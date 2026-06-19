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Manchester United’a, Dünya Kupası’ndaki umut verici ilk maçının ardından Michael Carrick yönetiminde “her hafta ilk 11’de yer alabilecek” Hollanda’lı yıldızı kadrosuna katması tavsiye edildi
United’dan kadro derinliğine öncelik vermesi isteniyor
Butt, Manchester United’a sadece süperstar transferlerine odaklanan bir stratejiden uzaklaşıp bunun yerine kadroda daha fazla derinlik oluşturması çağrısında bulundu. Eski United orta saha oyuncusu, Hollanda milli takımında sergilediği etkileyici başlangıcın ardından West Ham’ın kanat oyuncusu Summerville’i, transfer edilmesi gereken bir oyuncu olarak öne çıkardı.
Summerville, Japonya ile 2-2 berabere biten maçta gol atarak itibarını pekiştirdi ve kendisine olan ilgiyi daha da artırdı. Kırmızı Şeytanlar’ın, hücumda yeni seçenekler arayışında oldukları için 24 yaşındaki oyuncuyu takip ettikleri anlaşılıyor.
- AFP
Butt, Summerville’e transfer girişimini destekliyor
Paddy Power’a verdiği özel röportajda Butt, Summerville’i Manchester United’ın aradığı profile uyan bir oyuncu olarak tanımladı. Butt, 24 yaşındaki oyuncunun hâlâ gelişime açık olduğunu, ancak potansiyelinin ciddi bir transfer girişimini haklı çıkaracak kadar yüksek olduğunu belirtti.
"O patlayıcı bir oyuncu, izlemesi keyifli, ancak yeterince istikrarlı olduğunu düşünmüyorum," diye açıkladı Butt. "Ancak, onu transfer etmek için çok fazla para gerekmeyecek ve United'ın bir kadro kurması gerekiyor.
"Her şey sadece gidip süperstar transferleri yapmakla ilgili olamaz. Summerville ilk maçta Hollanda formasıyla muhteşemdi, bu yüzden potansiyel olarak her hafta Man United'da ilk 11'de yer alabilir. Ona baktığımda, bir sonraki seviyeye ulaşmak için çok daha istikrarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine de onun gibi bir oyuncuyu transfer etmeyi kesinlikle değerlendirirdim."
Manchester United’ın yedek kadrosunda daha fazla güçlenmesi gerekiyor
Butt, United’ın uzun süredir devam eden sorunlarından birinin ilk 11’in ötesinde kadro derinliğinin eksikliği olduğuna inanıyor. Ona göre, başarılı takımlar, rotasyon gerektiğinde maçın gidişatını değiştirebilecek ve standartları koruyabilecek yedek oyunculara sahiptir.
"Kadromuzu güçlendirmeliyiz, yedek kulübemiz daha güçlü olmalı," diye ekledi Butt. "Bir takımla oynadığınızda, ilk 11'lerini gördüğünüzde, ancak oyuna girip fark yaratabilecek dört oyuncunun daha olduğunu fark ederseniz, bu çok büyük bir avantajdır.
"Geçen sezon United, Old Trafford’da Leeds ile oynadığında ve mağlup olduğunda, yedek kulübesindeki ve kadrodaki oyuncular yeterince iyi değildi. Hepsi formda olduğunda gerçekten çok iyiler ama yine de kadroyu güçlendirmeleri gerekiyor; bu yüzden ben de o tür oyunculara yönelirdim."
- Getty Images Sport
Rashford’un kararı transfer planlarını şekillendirebilir
Ancak The Athletic’e göre, Summerville’in transferi büyük ölçüde Marcus Rashford’un geleceğine bağlı olacak gibi görünüyor; Rashford’un durumu, United’ın yaz planlamasında hâlâ kilit bir faktör olmaya devam ediyor. Summerville’in takıma katılıp katılmayacağı, transfer dönemi kapanmadan önce Carrick ve kulübün hücum seçeneklerini nasıl yeniden şekillendireceklerine bağlı olabilir.