Manchester United'a çifte müjde! Carrick, Elland Road'daki zorlu mücadele öncesinde De Ligt ve Mazraoui'ye yeniden kavuştu

Maç öncesinde kulüp medyasına konuşan Carrick, De Ligt'in yeniden yedek kulübesine dönmesinden ve A takım faaliyetlerine tekrar katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Carrick, "Matty yeniden kadroya döndü. Her antrenman ve geçen her gün... Tekrar yedek kulübesinde olması onun için iyi bir adımdı" dedi.

"Biraz sabırlı olup yeniden hazır hâle gelmesini sağlamak gerekiyor ama aramızda olması harika. Üstesinden gelmek zorunda kaldığı birkaç zorlu ay geçirdi. Bunun için onu takdir etmek gerek."

Mazraoui'ye de değinen Carrick, şunları ekledi: "Umarım Nouss'u yeniden aramıza katmışızdır. Biraz antrenman yaptı, dolayısıyla yeniden takımla birlikte olacak. Bu da iyi bir adım."