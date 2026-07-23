Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United, ABD Milli Takımı ve Bournemouth’un yıldızı Tyler Adams’ı uygun bir bedelle transfer etmeyi değerlendiriyor
Kırmızı Şeytanlar, orta saha kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor
Daily Mail’e göre, United, yeniden yapılandırılan orta saha kadrosuna son rötuşları yapmak amacıyla Adams’ı Old Trafford’a transfer etme olasılığını aktif olarak değerlendiriyor. Kulüp, mevcut transfer döneminde şimdiden proaktif bir tutum sergileyerek, Chelsea'den Andrey Santos ve Aston Villa'dan Youri Tielemans'ı toplam 85 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Ancak, Brezilyalı tecrübeli oyuncu Casemiro'nun bedelsiz ayrılması ve Manuel Ugarte'nin ciddi sakatlığı, transfer ekibini kadro derinliğini artırmak için yeni arayışlara itti.
Dünya Kupası'nda Uruguay forması giyerken uzun süreli bir diz sakatlığı geçiren Ugarte, Michael Carrick'in doldurmak için can attığı defansif orta saha kadrosunda bir boşluk bıraktı. Kulüp, çeşitli pozisyon ihtiyaçları ile sıkı bir şekilde kontrol edilen transfer bütçesi arasında dengeleme yapmaya çalışırken, Adams kısa listede sürekli yer alan isimlerden biri olmaya devam etti.
- Getty Images Sport
Vitality Stadyumu’nda bir finansal fırsat
Manchester United’ın Adams’a olan ilgisinin ardındaki başlıca etkenlerden biri, yaklaşık 35 milyon sterlin olarak tahmin edilen transferin potansiyel maliyeti. Bu fiyat seviyesi, onu şu anda piyasada bulunan diğer birçok üst düzey defansif orta saha oyuncusuna kıyasla çok daha ulaşılabilir bir hedef haline getiriyor. Bournemouth, takımın bir diğer orta saha oyuncusu Alex Scott için pazarlık yapmayı kararlılıkla reddetmeye devam etse de, transfer çevrelerinde bu yaz Adams için makul bir teklifin “Cherries” yönetimi tarafından değerlendirileceğine dair inanç giderek artıyor.
Vitality Stadyumu’ndaki sözleşme durumu da, United’ın durumu izlerken işine geliyor. Hem Adams’ın hem de Scott’ın mevcut sözleşmelerinde sadece iki yıl kaldı ve Scott’ın sözleşme uzatımı imzalamaya isteksiz olduğu bildirildiğinden, Bournemouth, en değerli oyuncularının gelecek yıl son 12 aylarına girme ihtimaliyle karşı karşıya. Adams’ı şimdi önemli bir bedel karşılığında satmak, Güney Kıyısı kulübünün yeniden yatırım yapmasına olanak tanıyacak ve sözleşmesi sona ererken piyasa değerinin düşme riskini de ortadan kaldıracaktır.
USMNT yıldızına yönelik veriye dayalı ilgi
Adams’ın transfer süreci, United’ın gelişen transfer yaklaşımından büyük ölçüde etkileniyor; bu yaklaşım, veri direktörü Mike Sansoni’nin rehberliğinde artık istatistiksel analizlere büyük ölçüde dayanıyor. Kulübün iç istatistikleri, 27 yaşındaki oyuncunun en üst ligdeki diğer savunma uzmanlarıyla karşılaştırıldığında olağanüstü bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. Özellikle, 2023 yılında Leeds United'dan Bournemouth'a transfer olan eski RB Leipzig oyuncusu, son sezonlarda fiziksel efor ve saha kapsama istatistikleriyle Premier Lig'in en iyi oyuncuları arasında yer alıyor.
Boyu 5ft 9in olmasına rağmen Adams, hava topu mücadelelerini kazanma yeteneği ve topu geri kazanmadaki verimliliğiyle Old Trafford'daki gözlemcileri de etkilemiştir. Orta saha oyuncusu geçen sezon Bournemouth formasıyla 26 maça çıktı; iki gol attı ve iki asist yaparak kulübün ligi altıncı sırada bitirmesine ve gelecek sezon Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmasına katkıda bulundu. Fiziksel etkisi de aynı derecede dikkat çekiciydi; geçen sezonun verileri, kulübün temel koşu kategorilerinin yarısında 85 oyuncu arasında ilk dörde girdiğini gösteriyor.
- Getty Images Sport
Uluslararası sahnede kanıtlanmış başarı geçmişi
Yurtiçindeki performanslarının ötesinde, Adams kısa süre önce ABD milli takımıyla Dünya Kupası’nda başarılı bir bireysel serüvenden döndü. Burada dört maçta forma giydi, grup aşamasında Türkiye’ye karşı oynanan tek maçı kaçırdı ve Belçika’ya karşı oynanan son 16 turunda turnuvaya veda etti. Dünya sahnesindeki liderliği ve soğukkanlılığı, Carrington’da onun Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birinde oynamanın getireceği baskıya hazır olduğuna dair inancı pekiştirdi.
Aslında United, birkaç yıldır onun gelişimini yakından takip ediyordu. Ocak ayında, Old Trafford’da oynanan bir maçta zamanlaması kötü bir diz sakatlığı geçirmeden önce transferi gündeme gelmişti. Bu sakatlık, Bournemouth ile United arasında oynanan ve 4-4’lük heyecan verici bir beraberlikle sonuçlanan maçın başlamasından sadece birkaç dakika sonra meydana geldi ve potansiyel transferin ivmesini geçici olarak durdurdu.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun