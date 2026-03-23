Manchester United'a, Michael Carrick'e kalıcı bir görev vermesi gerektiği söylendi; eski yıldız oyuncu, geçici teknik direktörden "daha fazlasını isteyemezlerdi" diye vurguladı
Amorim'in çöküşünün ardından olağanüstü bir toparlanma
Ruben Amorim yönetiminde yaşanan çöküşün ardından, geçici teknik direktörün yönetimindeki dönüşüm olağanüstü oldu. Amorim, bu sezon tüm turnuvalarda oynadığı 21 maçta sadece sekiz galibiyet elde etmişti. 13 Ocak’ta görevi devralan geçici teknik direktör, 10 maçta yedi galibiyet ve iki beraberlik elde ederek takımı 55 puanla Premier Lig sıralamasında Aston Villa ve Liverpool’un önüne geçirip üçüncü sıraya yükseltti. Chelsea, Liverpool ve Brighton ile oynanacak önemli maçlar da dahil olmak üzere sadece yedi maç kalırken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı giderek artıyor.
Geçici teknik direktör yönetiminde saygı ve taktiksel değişiklikler
Pallister, geçici teknik direktörün yarattığı ani etkiyi övdü. Eski defans oyuncusu, kulüp hakkındaki derin bilgisine dikkat çekerek BOYLE Sports'a şunları söyledi: "Antrenman sahasında olmadan bunu anlamak zor. Oyuncuların saygısını kazanacaktır. Orada bulunmuş, daha önce Manchester United ile büyük kupalar kazanmış, kulübün tarihini ve geleneğini biliyor, beklentileri biliyor – bunları bir oyuncu olarak yaşamış. Yani, kulüpte teknik direktörlük görevine başlarken bu avantajları lehine kullanabilir," diye açıkladı Pallister. Ayrıca, önemli değişikliklere de değindi: "Ama basit cevap şu ki, dörtlü savunmaya geçti, uzun süredir kadro dışında kalan ve çıkış yaptığı dönemde gerçek bir yıldız gibi görünen Kobbie Mainoo'yu takıma geri getirdi. Onu geri getirme kararını verdi ve sadece stilini değiştirdi, takıma olumlu bir tavır getirmeye çalıştı."
Carrick, heyecan verici bir futbol sergiliyor ve tartışmasız sonuçlar elde ediyor
44 yaşındaki teknik adamın önceki teknik direktörlük dönemini değerlendiren eski stoper, onun iki yıllık görev süresi boyunca sergilediği ve şu anda Manchester’da meyvelerini veren çekici futbol stilini övdü. O şöyle konuştu: “Gerçekten çok iyi bir iş çıkardı; Middlesbrough’da tecrübe kazandı. Orada teknik direktörlük yaptığı dönemde Middlesbrough'daki birçok maçı izledim ve şunu söylemeliyim ki, Championship'te olsa da, bu muhtemelen Middlesbrough maçlarında gördüğüm en heyecan verici futbol tarzıydı. Bu yüzden, bence o belki de oyunculara biraz daha özgürlük kattı. Bence birçok oyuncu dörtlü savunma oynamaya alışkın ve bu da olumlu sonuçlar verdi. Michael'dan ve yaptığı işten daha fazlasını isteyemezsiniz."
Kalıcı yönetici pozisyonunu güvence altına almak
Uzun vadeli bir görevlendirme olasılığı sorulduğunda, eski yıldız bu konudaki tüm düşüncelerini özetleyerek net bir yanıt verdi. "Carrick'in kalıcı bir göreve getirilmesi mi? Bence Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir şekilde katılırsak, evet. Sanki hiç tecrübesi yokmuş gibi değil. Middlesbrough'da iki yıllık tecrübesi var, kulüpte Ole [Gunnar Solskjaer] ile çalışma tecrübesi var ve aslında birkaç maçta tek başına takımın başında da bulundu. Yani tecrübesi var. Bunun, Manchester United'da oynamış birçok oyuncu arasında büyük bir tartışma konusu olduğunu biliyorum. Ama dinleyin, Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir şekilde kalırsa neden olmasın? Son birkaç yıldır başka seçenekleri denedik ve bilirsiniz, eğer olumlu sonuçlar alıyorsa ve takıma olumlu bir etkisi varsa ve taraftarlar kendi Manchester United'larını geri kazandıklarını hissediyorlarsa, o zaman Michael'ın bu işi almasını desteklerim."