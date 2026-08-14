Manchester United'ın 2026-27 sezonu için yeni adidas iç saha forması resmen 14 Mayıs 2026'da tanıtıldı.

2026-27 Manchester United iç saha formasında adidas, kulübün en tanınabilir retro estetiklerinden birine yeniden yöneliyor.

Sade kırmızı zemin, klasik polo yaka ve çizgili kol ucu detaylarıyla bir araya gelerek United'ın 1970'lerdeki formalarından ilham alan rafine bir görünüm ortaya çıkarıyor. Tasarım, özellikle kulübün 1977'deki Domestic Cup zaferi sırasında giydiği formaya gönderme yapıyor; 2026 yılı da bu başarının 50. yıl dönümüne denk geliyor.

Beyaz adidas üç çizgisi ve marka logosu, kırmızı gövde üzerinde net biçimde öne çıkarken, siyah detaylar kulübün geleneksel renk paletini korumak için forma geneline ince şekilde işlenmiş.

Öne çıkan eklemelerden biri de ensenin arka kısmına yerleştirilen “United” imzası; bu detay, kulübün kimliğini ve mirasını pekiştiriyor.



