielemans'ı toplam 85 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Ancak, Brezilyalı tecrübeli oyuncu Casemiro'nun bedelsiz ayrılması ve Manuel Ugarte'nin ciddi sakatlığı, transfer ekibini kadro derinliğini artırmak için yeni arayışlara itti.

Dünya Kupası'nda Uruguay forması giyerken uzun süreli bir diz sakatlığı geçiren Ugarte, Michael Carrick'in doldurmak için can attığı defansif orta saha kadrosunda bir boşluk bıraktı. Kulüp, çeşitli pozisyon ihtiyaçları ile sıkı bir şekilde kontrol edilen transfer bütçesi arasında dengeleme yapmaya çalışırken, Adams kısa listede sürekli yer alan isimlerden biri olmaya devam etti.







