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Man Utd 2026-27 home kitadidas
Angelica Daujotas

Çeviri:

Manchester United 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

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KITS
M. United
Manchester United Women

2026-27 sezonunda Manchester United'ın yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Manchester United ve adidas, kulübün 2026-27 sezonu için yeni iç saha formasını resmen tanıttı. Bu forma, Kırmızı Şeytanlar'ın 1970'lerdeki ikonik formalarından ilham alan klasik bir görünümü geri getiriyor.

Yeni forma, retro unsurları modern performans teknolojisiyle harmanlıyor; polo yakanın geri dönüşü, çizgili detaylar ve United'ın 1977'deki yerel kupa zaferine yapılan ince göndermeler öne çıkıyor.

GOAL Manchester United'ın 2026-27 sezonundaki yeni formalarıyla ilgili bilmeniz gereken her şeye, çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilhamı ve taraftarların bunları nereden satın alabileceği dahil, göz atıyor.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Manchester United'ın 2026-27 iç saha forması: Çıkış tarihi ve fiyatı

    Manchester United'ın 2026-27 sezonu için yeni adidas iç saha forması resmen 14 Mayıs 2026'da tanıtıldı.

    2026-27 Manchester United iç saha formasında adidas, kulübün en tanınabilir retro estetiklerinden birine yeniden yöneliyor.

    Sade kırmızı zemin, klasik polo yaka ve çizgili kol ucu detaylarıyla bir araya gelerek United'ın 1970'lerdeki formalarından ilham alan rafine bir görünüm ortaya çıkarıyor. Tasarım, özellikle kulübün 1977'deki Domestic Cup zaferi sırasında giydiği formaya gönderme yapıyor; 2026 yılı da bu başarının 50. yıl dönümüne denk geliyor.

    Beyaz adidas üç çizgisi ve marka logosu, kırmızı gövde üzerinde net biçimde öne çıkarken, siyah detaylar kulübün geleneksel renk paletini korumak için forma geneline ince şekilde işlenmiş.

    Öne çıkan eklemelerden biri de ensenin arka kısmına yerleştirilen “United” imzası; bu detay, kulübün kimliğini ve mirasını pekiştiriyor.


  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Manchester United 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Manchester United'ın 2026-27 deplasman forması, kulübün en ikonik deplasman kimliklerinden birini modern bir yorumla yeniden ele alıyor. Güçlü bir kraliyet mavisi zemin üzerine kurulan forma, tanıdık temelleri rafine dokular ve ince detaylarla bir araya getirerek, deplasmanda Manchester United ile uzun süredir özdeşleşen netlik ve özgüveni korurken düşünülmüş ve modern bir tasarım sunuyor.

    Formanın öne çıkan unsurlarından biri, kumaşın tamamına yayılan ve tasarıma derinlik ile hareket katan, aynı zamanda kulübün tarihi mavi deplasman formalarına gönderme yapan özel tonlu çizgili grafik. Kırmızı ve beyaz detaylar, V yaka ve kol uçlarında görünümü çerçevelerken, koyu mavi zemin üzerinde keskin bir kontrast yaratıyor ve Manchester United'ın temel kimliğine sadık kalıyor.


  • Man utd 26-27 third kit adidas

    Manchester United 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Manchester United'ın 2026-27 sezonundaki üçüncü forması, Greater Manchester genelinde nesilleri şekillendiren gençlik kültürü, toplumsal kurumlar ve yaratıcı ruhtan ilham alan bir tasarım. Krem rengi bir zemin üzerine kurulu forma, şehrin zengin kültürel kimliğinden beslenerek miras unsurlarını ve modern yapıyı bir tasarımda bir araya getiriyor.

    Formayı saran özel çiçek desenli grafik, doğrudan kumaşa işlenmiş elle çizilmiş gül illüstrasyonlarını içeriyor. Salford Lads and Girls Club da dahil olmak üzere Manchester genelindeki toplumsal alanlarda ve kültürel kurumlarda bulunan sanat çalışmalarından ilham alan bu desen, formaya ayırt edici bir görsel kimlik kazandırırken şehre kök salmış ince bir derinlik de katıyor.

    Zengin bordo detaylar adidas logosu, kulübün şeytan arması uygulaması, yaka ve kol manşetlerinde yer alıyor ve Manchester'ın birçok tarihi binasını karakterize eden kırmızı tuğlalı mimariden ilham alıyor. Zıt yeşil vurgular ise adidas'ın üç çizgisinde görülüyor; bunlar, ikonik Salford Lads and Girls Club'ın kapıları da dahil olmak üzere şehir genelinde bulunan ayırt edici yeşil kapılara gönderme yapıyor.


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