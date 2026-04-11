Çeviri:
Manchester United'a, Marcus Rashford'u geri getirmenin "altın değerinde" olacağı söylendi; kulüp efsanesi ise "birinci sınıf bir stoper" transferi çağrısında bulundu
Rashford, İspanya'da yeniden formuna kavuşuyor
Rashford, geçen yaz Barcelona'ya bir sezonluk kiralık olarak katıldı; sözleşmesinde 2025–26 sezonunun sonunda 30 milyon avro (26 milyon sterlin) karşılığında kalıcı transferi gerçekleştirme opsiyonu bulunuyor ve kulüpte geçirdiği süre boyunca güçlü bir izlenim bıraktı. Hansi Flick, Rashford'un Barcelona takımına "uyum sağladığını" açıkladı, ancak İspanyol kulübünün bu maddeyi devreye sokup geçici transferi kalıcı hale getirmeye istekli olup olmadığı belirsizliğini koruyor.
Butt, Manchester United'a Rashford'u tekrar kadroya alması için çağrıda bulunuyor
Rashford’un İspanya’daki başarılı döneminin ardından geri dönüş ihtimali, Michael Carrick için oldukça cazip görünüyor. Nitekim Butt, onu tekrar kadroya dahil etmenin doğru bir karar olacağını düşünüyor. Butt, Paddy Power’a verdiği demeçte, “Eğer geri dönerse, bu Michael Carrick için küçük bir altın madeni olacak. Michael’ın en önemli özelliği, onu kişisel olarak tanıması ve kalbinin doğru yerde olduğunu bilmesi,” dedi. "Sol kanatta, Rashford en iyi performansını sergilediğinde, ona karşı oynamak gerçekten zor. Hâlâ onun en iyi oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Geri dönüp kulübü hayran bırakacak mı, kim bilir? Ama bunu yapabilecek yeteneği var."
Rashford sevgiye ihtiyacı olan bir oyuncu
Bu fikri destekleyen görüş, Carrick’in Rashford’u motive edip ilham verebilecek doğru niteliklere sahip olduğu inancıdır. “Michael, Marcus’u bir insan olarak tanıyor. Onun ulaşabileceği seviyelerde oynadığında onu bir futbolcu olarak da tanıyor. Michael, herkesin sevdiği bir kişiliğe sahip,” diye açıkladı Butt. "Bence Michael'da, bir oyuncu ve şu anki koç olarak ulaştığı seviyeye gelmenizi engelleyen o biraz huysuz taraf var. O, herkesten en iyisini ortaya çıkarabilecek kişiliğe sahip. O da biraz sevgiye ihtiyaç duyan bir oyuncu."
Hayranlarla uyumsuz bir ilişki
Butt, Rashford'un geri dönmek isteyip istemeyeceği ya da diğer kulüplerden gelen ilginin sınırlı olması nedeniyle koşulların onu buna mecbur bırakıp bırakmayacağı konusunda haklı bir noktaya değiniyor. Üstelik United taraftarlarıyla ilişkisi de pek iyi değil. Butt, "Geçmişi silip son iki yılı, Man United'daki 18 ayı unutursanız, formda olduğunda dünyanın en iyileriyle aynı seviyede" dedi. "O olağanüstü bir futbolcu, heyecan verici, ama Man United'a olan sevgisi bitti ve bu bir gerçek. Kendisi de bunu söyledi ve taraftarların da ona olan sevgisi bitti. Böyle bir durumda, ayrılma zamanı gelmiştir. Geri dönmek isteyecek mi? Yoksa kimse onu almadığı için geri dönmek zorunda mı kalacak? Bilmiyorum."