Manchester United'a, Cole Palmer'ın transfer bedelinin 200 milyon sterlin gibi dudak uçuklatan bir rakam olacağı bildirildi; eski Manchester City kanat oyuncusu ise Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde takımdan ayrılabileceğini söyledi
Bir tılsımın fiyatı
2023 yılında City'den yaptığı çok ses getiren transferin ardından Palmer, Chelsea projesinin tartışmasız en önemli parçası haline geldi. 23 yaşındaki oyuncu, Blues formasıyla çıktığı 122 maçta 53 gol ve 32 asist gibi dikkat çekici bir istatistik yakaladı; ancak bu sezon yaşadığı bir dizi talihsiz sakatlık nedeniyle performansında bir düşüş yaşadı. Kalıcı bir kasık sorunu ve ardından Kasım 2025'te evinde yaşadığı talihsiz bir kazada ayak parmağının kırılması, şu ana kadar gol katkısını sadece 13'e sınırladı. Bu aksiliklere rağmen, oyunun gidişatını değiştirebilen bir oyuncu olarak ünü hala sağlam ve bu da United dahil olmak üzere potansiyel taliplerin, Chelsea'nin kararlılığını sınamak için İngiliz transfer rekorunu kırması gerekeceği yönünde spekülasyonlara yol açıyor.
Rekor kıran bir değerleme
OLBG'ye konuşan Sinclair, Palmer'ın maçların gidişatını belirleme konusundaki eşsiz yeteneğini övdü ve Haziran 2033'e kadar süren uzun vadeli sözleşmesinin Chelsea'yi müzakerelerde üstün bir konuma yerleştirdiğini belirtti. O, oyuncunun mutluluğunun ve kulübün Avrupa'daki konumunun belirleyici faktörler olacağına inanıyor.
Sinclair şunları söyledi: “Cole Palmer kaliteli bir oyuncu ve hepimiz onun özelliklerini biliyoruz. Önemli olan onu bulmak, topu ona ulaştırmak, ileriye doğru yönelip rakip oyuncuları geçmek ve pozisyon yaratmak. Bana göre o, bir maçı anında değiştirebilen bir oyuncu. İleriye çıktığında ve formundaysa, o bir üst düzey oyuncu.
“Manchester United ile bağlantıları mı? Emin değilim. Dışarıdan bakıldığında, yeterince mutlu görünüyor ve futbolun tadını çıkarıyor gibi geliyor bana. Sadece o en üst düzeydeki formunu geri kazanması gerekiyor. Başka bir yere bakacağını sanmıyorum.
“Chelsea Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa, karar vermek ona kalır. Ama Chelsea dev bir kulüp ve hiçbir oyuncunun ayrılmak isteyeceğini sanmıyorum.
“O bir üst düzey oyuncu, muhtemelen Premier Lig'in en iyilerinden biri. Eminim ki 200 milyon sterlin gibi bir fiyat etiketi ortaya çıkacaktır. Uzun vadeli bir sözleşme imzaladı, bu yüzden zaman gösterecek.”
Şampiyonlar Ligi ikilemi
Palmer'ın geleceğine dair tartışmalar, giderek daha fazla Chelsea'nin üst düzey Avrupa futbolunu istikrarlı bir şekilde sunma kabiliyetiyle bağlantılı hale geliyor. Kulüp küresel çapta bir dev olmaya devam etse de, ligdeki performansının birkaç sezondur inişli çıkışlı seyretmesi, Şampiyonlar Ligi'nin cazibesi olmadan bu kalibrede bir oyuncuyu ne kadar süreyle takımda tutabilecekleri konusunda soru işaretleri yaratıyor. United'ın da durumunu takip ettiği bildirilirken, yıldız oyuncusunun kişisel kariyer hedeflerine ayak uydurma baskısı Blues yönetiminin omuzlarında.
Zorlu bir son etap
Chelsea, ligin bitmesine sadece yedi maç kala şu anda altıncı sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Aston Villa’nın altı puan gerisinde. Takımın ilk dörtte yer alma umudu, Nisan ayında City, United ve Brighton ile oynayacağı zorlu Premier Lig maçlarını başarıyla atlatabilmesine bağlı. Bunu, Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham ve Sunderland'ın yer aldığı, çok önemli maçların oynanacağı Mayıs ayı programı takip ediyor. Palmer için bu maçlar, 2026 Dünya Kupası öncesinde en iyi formuna kavuştuğunu kanıtlamak için kritik bir sınav niteliğinde, kulübün ligdeki son sıralaması ise bu yaz onunla ilgili transfer spekülasyonlarının yoğunluğunu belirleyecek gibi görünüyor.