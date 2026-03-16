Manchester United'a orta sahanın yeniden yapılandırılması gerektiği söylendi; Gary Neville, Casemiro'nun ayrılışının yanı sıra Manuel Ugarte'nin de satılmasını bekliyor
Ugarte, zorlu bir dönemden sonra belirsiz bir gelecekle karşı karşıya
Manchester United efsanesi Neville, Ugarte'yi bu yaz kulüpten ayrılması muhtemel bir oyuncu olarak gösterdi. 2024 yılında Paris Saint-Germain'den 50,8 milyon sterline transfer edilen Uruguaylı milli oyuncu, düzenli olarak ilk 11'de yer almakta zorlandı ve Ocak ayında Galatasaray'a kiralanacağı söylentileri çıktı. Büyük bir yatırım yapılmasına rağmen, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde tek bir maçta bile ilk 11'de yer alamadı, bu da takım için uzun vadede uygun olup olmadığı konusunda soru işaretlerine yol açtı.
Sky Sports podcast'inde konuşan Neville, Ugarte'nin Manchester'daki günlerinin sona ermek üzere olduğunu ima etti. Neville, "United'ın yaz transfer döneminde iki orta saha oyuncusuna ihtiyacı var" dedi. "Bence Ugarte ayrılacak, bu yüzden gerçekten iyi iki orta saha oyuncusuna ihtiyaçları var. Muhtemelen biri daha pozisyonel, belki Michael Carrick tipi bir oyuncu, diğeri ise daha çok top kapma görevine odaklanan bir oyuncu."
Sözleşme opsiyonunun kullanılmaması üzerine Casemiro'nun ayrılışı kesinleşti
Casemiro'nun yaklaşan ayrılığı, takımın yeniden yapılanma ihtiyacını daha da artırıyor. Brezilyalı tecrübeli oyuncu, Pazar günü Aston Villa'ya karşı alınan 3-1'lik galibiyette ilk golü atarak taraftarlara büyük maçlardaki kalitesini hatırlatsa da, Old Trafford'daki kariyeri sona ermek üzere. Kulüp, sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi; bu da mevcut Premier Lig sezonu bittiğinde takımdan ayrılacağı anlamına geliyor.
Carrick, Villa galibiyetinin ardından bu duruma değindi ve oyuncu ile taraftarlar arasındaki karşılıklı saygıyı vurguladı. Geçici teknik direktör, "Bir karar verildiğinde, bir bakıma kararın verilmiş olması işleri biraz kolaylaştırır ve herkes durumu gerçekten anlar," dedi. "Bence etkisi muazzamdı, özellikle de ben buraya gelip onunla çalışmaya başladığımdan beri. Takımdaki etkisi ve önemli anlarda attığı goller... Ve bence maçın sonunda taraftarlarla yaşadığı o an, aralarındaki bağ ve saygı çok güzeldi. Çok güzel bir andı ve bence o da bundan keyif alacaktır."
Neville, orta sahayı öncelikli alan olarak belirledi
Kulüp geçen yaz Benjamin Sesko, Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo gibi isimleri kadroya katarak hücum seçeneklerini güçlendirmek için önemli harcamalar yapsa da, Neville artık odak noktasının orta sahaya kayması gerektiğini vurguluyor. Forvet hattının "vızıldamaya ve mırıldanmaya başladığını" belirtirken, orta sahadaki kadro derinliği ve kalite eksikliğinin takımın geleceği açısından hâlâ göze batan bir sorun olduğunu vurguladı.
"Manchester United geçen sezon yeterince gol atamadı ve bu burada kesinlikle kabul edilemez bir durum. Gol atmak zorundasınız, bu yüzden bu sorunu düzelttiler. Bruno Fernandes gol fırsatları yaratıyor ve Mason Mount da formda olduğunda bu gruba dahil edilebilir," diye ekledi Neville. "Forvette iyi seçenekler var gibi görünüyor ama orta sahanın merkezi bir sorun. Üç ya da dört tane gerçekten iyi orta saha oyuncusuna ihtiyaçları olacak. Şu anda, güvenebileceğiniz [Kobbie] Mainoo var, ama diğerlerine bakıp bunun işe yarayacağını düşünemezsiniz."
Liderlik boşluğunu doldurabilecek olası adaylar
Casemiro gibi bir Şampiyonlar Ligi şampiyonunun bıraktığı boşluğu doldurmak kolay bir iş olmayacak. Manchester United, Nottingham Forest’tan Eliot Anderson ve Brighton’dan Carlos Baleba gibi genç yeteneklerle anılıyor olsa da Neville, daha deneyimli bir oyuncunun gerekli olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kulübün, Kobbie Mainoo’yu tamamlayacak şekilde hem savunma sağlamlığı hem de teknik kontrol sağlayabilecek oyuncular arayacağı tahmin ediliyor.
Savunmada da bir revizyon olasılığı göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşan transfer dönemi kulübün gidişatı açısından bir başka dönüm noktası olacak. Neville, "Savunmanın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum, ancak yaz transfer döneminde asıl odak noktasının orta saha olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Sezon son aşamalarına girerken, Neville'in başarılı bir yeniden yapılanma için gerekli olduğuna inandığı "yıkıcı" ve "pozisyonel" profilleri belirlemek için transfer departmanı üzerinde baskı olacak.
