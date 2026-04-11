Manchester United'a, Marcus Rashford'u geri getirmenin "altın değerinde" olacağı söylendi; kulüp efsanesi ise "birinci sınıf bir stoper" transferi çağrısında bulundu

Butt, Rashford'un geri dönmek isteyip istemeyeceği ya da diğer kulüplerden gelen ilginin sınırlı olması nedeniyle koşulların onu buna mecbur bırakıp bırakmayacağı konusunda haklı bir noktaya değiniyor. Üstelik United taraftarlarıyla ilişkisi de pek iyi değil. Butt, "Geçmişi silip son iki yılı, Man United'daki 18 ayı unutursanız, formda olduğunda dünyanın en iyileriyle aynı seviyede" dedi. "O olağanüstü bir futbolcu, heyecan verici, ama Man United'a olan sevgisi bitti ve bu bir gerçek. Kendisi de bunu söyledi ve taraftarların da ona olan sevgisi bitti. Böyle bir durumda, ayrılma zamanı gelmiştir. Geri dönmek isteyecek mi? Yoksa kimse onu almadığı için geri dönmek zorunda mı kalacak? Bilmiyorum."