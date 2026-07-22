Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Man Utd 2026-27 home kitadidas
Angelica Daujotas

Çeviri:

Manchester United 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

SHOPPING
KITS
M. United
Manchester United Women

2026-27 sezonu için Manchester United’ın yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Manchester United ve adidas, kulübün 2026-27 sezonu için yeni iç saha formalarını resmi olarak tanıttı; bu tasarım, 1970’lerdeki “Reds”in ikonik formalarından esinlenerek klasik bir görünümü geri getiriyor.

Yeni forma, retro unsurları modern performans teknolojisiyle harmanlıyor; polo yaka, çizgili detaylar ve United’ın tarihi 1977 Yurtiçi Kupa zaferine yapılan ince göndermeler öne çıkıyor.

GOAL, çıkış tarihleri, fiyat, tasarımın ilham kaynağı ve taraftarların formaları nereden satın alabileceği dahil olmak üzere, Manchester United’ın yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi mercek altına alıyor.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Manchester United 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Manchester United’ın 2026-27 sezonu için tasarlanan yeni adidas iç saha forması, 14 Mayıs 2026 tarihinde resmi olarak tanıtıldı.

    2026-27 Manchester United iç saha forması, adidas’ın kulübün en tanınabilir retro estetiklerinden birine yeniden yorum getirdiği bir tasarımdır.

    Sade kırmızı zemin, klasik polo yaka ve çizgili kol manşetleriyle bir araya gelerek, 1970'lerin United formalarından ilham alan zarif bir görünüm yaratıyor. Tasarım, özellikle kulübün 1977'deki Yurtiçi Kupa zaferi sırasında giyilen forma referans veriyor; 2026 yılı, bu başarının 50. yıldönümünü işaret ediyor.

    Beyaz adidas üç şeridi ve markası, kırmızı gövde üzerinde net bir şekilde öne çıkarken, kulübün geleneksel renk paletini korumak için forma genelinde siyah vurgular incelikle entegre edilmiştir.

    En dikkat çeken eklemelerden biri, kulübün kimliğini ve mirasını pekiştiren, boyun arkasına yerleştirilen “United” yazısıdır.


  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Manchester United 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Manchester United’ın 2026-27 sezonuna ait deplasman forması, kulübün en ikonik deplasman kimliklerinden birini modern bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Cesur bir kraliyet mavisi zemin üzerine tasarlanan forma, tanıdık unsurları zarif dokular ve ince detaylarla bir araya getirerek, Manchester United’ın deplasman maçlarında uzun süredir simgesi haline gelmiş netlik ve özgüvenini korurken, özenle düşünülmüş ve modern bir tasarım sunuyor.

    Formanın en önemli unsurlarından biri, kumaşın tamamını kaplayan özel olarak tasarlanmış tonlu şerit desenidir. Bu desen, tasarıma derinlik ve hareket katarken, kulübün tarihi mavi deplasman formalarına da atıfta bulunur. V yakalı yaka ve kol manşetlerindeki kırmızı ve beyaz detaylar, derin mavi zeminle keskin bir kontrast oluştururken, Manchester United’ın temel kimliğine sadık kalır.


  • Manchester United 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Manchester United’ın üçüncü forması ile ilgili sızan görüntüler, adidas’ın kulübün alternatif forması için Lancashire Gülü’nden ilham aldığını gösteriyor.

    Formanın, koyu yeşil ve bordo vurgularla süslenmiş kirli beyaz bir zemin üzerine tasarlanması bekleniyor; bu da kulübün son dönem forma tarihindeki en özgün renk paletlerinden birini oluşturacak.

    Sızan taslaklara göre, Lancashire Gülü deseni tasarımın genelinde öne çıkacak ve şortlara da uzanarak tüm forma setinde uyumlu bir görünüm yaratacak.

    Deplasman forması aksine, üçüncü formada retro Trefoil yerine modern adidas Performance logosu kullanılması bekleniyor.

    Üçüncü formanın şu anda Ağustos 2026’da piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin