Çeviri:
Manchester United, 100.000 kişilik "Kuzeyin Wembley'i" için 2 milyar sterlinlik finansman planını açıklarken stadyumla ilgili son gelişmeleri paylaştı
Yeni bina için özel sektörden finansman sağlandı
Mirror ve Independent gazetelerinin haberlerine göre, Manchester United, stadyumun inşası için kamu fonu kullanmadan devasa stadyum planlarını sürdürüyor. Bu değişiklik, Ratcliffe’in “Kuzeydeki insanlar vergilerini ödüyorlar ve İngiltere’ye yakışacak, kuzeyde daha iddialı bir projeyi düşünebileceğine dair bir argüman var” şeklindeki ilk açıklamalarının ardından geldi. Ancak Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, stadyum için kamu hibesi verilmesini reddetti. Kulüp sözcüsü, mevcut durumu açıklığa kavuşturarak şunları söyledi: "Önerdiğimiz yeni stadyum özel kaynaklarla finanse edilecek ve potansiyel yatırımcılar ve tüm paydaşlarla olumlu görüşmelerimizi sürdürüyoruz."
Ulaşım bağlantıları için devlet desteğine ihtiyaç var
2 milyar sterlinlik inşaat maliyeti tamamen kulübün üstüne düşse de, kulüp hükümeti çevre ulaşım ağlarının geliştirilmesinde destek sağlaması için aktif olarak teşvik ediyor. Roche, stadyumu şehrin altyapısına düzgün bir şekilde entegre etmek için kamu işbirliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Roche, "İngiltere'deki en büyük veya en iyi stadyumu inşa etmenin bir anlamı yok; stadyum bir adada kalırsa, ulaşım bağlantıları olmadığı için oraya gidilemez, maç günleri dışında insanlar gelemez veya yerel işletmeler bu projenin bir parçası olamaz" dedi. Hükümetten istediğimiz, stadyumun inşasını değil, bölgenin altyapısını ve yenilenmesini gerçekten desteklemeleri. Stadyumun bizim sorumluluğumuzda olduğunu anlıyoruz. Taraftarlarımıza harika bir stadyum sunmak istiyoruz. Bunu yapmak için 2 milyar sterlin ödeyeceğiz."
Karmaşık arazi görüşmeleri ve proje takvimi
Böylesine devasa bir proje için özel sermaye temin etmek, özellikle kulübün mevcut borcunun şimdiden 1,3 milyar sterlin sınırına yaklaşmış olması nedeniyle, oldukça zorlu bir girişimdir. Ayrıca, Red Devils, bitişik arazileri satın almak için karmaşık müzakerelerle karşı karşıyadır ve şu anda Freightliner'a ait bir demiryolu deposunun değerlemesi konusunda görüşmeler durma noktasına gelmiştir. Sonuç olarak, zaman çizelgesi belirsizliğini korumaktadır. Zaman çizelgesine değinen Roche, şunları söyledi: "12 ay önce yeni stadyum fikrini ortaya attığımızda, inşaatın dört ila beş yıl süreceğini söylemiştik ve bu doğru. Ancak bence insanlar bunu, stadyumun 2030'a kadar hazır olabileceği şeklinde yorumladı. Ancak, girişimde bulunacağımız kadar karmaşık bir stadyum inşaatı söz konusu olduğunda, inşaat için hazırlıkların tamamlanması – arazinin toplanması, fonların sağlanması ve imar izninin alınması – bir veya iki yıl sürer."
Yerel ekonomiyi canlandırmak ve itibarını geri kazanmak
Bu vizyonu hayata geçirme aciliyeti, Old Trafford’un gerilemesinden kaynaklanıyor. Stadyum, kısa süre önce Euro 2028 organizasyonu için Manchester City’nin Etihad Stadyumu lehine göz ardı edilmişti; Gary Neville bu durumu “tarihin en dip noktası” olarak nitelendirmişti. Yeni proje, kulübün dünya sahnesindeki statüsünü geri kazanmasını hedeflerken, bölge için devasa bir ekonomik katalizör görevi de üstleniyor. Geniş kapsamlı yenileme bölgesinin 90.000 iş yaratması ve binlerce yeni konut sağlaması bekleniyor. Küresel yatırımcıların yoğun ilgisiyle, kulüp yönetimi tarihi hedeflerinin yolunda ilerlediğinden emin.