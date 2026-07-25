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Manchester United, 68 milyon sterlinlik transferi gözüne kestirirken Real Madrid, Aurelien Tchouameni’nin ayrılmasına yeşil ışık yaktı
Real Madrid tutumunu yeniden gözden geçiriyor
The Sun’ın haberine göre, Madrid’in bu yaz orta saha oyuncusu Tchouameni’yi satmaya hazır olduğuna karar vermesinin ardından, Manchester United’ın bu oyuncuyu transfer etme çabalarına yeni bir umut ışığı yandı. Fransız milli takım oyuncusu daha önce transfer edilemez olarak görülüyordu; ancak İspanyol devi, Manchester City’den Rodri’yi transfer etmek için gerekli kaynağı yaratmak amacıyla artık teklifleri değerlendirmeye hazır.
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Rodri’nin peşinde koşmak planları değiştiriyor
Rapora göre, Madrid’in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Tchouameni’yi kadroda tutmayı umuyordu; ancak Rodri’yi transfer etme olasılığının ortaya çıkmasıyla kulübün transfer öncelikleri değişti. Haberlere göre, transferin tamamlanması için yaklaşık 68 milyon sterlinlik bir ücretin yeterli olacağı belirtiliyor; bu da Kırmızı Şeytanlar’a, öncelikli orta saha hedeflerinden birini kadrolarına katma konusunda yeniden umut veriyor.
United orta sahasını güçlendiriyor
Manchester United, Casemiro’nun ayrılışı ve Manuel Ugarte’nin ciddi sakatlığının ardından Youri Tielemans’ı 35 milyon sterline, Andrey Santos’u ise 50 milyon sterline transfer ederek orta sahasını şimdiden güçlendirdi. Tchouameni, orta sahayı daha sağlam hale getirmek için ideal bir takviye olarak görülüyor. Madrid, onu aslen 2022'de Casemiro'nun yerini alması için transfer etmişti; United ise şimdi bu Fransız oyuncuyu, Brezilyalı oyuncunun uzun vadeli halefi olarak Old Trafford'a getirmeyi umuyor.
- Getty Images Sport
Bulmacanın son parçası
Müzakereler sorunsuz ilerlerse, Tchouameni, Manchester United’ın bu yaz kadrosunu güçlendirme çabası kapsamında yapacağı son önemli orta saha transferi olabilir ve Tielemans ile Bruno Fernandes’in arkasında savunma temeli oluşturabilir. Öte yandan Los Blancos, bu oyuncunun satışından elde edeceği geliri Rodri’yi kadrosuna katmak için yapacağı iddialı hamleye aktarmayı planlıyor; bu da orta saha oyuncusunun geleceğini, transfer dönemi kapanmadan önce takip edilmesi gereken en önemli transfer haberlerinden biri haline getiriyor.
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