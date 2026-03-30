Manchester United'a, Cole Palmer'ın transfer bedelinin 200 milyon sterlin gibi dudak uçuklatan bir rakam olacağı bildirildi; eski Manchester City kanat oyuncusu ise Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde takımdan ayrılabileceğini söyledi

OLBG'ye konuşan Sinclair, Palmer'ın maçların gidişatını belirleme konusundaki eşsiz yeteneğini övdü ve Haziran 2033'e kadar süren uzun vadeli sözleşmesinin Chelsea'yi müzakerelerde üstün bir konuma yerleştirdiğini belirtti. O, oyuncunun mutluluğunun ve kulübün Avrupa'daki konumunun belirleyici faktörler olacağına inanıyor.

Sinclair şunları söyledi: “Cole Palmer kaliteli bir oyuncu ve hepimiz onun özelliklerini biliyoruz. Önemli olan onu bulmak, topu ona ulaştırmak, ileriye doğru yönelip rakip oyuncuları geçmek ve pozisyon yaratmak. Bana göre o, bir maçı anında değiştirebilen bir oyuncu. İleriye çıktığında ve formundaysa, o bir üst düzey oyuncu.

“Manchester United ile bağlantıları mı? Emin değilim. Dışarıdan bakıldığında, yeterince mutlu görünüyor ve futbolun tadını çıkarıyor gibi geliyor bana. Sadece o en üst düzeydeki formunu geri kazanması gerekiyor. Başka bir yere bakacağını sanmıyorum.

“Chelsea Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa, karar vermek ona kalır. Ama Chelsea dev bir kulüp ve hiçbir oyuncunun ayrılmak isteyeceğini sanmıyorum.

“O bir üst düzey oyuncu, muhtemelen Premier Lig'in en iyilerinden biri. Eminim ki 200 milyon sterlin gibi bir fiyat etiketi ortaya çıkacaktır. Uzun vadeli bir sözleşme imzaladı, bu yüzden zaman gösterecek.”