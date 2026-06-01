Manchester United, bu yaz Fernandes’i kadrosuna katmak için en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Kulüp, genç Portekizli oyuncuyu uzun vadeli bir çözüm olarak görüyor ve onu takım kaptanı Bruno Fernandes ile birlikte yenilenmiş bir orta saha kadrosunda oynatma taktiksel vizyonunu benimsemiş durumda.

Kaynaklar, CaughtOffside'a Manchester United'ın transfer komitesinin oyuncunun temsilcileriyle "görüşmeleri hızlandırdığını" bildirdi. Old Trafford'a transfer olma ihtimalinin genç oyuncu için oldukça cazip olduğu söyleniyor, özellikle de Fernandes'in kendisinin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatından etkilendiği belirtiliyor.