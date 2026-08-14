Manchester United ve adidas, kulübün 2026-27 sezonu için yeni iç saha formasını resmen tanıttı. Bu forma, Kırmızı Şeytanlar'ın 1970'lerdeki ikonik formalarından ilham alan klasik bir görünümü geri getiriyor.
Yeni forma, retro unsurları modern performans teknolojisiyle harmanlıyor; polo yakanın geri dönüşü, çizgili detaylar ve United'ın 1977'deki yerel kupa zaferine yapılan ince göndermeler öne çıkıyor.
GOAL Manchester United'ın 2026-27 sezonundaki yeni formalarıyla ilgili bilmeniz gereken her şeye, çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilhamı ve taraftarların bunları nereden satın alabileceği dahil, göz atıyor.