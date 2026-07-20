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Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

Manchester United, 8 milyon sterlinlik transferle “heyecan verici” Tottenham kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını doğruladı

Transfers
M. United
T. Thompson
Premier Lig
Tottenham Hotspur

Manchester United, Tottenham Hotspur’dan büyük beğeni toplayan kanat oyuncusu Tynan Thompson’ı kadrosuna katarak gelecekteki hücum seçeneklerini güçlendirdi. 18 yaşındaki oyuncu, performans bazlı ek ödemeler de dahil olmak üzere 8 milyon sterlin değerinde bir anlaşma kapsamında Old Trafford’a transfer oldu.

  • Manchester United, yüksek potansiyelli Tottenham genç yıldızını kadrosuna kattı

    Manchester United, Tottenham’dan Thompson’ı transfer etmek üzere bir anlaşmaya vardı. Bu transfer, İngiltere U-18 Milli Takımı oyuncusunu kadrosuna katmak için hem yurt içi hem de Avrupa’daki rakip kulüplerin rekabetini başarıyla geride bırakan kulüp için önemli bir başarıdır.

    Kulüp, transferin ayrıntılarını açıklamadı ancak Daily Mail gazetesine göre anlaşma, 4 milyon sterlinlik bir başlangıç bedeli, performans bazlı primler olarak yapılandırılmış 4 milyon sterlinlik bir ek bedel ve Spurs lehine %20'lik bir yeniden satış payı içeriyor.



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  • United, 'heyecan verici' genç oyuncuyu kadrosuna katmaktan büyük mutluluk duyuyor

    Thompson, 12 yaşında kulübe katılmış ve altı yılın ardından Tottenham akademisinden ayrıldı. Kırmızı Şeytanlar, kulüpten yapılan resmi açıklamada memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi: “Manchester United, kayıt işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olmak üzere, gelecek vaat eden genç kanat oyuncusu Tynan Thompson’ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. İngiltere genç milli takımında forma giyen oyuncu, Tottenham Hotspur’dan transfer edildi.

    "18 yaşındaki oyuncu, geçen sezon U-18'den U-21'e kadar olan seviyelerde 13 gol attı ve 6 asist yaptı; bunlara UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı yedi maçta attığı yedi gol de dahildir. Gösterdiği performanslar sayesinde Spurs'un A takım maç kadrosunda yer alma fırsatı buldu. United'daki herkes, Tynan'ı kulübümüze hoş geldin diyor ve kendisine gelecekte bol şans diliyoruz."



  • INEOS’un işe alım kampanyası devam ediyor

    Thompson, United’ın yoğun transfer dönemine katılan en son isimdir; bu dönemde, ilk 11’i güçlendirmek ve kadro derinliğini artırmak amacıyla halihazırda birçok önemli transfer tamamlanmıştır. Spurs’un kanat oyuncusu için harekete geçmeden önce, United; Youri Tielemans, Andrey Santos ve tecrübeli kaleci Karl Darlow ile anlaşmalarını çoktan sonuçlandırmıştı.

    Thompson'ın transferi, kulübün genç takımının kalitesini artırma yönündeki somut niyetini ortaya koyarken, aynı zamanda Michael Carrick'e çok yönlü hücum seçenekleri sunuyor.

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  • Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    Old Trafford’da A Takım’a giden yol

    Yaşına rağmen Thompson, Tottenham’daki son sezonunda şimdiden profesyonel futbolun kapısını çalıyordu. İstikrarlı gol performansı ve yaratıcı oyunuyla birçok kez Spurs’un A takım maç kadrosunda yer aldı. Özellikle, iki Şampiyonlar Ligi maçında yedek kadroda yer alması, en yüksek seviyedeki baskıya şimdiden hazır olduğu düşünülüyordu. Thompson'ın kısa süre içinde yeni United takım arkadaşlarına katılması bekleniyor ve kulüp yetkilileri onu antrenman ortamına entegre etmek için sabırsızlanıyor.

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