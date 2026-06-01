Manchester United, 38 milyon sterlinlik transfer hedefi için ‘görüşmeleri hızlandırdı’ ancak bu çok beğenilen orta saha oyuncusu için Arsenal, Chelsea, PSG ve Inter ile rekabet etmek zorunda
Kırmızı Şeytanlar liderliğe yükseldi
Manchester United, bu yaz Fernandes’i kadrosuna katmak için en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Kulüp, genç Portekizli oyuncuyu uzun vadeli bir çözüm olarak görüyor ve onu takım kaptanı Bruno Fernandes ile birlikte yenilenmiş bir orta saha kadrosunda oynatma taktiksel vizyonunu benimsemiş durumda.
Kaynaklar, CaughtOffside'a Manchester United'ın transfer komitesinin oyuncunun temsilcileriyle "görüşmeleri hızlandırdığını" bildirdi. Old Trafford'a transfer olma ihtimalinin genç oyuncu için oldukça cazip olduğu söyleniyor, özellikle de Fernandes'in kendisinin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatından etkilendiği belirtiliyor.
Hammers yıldızına yönelik yoğun ilgi
Michael Carrick'in takımı en kararlı adımları atarken, ona hayranlık duyan tek takım onlar değil. Arsenal, Christian Norgaard'ın yerine geçmesi için Fernandes'e ilgi göstermeye devam ederken, Avrupa'nın devleri Paris Saint-Germain ve Atlético Madrid de durumu yakından takip ediyor.
Rekabet bununla da bitmiyor, zira Chelsea ve Aston Villa da oyuncuyu Premier Lig'de tutmak için yarışa katıldı. Bu arada İtalya'da da Serie A devleri devreye girdi ve United, orta saha oyuncusunu yakından takip eden Inter, Juventus ve Napoli gibi takımların ilgisini savuşturmak zorunda.
Küme düşme tehlikesi West Ham'ı harekete geçirdi
West Ham, Fernandes'i geçen yaz Southampton'dan 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) karşılığında transfer etmişti. Ancak kulübün hayal kırıklığı yaratan sezonu ve büyük çaplı bir yeniden yapılanma ihtimali, önümüzdeki transfer döneminde oyuncunun ayrılma olasılığını önemli ölçüde artırdı.
Hammers, oyuncuya 42 milyon ile 50 milyon sterlin (67 milyon dolar) arasında bir değer biçti, ancak bu rakamın küme düşmenin ardından düşmesi bekleniyor. Fernandes'in sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor ve sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor, bu da teorik olarak West Ham'ın pazarlık pozisyonunu güçlendiriyor, ancak Championship'in getirdiği mali baskılar nedeniyle bir satışın gerçekleşme olasılığı giderek artıyor.
En yetenekli çalışanlar için stratejik rekabet
21 yaşındaki oyuncu, zor günler geçiren bir takımda bile parlayabileceğini kanıtladıktan sonra, geleceğini bir an önce netleştirip futboluna odaklanmak isteyecektir. Zorlu bir ortamda kalitesini ortaya koymuş muazzam bir yetenek olan Fernandes’in, Avrupa’nın en üst düzey turnuvalarında oynayacak kadar iyi olduğuna dair scoutlar arasında neredeyse hiç şüphe yok. Sonuç olarak, Fernandes'in geleceği için verilen mücadele, West Ham'ın finansal stratejisi ile Avrupa'nın seçkin kulüplerinin hırsları arasında bir satranç maçı haline gelmeye başlıyor.