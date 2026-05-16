Manchester United’a, Michael Carrick’in yanına Rio Ferdinand veya Nemanja Vidic’i transfer etmesi tavsiye edildi – bu, Mikel Arteta’nın Arsenal’de Gabriel Heinze’yi kadroya katmasını taklit eden bir hamle

Manchester United, 2023–24 sezonundan bu yana ilk kez kulübü Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan Carrick’i tam zamanlı olarak göreve getirme sürecindeyken, eski Kırmızı Şeytan forveti Saha, rakiplerinden ilham alan bir başarı planı önerdi. Saha, Carrick'in istikrar getireceğine inanmakla birlikte, Arteta'nın Arsenal'de oluşturduğu koçluk yapısından faydalanabileceğini düşünüyor ve özellikle Gabriel Heinze gibi isimlerin Emirates Stadyumu'na getirilmesinin yarattığı etkiye atıfta bulunuyor.

Compare.Bet'e konuşan Saha, mevcut geçici teknik direktörün başarılı olmak için belirli bir desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"Bazen kim Michael'a meydan okuyabilir? Kötü anlamda meydan okumak değil, sadece farklı türde fikirler sunmak," dedi Saha. "Gabriel Heinze'nin Arsenal ve Mikel Arteta ile yaptığı gibi bir kombinasyon. Bazen farklı bir tür diplomasi temsiline ihtiyaç duyulur, diyebilirim. Aklıma Rio Ferdinand, Patrice Evra veya Nemanja Vidic geliyor."