Manchester United taraftarları açısından belki de en endişe verici olan, Fernandes'in son dönemdeki yurt içi maçlarında bu rahatsızlıkla oynadığının ortaya çıkması. Oyun kurucunun, fikstürün sıkışık olduğu bir dönemde Michael Carrick'in ekibi için forma giyebilmeyi sürdürmek adına bu ağrıyı idare ettiği bildirildi.

Bu fedakârlığın bedelini ödediği görülüyor; sakatlık artık daha ciddi ve uzun vadeli bir sahalardan uzak kalma durumunu önlemek için dinlenmenin tek uygulanabilir tıbbi çözüm olduğu bir noktaya ulaştı.

Teknik direktör durumu ayrıntılı şekilde açıkladı: "Diğer vaka [Fernandes] tedavi ve iyileşme süresini içeriyor. United'daki bir sakatlığın ardından geliyor ve bana son üç maçta bu ağrıyla oynadığını, bunun da onu engellediğini söyledi. Bruno'nun Galler'e karşı en iyi performansını sergileyememesini önleyen faktörlerden biri buydu."