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Manchester United'a dev transfer desteği: 50 milyon sterlinlik Freiburg yıldızı Igor Matanovic, Old Trafford'a transfer için "hemen atlamaya hazır"
United, forvet arayışını hızlandırdı
United, yeni bir santrfor arayışında büyük bir destek aldı. FootballInsider, Freiburg'un öne çıkan ismi Matanovic'in Manchester United'a katılmaya ve Premier League'de iz bırakmaya istekli olduğunu öne sürüyor.
Michael Carrick, Old Trafford'daki hücum seçeneklerini güçlendirmekte kararlı. Benjamin Sesko şu anda kadrodaki tek doğal kıdemli santrfor, ancak forvet bu sezon kaval kemiği sakatlıklarıyla mücadele etti.
Matheus Cunha ve Joshua Zirkzee gibi isimler 9 numara pozisyonunda görev yapabilse de, iki oyuncu da geleneksel bir hedef santrfor değil. Bu derinlik eksikliği, United'ı piyasada güvenilir, tam anlamıyla golcü bir isim aramaya yöneltti.
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Matanovic taşınmaya hazır
Matanovic, Almanya'da etkileyici bir dönem geçirmesinin ardından birçok üst düzey kulübün dikkatini çekti. Aynı habere göre 23 yaşındaki oyuncu, Manchester United'a imza atma fırsatına "balıklama atlar".
Hırvatistan milli oyuncusu için kendisini İngiltere'nin en üst seviyesinde sınama fırsatı son derece cazip. Ancak United, Bundesliga'daki hızlı gelişimini yakından takip eden tek dev kulüp değil.
Hem Arsenal hem de Chelsea de gelecek vadeden hücum oyuncusunu yakından izliyor. Matanovic, 2025 yazında Freiburg'a katıldı ve o tarihten bu yana tüm kulvarlarda çıktığı 57 maçta 21 gol ve altı asistlik dikkat çekici bir katkı sağladı.
Freiburg dev bir bonservis bedeli belirledi
İngiltere'den gelen ilgi giderek artsa da, Freiburg müzakerelerde hâlâ son derece güçlü bir konumda. FootballInsider, Alman ekibinin yıldız forvetini mevcut sezonun ortasında satmayı kesin olarak reddedeceğini öne sürüyor.
Freiburg, yaklaşan ocak transfer döneminde oyuncusunu satarak gelir elde etmek zorunda değil. Bu nedenle kulübün, 23 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmak için 50 milyon sterlinlik yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor.
Matanovic, mevcut sezona müthiş bir formla başladı; sadece yedi maçta altı gol atıp iki de asist yaptı. Bu istikrarlı katkı, Freiburg'un en yüksek bedeli isteme konusunda neden bu kadar rahat olduğunu açıklıyor.
- Getty
Yönetim kurulu için karar zamanı
Sezon ortasında bir ayrılık ihtimali neredeyse tamamen ortadan kalktığı için United'ın, Matanovic'in imzasını almak adına büyük olasılıkla 2027 yazına kadar beklemesi gerekecek. Kulübün şimdi Freiburg'un 50 milyon sterlinlik katı değerlemesini karşılayıp karşılamayacağına karar vermesi gerekiyor.
Carrick ve United yönetimi, önümüzdeki aylarda golcünün Bundesliga'daki performanslarını izlemeyi sürdürecek. Matanovic mevcut gol atma oranını korursa, üst düzey taliplerinin listesi kolaylıkla büyüyebilir.
Bu arada Manchester United, sezonun geri kalanında mevcut hücum seçenekleriyle yoluna devam etmek zorunda. Carrick, United birden fazla kulvarda mücadele ederken Sesko'nun sakatlık sorunlarını geride bırakıp hücum hattına etkili şekilde liderlik etmesini umacak.
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