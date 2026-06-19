Manchester United’a, Dünya Kupası’ndaki umut verici ilk maçının ardından Michael Carrick yönetiminde “her hafta ilk 11’de yer alabilecek” Hollanda’lı yıldızı kadrosuna katması tavsiye edildi

Paddy Power’a verdiği özel röportajda Butt, Summerville’i Manchester United’ın aradığı profile uyan bir oyuncu olarak tanımladı. Butt, 24 yaşındaki oyuncunun hâlâ gelişime açık olduğunu, ancak potansiyelinin ciddi bir transfer girişimini haklı çıkaracak kadar yüksek olduğunu belirtti.

"O patlayıcı bir oyuncu, izlemesi keyifli, ancak yeterince istikrarlı olduğunu düşünmüyorum," diye açıkladı Butt. "Ancak, onu transfer etmek için çok fazla para gerekmeyecek ve United'ın bir kadro kurması gerekiyor.

"Her şey sadece gidip süperstar transferleri yapmakla ilgili olamaz. Summerville ilk maçta Hollanda formasıyla muhteşemdi, bu yüzden potansiyel olarak her hafta Man United'da ilk 11'de yer alabilir. Ona baktığımda, bir sonraki seviyeye ulaşmak için çok daha istikrarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine de onun gibi bir oyuncuyu transfer etmeyi kesinlikle değerlendirirdim."



