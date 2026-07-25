Manchester United, 68 milyon sterlinlik transferi gözüne kestirirken Real Madrid, Aurelien Tchouameni’nin ayrılmasına yeşil ışık yaktı

Manchester United, Casemiro’nun ayrılışı ve Manuel Ugarte’nin ciddi sakatlığının ardından Youri Tielemans’ı 35 milyon sterline, Andrey Santos’u ise 50 milyon sterline transfer ederek orta sahasını şimdiden güçlendirdi. Tchouameni, orta sahayı daha sağlam hale getirmek için ideal bir takviye olarak görülüyor. Madrid, onu aslen 2022'de Casemiro'nun yerini alması için transfer etmişti; United ise şimdi bu Fransız oyuncuyu, Brezilyalı oyuncunun uzun vadeli halefi olarak Old Trafford'a getirmeyi umuyor.