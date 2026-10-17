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Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

Manchester United'a çifte müjde! Carrick, Elland Road'daki zorlu mücadele öncesinde De Ligt ve Mazraoui'ye yeniden kavuştu

M. Carrick
M. de Ligt
N. Mazraoui
A. Diallo
A. Heaven
Leeds United - M. United
M. United
Leeds United
Premier Lig

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Noussair Mazraoui ve Matthijs de Ligt'in Leeds United maçının kadrosunda yer alacağını doğruladı. Carrick, pazar günü Elland Road'da oynanacak maç öncesinde genç savunmacı Aiden Heaven'dan da övgüyle söz etti.

  • Elland Road deplasmanı öncesi Carrick'e savunmada büyük müjde

    Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Noussair Mazraoui ve Matthijs de Ligt'in pazar günü Leeds United'a karşı oynanacak maçta kadroda yer alabileceklerini doğruladı. Manchester United, kritik bir Premier League galibiyeti arayışıyla tarihi rakibiyle karşılaşmak üzere Elland Road'a gidecek.

    Bir süre sahalardan uzak kalan Mazraoui tam kapasiteyle antrenmanlara dönerken, De Ligt zorlu geçen birkaç ayın ardından maç kondisyonunu artırmaya devam ediyor.

    Carrick, iki önemli savunmacının dönüşünü takımın savunma istikrarı açısından önemli bir ileri adım olarak nitelendirdi.

  • imago-sport-1083406508.jpgAction Plus

    Teknik direktörden De Ligt'in direncine ve Mazraoui'nin gelişimine övgü

    Maç öncesinde kulüp medyasına konuşan Carrick, De Ligt'in yeniden yedek kulübesine dönmesinden ve A takım faaliyetlerine tekrar katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Carrick, "Matty yeniden kadroya döndü. Her antrenman ve geçen her gün... Tekrar yedek kulübesinde olması onun için iyi bir adımdı" dedi.

    "Biraz sabırlı olup yeniden hazır hâle gelmesini sağlamak gerekiyor ama aramızda olması harika. Üstesinden gelmek zorunda kaldığı birkaç zorlu ay geçirdi. Bunun için onu takdir etmek gerek."

    Mazraoui'ye de değinen Carrick, şunları ekledi: "Umarım Nouss'u yeniden aramıza katmışızdır. Biraz antrenman yaptı, dolayısıyla yeniden takımla birlikte olacak. Bu da iyi bir adım."

  • Carrick, genç Heaven ile önemli bir dönüm noktasına ulaşan Amad'ı öne çıkardı

    Carrick, Atletico Madrid karşısında sağ bekte sergilediği soğukkanlı performansın ardından genç savunmacı Ayden Heaven'a övgüler yağdırdı. Ayrıca Amad Diallo'nun kulüp formasıyla çıkacağı 100. maça dikkat çekti. Carrick, "Aiden, olağanüstü özelliklere sahip genç bir oyuncu ve kolay kolay paniğe kapılmıyor," dedi.

    "Sahada kendinden çok emin görünüyor. Atletico'ya karşı oynanan zorlu maçta, genç bir savunmacı olarak gerçekten çok iyi işler yapabildiğini gösterdi."

    Teknik direktör, Amad hakkında ise şunları ekledi: "Rakamları bir kenara bırakabilmek her zaman güzel. O gerçek bir takım oyuncusu ve takıma çok yönlü katkı sağlıyor."

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    United, Elland Road'un yoğun baskı yaratan atmosferine hazırlanıyor

    Daniel Farke yönetimindeki istikrarlı Leeds United karşısında Carrick, takımının kendilerine karşı olan tribünlerin önünde enerjisini verimli kullanması gerektiğini biliyor.

    Carrick sözlerini şöyle tamamladı: "Elland Road'a gitmek özel bir deneyim. Orası insanın içindeki her şeyi ortaya çıkarıyor. Tüm duyularınız harekete geçiyor; gürültü, atmosfer, yoğunluk, her şey orada."

    Manchester United Pennines'in öte yakasında kritik üç puanı almaya çalışırken teknik direktör Carrick, zorlu bir mücadele bekliyor.

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