Manchester United 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

Manchester United’ın 2026-27 sezonuna ait deplasman forması, kulübün en ikonik deplasman kimliklerinden birini modern bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Cesur bir kraliyet mavisi zemin üzerine tasarlanan forma, tanıdık unsurları zarif dokular ve ince detaylarla bir araya getirerek, Manchester United’ın deplasman maçlarında uzun süredir simgesi haline gelmiş netlik ve özgüvenini korurken, özenle düşünülmüş ve modern bir tasarım sunuyor.

Formanın en önemli unsurlarından biri, kumaşın tamamını kaplayan özel olarak tasarlanmış tonlu şerit desenidir. Bu desen, tasarıma derinlik ve hareket katarken, kulübün tarihi mavi deplasman formalarına da atıfta bulunur. V yakalı yaka ve kol manşetlerindeki kırmızı ve beyaz detaylar, derin mavi zeminle keskin bir kontrast oluştururken, Manchester United’ın temel kimliğine sadık kalır.



