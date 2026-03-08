Manchester United, 40 milyon sterlin değerindeki 26 yaşındaki Bournemouth forveti için sürpriz bir yaz transferi planlıyor

Baş antrenör Michael Carrick, kulübün ihtiyaçları konusunda şeffaf davranarak, sol kanat pozisyonunun önümüzdeki transfer döneminde öncelikli olduğunu doğruladı. Kadro derinliğinin yetersizliği konusunda konuşan Carrick, "Takımın ve kadronun dengesini her zaman göz önünde bulundurarak maksimum esneklik sağlamaya çalışıyorsunuz, bu yüzden bu konu kesinlikle dikkate alınması gereken bir konu" dedi.

Daily Mail'e göre, kulüp Premier Lig'de kendini kanıtlamış yetenekleri hedeflediği için Tavernier'in adı bu erken planlama toplantılarında ciddi bir aday olarak ortaya çıktı.