Tielemans, futbol tutkusu ilk başladığında United'ı yakından takip ettiğini hiçbir zaman gizlemedi. Resmî teklif geldiğinde United'a katılma fırsatını geri çevirmesi zaten söz konusu değildi.

29 yaşındaki futbolcu, daha önce İngiltere'de Leicester ve Aston Villa ile başarılar yaşadı; FA Cup ve Avrupa Ligi şampiyonluklarının tadını çıkardı. Şimdi ise Manchester'da daha fazla önemli kupa kazanmayı hedefliyor.

United, 2026-27 sezonunda takım olarak hâlâ istikrar arıyor. Tielemans henüz orta sahadaki oyuna damga vuramazken Michael Carrick'in son transfer döneminde yönetim kurulundan gereken desteği alıp almadığı sorgulanmaya devam ediyor.

Tielemans'ın, Manchester United'ın zaten elindeki oyunculara kıyasla ne ölçüde daha iyi bir seçenek olduğu zaman zaman sorgulanıyor; Mason Mount da takımın oyununu sürdürmesini sağlamak için fazlasıyla yeterli. Yine de 35 milyon sterlinlik (47 milyon dolar) anlaşmanın harcanan paraya değeceği umuluyor.