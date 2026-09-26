AFP
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Manchester United'a kötü haber! Portekiz, Norveç maçı hazırlıklarını sürdürürken Bruno Fernandes 'karmaşık' bir sakatlık taşıyor
Jorge Jesus sakatlık darbesini doğruladı
Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fernandes'in "karmaşık bir sorunla" mücadele ettiğini ve bu nedenle pazar günü Oslo'da Norveç'e karşı oynanacak Uluslar Ligi maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Hem kulübü hem de milli takım için vazgeçilmez bir isim olan Manchester United'ın yıldızı, takım Ullevaal Stadion'a yapacağı yolculuğa hazırlanırken cumartesi günkü Portekiz'in son antrenmanında dikkat çekici şekilde yer almadı.
Bu haber, grup aşaması kampanyasında ivme yakalamak isteyen Portekiz için önemli bir darbe niteliği taşıyor.
- AFP
Fernandes ağrılarına rağmen oynuyordu
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Jesus, perşembe günü Portekiz'in Galler'i 1-0'lık skorla zor da olsa mağlup etmesinin ardından sorunun boyutunu anlattı. Fernandes o maça ilk 11'de başladı ancak son dakikada Joao Neves için oyundan alındı.
Deneyimli teknik adam, sakatlığın yeni bir durum olmadığını kabul ederken, oyuncunun birkaç haftadır vücudunu sınırlarına kadar zorladığını ima etti.
Jesus, gazetecilere şunları söyledi: "Galler'e karşı oynanan maçta elimizdeki tüm oyuncularla sahaya çıktık ama Bruno Fernandes karmaşık bir sorunla oyundan çıktı."
Old Trafford'daki süren sorunlar
Manchester United taraftarları açısından belki de en endişe verici olan, Fernandes'in son dönemdeki yurt içi maçlarında bu rahatsızlıkla oynadığının ortaya çıkması. Oyun kurucunun, fikstürün sıkışık olduğu bir dönemde Michael Carrick'in ekibi için forma giyebilmeyi sürdürmek adına bu ağrıyı idare ettiği bildirildi.
Bu fedakârlığın bedelini ödediği görülüyor; sakatlık artık daha ciddi ve uzun vadeli bir sahalardan uzak kalma durumunu önlemek için dinlenmenin tek uygulanabilir tıbbi çözüm olduğu bir noktaya ulaştı.
Teknik direktör durumu ayrıntılı şekilde açıkladı: "Diğer vaka [Fernandes] tedavi ve iyileşme süresini içeriyor. United'daki bir sakatlığın ardından geliyor ve bana son üç maçta bu ağrıyla oynadığını, bunun da onu engellediğini söyledi. Bruno'nun Galler'e karşı en iyi performansını sergileyememesini önleyen faktörlerden biri buydu."
- Getty Images Sport
Danimarka maçına öncelik vererek
Manchester United kaptanının uzun vadeli sağlığı artık Portekiz teknik ekibinin birincil odağı durumunda. Fernandes, Norveç maçının anlık gereklerinden geri adım atarak gelecek perşembe Selecao'nun oynayacağı bir sonraki maç için yeniden değerlendirmeye alınmayı umuyor. Bu stratejik dinlenme süresi, kulübü ya da ülkesi adına nadiren dakika kaçıran bir oyuncu için hayati görülüyor ve şu anda uğraştığı sakatlığın "karmaşık" niteliğinin ciddiyetini ortaya koyuyor.
Jesus, sözlerini oyuncuyla bu aşamada gereksiz herhangi bir risk alınmaması konusunda karşılıklı anlaşmaya vardıklarını doğrulayarak tamamladı ve şunları söyledi: "Onunla zaten konuştum ve Danimarka maçı için tamamen hazır olması adına bu maçta risk almamayı tercih ediyorum."
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