Manchester United’a, Michael Carrick’in yanına Rio Ferdinand veya Nemanja Vidic’i transfer etmesi tavsiye edildi – bu, Mikel Arteta’nın Arsenal’de Gabriel Heinze’yi kadroya katmasını taklit eden bir hamle
Mükemmel koçluk formülünün arayışı
Manchester United, 2023–24 sezonundan bu yana ilk kez kulübü Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan Carrick’i tam zamanlı olarak göreve getirme sürecindeyken, eski Kırmızı Şeytan forveti Saha, rakiplerinden ilham alan bir başarı planı önerdi. Saha, Carrick'in istikrar getireceğine inanmakla birlikte, Arteta'nın Arsenal'de oluşturduğu koçluk yapısından faydalanabileceğini düşünüyor ve özellikle Gabriel Heinze gibi isimlerin Emirates Stadyumu'na getirilmesinin yarattığı etkiye atıfta bulunuyor.
Compare.Bet'e konuşan Saha, mevcut geçici teknik direktörün başarılı olmak için belirli bir desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etti.
"Bazen kim Michael'a meydan okuyabilir? Kötü anlamda meydan okumak değil, sadece farklı türde fikirler sunmak," dedi Saha. "Gabriel Heinze'nin Arsenal ve Mikel Arteta ile yaptığı gibi bir kombinasyon. Bazen farklı bir tür diplomasi temsiline ihtiyaç duyulur, diyebilirim. Aklıma Rio Ferdinand, Patrice Evra veya Nemanja Vidic geliyor."
Carrick’in kalıcı olarak atanması an meselesi
Carrick’in “Rüyalar Tiyatrosu”nda resmi bir sözleşmeye imza atmasına az bir süre kala, teknik kadronun güçlendirilmesi yönündeki talepler gündeme geldi. Haberlere göre, United, 44 yaşındaki teknik adamla bir anlaşmaya vardı; zira Carrick, göreve geldikten sonraki ilk 15 Premier Lig maçının 10’unu kazanarak başarılı bir performans sergilemişti. Bu başarı, Ineos yönetimini Carrick’in kulübü kalıcı olarak ileriye taşıyacak kişi olduğuna ikna etti.
Saha, eski orta saha oyuncusunun doğru seçim olduğuna inanıyor çünkü o, kadroya, yüksek profilli bir dış atamanın bozabileceği bir devamlılık hissi sunuyor. Saha, "Man Utd için en önemli şey tutarlılık ve istikrar, ve Carrick kesinlikle bunu temsil ediyor," diye ekledi. "Eğer yeni bir teknik direktör gelirse, en köklü geçmişe sahip bir teknik direktör bile olsa, beraberinde değişiklikler ve belirsizlikler getirecektir ki bu, oyuncuların ihtiyacı olan şey değildir. Bu yüzden bence evet, artık zamanı geldi."
Uzmanlardan destek talep etmek
Carrick’in taktiksel zekası övgü toplarken, Saha kulübün en sesini duyuran eski oyuncularından tam destek vermelerini istiyor. Roy Keane ve Gary Neville gibi kulüp efsaneleri geçmişte şüphelerini dile getirmişlerdi, ancak Saha, genç bir teknik direktörün başarılı olabilmesi için iç ve dış ortamın destekleyici olması gerektiğini vurguluyor. Genç teknik direktörlerin doğru destekle neler başarabileceklerinin bir örneği olarak, eski Manchester City kaptanı Vincent Kompany'nin Bayern Münih'teki başarısına işaret etti.
Saha, "Roy Keane ve Gary Neville bazı sorular yöneltti, bu tamamen normal, ancak şimdi Michael Carrick'i desteklemeleri gerekiyor" dedi. "Ben de bir bakıma bazı sorular yönelttim, ancak biraz daha saygılı bir şekilde, çünkü bu pozisyon son derece zor. Alabileceğiniz kadar çok desteğe ihtiyacınız var ve kulübü gerçekten seviyorsanız, bu durumda yardımcı olabilecek seslerden biri olmalısınız, özellikle de genç bir teknik direktör için."
Değişen Premier Lig ortamından yararlanmak
Carrick'in kalıcı olarak göreve getirilme olasılığı, geleneksel rakiplerin kendi geçiş dönemleriyle boğuştuğu bir dönemde gündeme geldi. Liverpool'un zorlu bir sezon geçirmesi nedeniyle Saha, United'ın teknik kadro yapısını doğru bir şekilde kurması halinde bu farkı kapatmak için iyi bir konumda olduğuna inanıyor. Saha, Ruud van Nistelrooy'un kadroya katılmasıyla Carrick'e, United'ın İngiliz futbolunun zirvesindeki yerini geri kazanmasına yardımcı olacak bir "büyük kulüp" deneyimi kazandırabileceğini de öne sürdü.
"Man Utd bundan faydalanabilir, Liverpool'un zirveye ulaşması için üç veya dört yıl daha geçmesini isteyeceklerdir. Onların rekabet etmesini isterim, ama United'ın zirvede olmasını," diye konuştu Saha.