Manchester United'a orta sahanın yeniden yapılandırılması gerektiği söylendi; Gary Neville, Casemiro'nun ayrılışının yanı sıra Manuel Ugarte'nin de satılmasını bekliyor

Manchester United efsanesi Neville, Ugarte'yi bu yaz kulüpten ayrılması muhtemel bir oyuncu olarak gösterdi. 2024 yılında Paris Saint-Germain'den 50,8 milyon sterline transfer edilen Uruguaylı milli oyuncu, düzenli olarak ilk 11'de yer almakta zorlandı ve Ocak ayında Galatasaray'a kiralanacağı söylentileri çıktı. Büyük bir yatırım yapılmasına rağmen, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde tek bir maçta bile ilk 11'de yer alamadı, bu da takım için uzun vadede uygun olup olmadığı konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Sky Sports podcast'inde konuşan Neville, Ugarte'nin Manchester'daki günlerinin sona ermek üzere olduğunu ima etti. Neville, "United'ın yaz transfer döneminde iki orta saha oyuncusuna ihtiyacı var" dedi. "Bence Ugarte ayrılacak, bu yüzden gerçekten iyi iki orta saha oyuncusuna ihtiyaçları var. Muhtemelen biri daha pozisyonel, belki Michael Carrick tipi bir oyuncu, diğeri ise daha çok top kapma görevine odaklanan bir oyuncu."