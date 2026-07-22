Manchester United 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

Manchester United ve adidas, kulübün 2026-27 sezonu için yeni iç saha formalarını resmi olarak tanıttı; bu tasarım, 1970’lerdeki “Reds”in ikonik formalarından esinlenerek klasik bir görünümü geri getiriyor.
Yeni forma, retro unsurları modern performans teknolojisiyle harmanlıyor; polo yaka, çizgili detaylar ve United’ın tarihi 1977 Yurtiçi Kupa zaferine yapılan ince göndermeler öne çıkıyor.
GOAL, çıkış tarihleri, fiyat, tasarımın ilham kaynağı ve taraftarların formaları nereden satın alabileceği dahil olmak üzere, Manchester United’ın yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi mercek altına alıyor.