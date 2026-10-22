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“Manchester United'a hayır demek zor”: Youri Tielemans'ın transferi, kendisi gibi Belçikalı olan Philippe Albert'i şaşırttı ancak “efsanevi kulübün” cazibesi anlaşılır bulundu
Manchester United, Tielemans için 35 milyon sterlin harcadı
Tielemans, futbol tutkusu ilk başladığında United'ı yakından takip ettiğini hiçbir zaman gizlemedi. Resmî teklif geldiğinde United'a katılma fırsatını geri çevirmesi zaten söz konusu değildi.
29 yaşındaki futbolcu, daha önce İngiltere'de Leicester ve Aston Villa ile başarılar yaşadı; FA Cup ve Avrupa Ligi şampiyonluklarının tadını çıkardı. Şimdi ise Manchester'da daha fazla önemli kupa kazanmayı hedefliyor.
United, 2026-27 sezonunda takım olarak hâlâ istikrar arıyor. Tielemans henüz orta sahadaki oyuna damga vuramazken Michael Carrick'in son transfer döneminde yönetim kurulundan gereken desteği alıp almadığı sorgulanmaya devam ediyor.
Tielemans'ın, Manchester United'ın zaten elindeki oyunculara kıyasla ne ölçüde daha iyi bir seçenek olduğu zaman zaman sorgulanıyor; Mason Mount da takımın oyununu sürdürmesini sağlamak için fazlasıyla yeterli. Yine de 35 milyon sterlinlik (47 milyon dolar) anlaşmanın harcanan paraya değeceği umuluyor.
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Tielemans, Old Trafford'da orta sahanın kalitesini artırır mı?
Tielemans'ın transferinin Albert ailesinde şaşkınlık yaratıp yaratmadığı sorulan ve BestCasino.co.uk ile iş birliği kapsamında konuşan eski Premier League savunmacısı, vatandaşı hakkında GOAL'e şunları söyledi: “Manchester United gibi bir kulübe hayır demek zor. Sir Alex [Ferguson] dönemindeki kulüple aynı olmasa bile.
“Sir Alex, onları bir dönem dünyanın en iyi takımı yaptı. Ama Aston Villa'da oynarken çok iyi iş çıkardı. Avrupa Kupası'nı da kazandı. Leicester ile FA Cup'ı kazandı ve Manchester United devreye girdiğinde hayır demek zor.
“Eskisiyle aynı kulüp olmadığı için işinin zor olacağını bilse bile orası hâlâ devasa bir kulüp; mit haline gelmiş, efsanevi bir kulüp. Oraya imza atmasına şaşırdım ama dediğim gibi, Manchester United ilgilendiğinde hayır demek neredeyse imkânsız.
“Manchester City, Real Madrid, Barcelona veya belki Bayern Münih devreye girerse Manchester United'a hayır dersiniz. Ama United hâlâ büyük bir kulüp ve her zaman öyle olacak, çünkü büyük kulüpler asla ölmez.”
Belçika millî takım oyuncusu çocukluk hayalini gerçekleştirdi
Tielemans, Villa'daki üç yıllık dönemini noktalayıp United'a katılma kararı hakkında şunları söyledi: “Kulüple iki kez görüşmüştüm ama bu görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı.
“Çok sakindim. Açıkçası bu yaz fazla bir şey beklemiyordum. Sadece futboluma, Dünya Kupası'na ve ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmıştım. Ama biliyorsunuz, her yaz bir şeyler olabilir ve elbette söz konusu maddeden haberdardım.
“Aston Villa'ya çok minnettarım. Onlara çok şey borçluyum. Harika bir kulüp, birlikte inanılmaz işler başardık ve yeniden en iyi seviyeme çıkmamı sağladılar. Ama Villa'dan daha üst düzey kulüpler var ve Manchester United da onlardan biri.
“Her futbolcu için buraya gelmek büyük bir başarı. Bu, kariyerinizde iyi işler yaptığınız anlamına gelir. Ama iş burada bitmiyor. Başarılı olmak istiyorum.”
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Manchester United'ın istikrarsızlığı sürerken Carrick baskı altında
Tielemans, şu ana kadar Manchester United formasıyla Premier League, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda yalnızca iki kez kazanan tarafta yer aldı.
Bu durum, eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Carrick üzerindeki baskıyı artırdı. “Rüyalar Tiyatrosu” olarak anılan statta gidişatın düzelmesi bekleniyor. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 yenilmesinin ardından pazar günü Bournemouth'u ağırlayarak lig mesaisine dönecek.
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