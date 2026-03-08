Getty
Çeviri:
Manchester United, 40 milyon sterlin değerindeki 26 yaşındaki Bournemouth forveti için sürpriz bir yaz transferi planlıyor
Old Trafford'un ön cephesini yeniden şekillendirmek
Baş antrenör Michael Carrick, kulübün ihtiyaçları konusunda şeffaf davranarak, sol kanat pozisyonunun önümüzdeki transfer döneminde öncelikli olduğunu doğruladı. Kadro derinliğinin yetersizliği konusunda konuşan Carrick, "Takımın ve kadronun dengesini her zaman göz önünde bulundurarak maksimum esneklik sağlamaya çalışıyorsunuz, bu yüzden bu konu kesinlikle dikkate alınması gereken bir konu" dedi.
Daily Mail'e göre, kulüp Premier Lig'de kendini kanıtlamış yetenekleri hedeflediği için Tavernier'in adı bu erken planlama toplantılarında ciddi bir aday olarak ortaya çıktı.
- Getty Images Sport
Kanatları düzeltmek için Tavernier'i hedef almak
Uluslararası düzeyde forma giymemiş olan Tavernier, sakatlıklarına rağmen bu sezon altı gol ve beş asist kaydetti. Özellikle, bu gol ve asistlerin ikisi geçen Aralık ayında 4-4 berabere biten kaotik bir maçta United'a karşı geldi ve kulüp, onun yeteneklerini ilk elden görme fırsatı buldu. Çok yönlülüğü ve çalışma temposu, kanatlarda denge sorunu yaşayan United için onu cazip bir seçenek haline getiriyor. Ancak, Red Devils bu oyuncuya hayran olan tek kulüp değil. Aston Villa ve Nottingham Forest'ın da yaz transfer dönemi öncesinde oyuncunun durumunu takip ettiği bildiriliyor.
Bournemouth, değerlemesi karşılanırsa yıldız oyuncuyu satmaya istekli olabilir. Kulüp, Andoni Iraola'nın projesi için yeni yeteneklere yeniden yatırım yapmak amacıyla önemli oyuncularını kârlı bir şekilde satmasıyla ün kazanmıştır. Tavernier'in sözleşmesi 2029'a kadar devam ettiği için, Cherries'i satışa ikna etmek için herhangi bir anlaşmanın 40 milyon sterlin civarında bir ücret gerektirmesi bekleniyor.
Amorim sonrası taktiksel değişim
Kulüp, eski teknik direktör Ruben Amorim'in uyguladığı taktiksel denemeden uzaklaşırken, kanat oyuncuları için ani bir yarış başladı. Önceki yönetimin kanat beklerini tercih etmesi, geleneksel kanat oyuncularının önemli ölçüde takımdan ayrılmasına neden oldu. En dikkat çekici örnekler, Marcus Rashford'un Barcelona'ya kiralanması (Rashford, 37 maçta 23 gol katkısı yaptı) ve Alejandro Garnacho'nun Chelsea'ye transfer olmasıydı. Genç oyuncu, Chelsea'de kendine yer bulmaya başladı. Şimdi, United daha tanıdık bir düzene geri dönerken, kanatlarda önemli bir eksiklikle karşı karşıya kalıyor ve transfer ekibini takviye için geniş bir ağ kurmaya zorluyor.
Sol kanat pozisyonunun yaz aylarında özel bir odak noktası olup olmayacağı sorulduğunda Carrick, "Büyük olasılıkla" diye yanıtladı. Bu strateji değişikliği, United'ın kanat bekleri dönemini geride bırakıp, kulübün geleneksel kimliğine, yani kanatlarda gerçek genişlik ve hızla hücum etmeye geri dönmek istediğini gösteriyor.
- Getty/GOAL
Finansal hırs ve taraftarların hayal kırıklığı
Tavernier gibi oyuncuların peşinde koşmak, kulübü dünya futbolunun zirvesine geri döndürmek için daha geniş ve daha pahalı bir hedefin parçası. Bu yatırımları finanse etmek için kulüp, sezonluk bilet fiyatlarında yüzde beşlik bir artış yapacağını açıkladı. United yaptığı açıklamada, "Manchester United'ı ulusal ve Avrupa futbolunun zirvesine geri döndürmek gibi net bir hedefimiz var. Taraftarların mümkün olan en iyi deneyimi yaşayabilmesi için takıma yatırım yapmaya ve tesislerimizi iyileştirmeye devam etmek istiyoruz" dedi.
Bu hamle taraftar grupları arasında gerginliğe neden oldu, ancak kulüp, gelirlerin sürdürülebilirlik için hayati önem taşıdığını vurguluyor. United yönetimi şunları ekledi: "Enflasyon ve artan maliyetleri de göz önünde bulundurarak kulübün finansal sürdürülebilirliğini sağlamalıyız. Bu bağlamda, Old Trafford'un tüm alanlarında fiyatları yaklaşık yüzde 5 artırma kararı aldık. Bu, yetişkin sezonluk bilet sahipleri için maç başına ortalama 2 sterlin, 16 yaş altı çocuklar için ise maç başına 1 sterlin artışa denk geliyor."
Reklam