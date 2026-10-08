Matanovic, Almanya'da etkileyici bir dönem geçirmesinin ardından birçok üst düzey kulübün dikkatini çekti. Aynı habere göre 23 yaşındaki oyuncu, Manchester United'a imza atma fırsatına "balıklama atlar".

Hırvatistan milli oyuncusu için kendisini İngiltere'nin en üst seviyesinde sınama fırsatı son derece cazip. Ancak United, Bundesliga'daki hızlı gelişimini yakından takip eden tek dev kulüp değil.

Hem Arsenal hem de Chelsea de gelecek vadeden hücum oyuncusunu yakından izliyor. Matanovic, 2025 yazında Freiburg'a katıldı ve o tarihten bu yana tüm kulvarlarda çıktığı 57 maçta 21 gol ve altı asistlik dikkat çekici bir katkı sağladı.