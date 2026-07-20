Manchester United, 8 milyon sterlinlik transferle “heyecan verici” Tottenham kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını doğruladı

Manchester United, Tottenham’dan Thompson’ı transfer etmek üzere bir anlaşmaya vardı. Bu transfer, İngiltere U-18 Milli Takımı oyuncusunu kadrosuna katmak için hem yurt içi hem de Avrupa’daki rakip kulüplerin rekabetini başarıyla geride bırakan kulüp için önemli bir başarıdır.

Kulüp, transferin ayrıntılarını açıklamadı ancak Daily Mail gazetesine göre anlaşma, 4 milyon sterlinlik bir başlangıç bedeli, performans bazlı primler olarak yapılandırılmış 4 milyon sterlinlik bir ek bedel ve Spurs lehine %20'lik bir yeniden satış payı içeriyor.







