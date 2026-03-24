Manchester United, 100.000 kişilik "Kuzeyin Wembley'i" için 2 milyar sterlinlik finansman planını açıklarken stadyumla ilgili son gelişmeleri paylaştı

Böylesine devasa bir proje için özel sermaye temin etmek, özellikle kulübün mevcut borcunun şimdiden 1,3 milyar sterlin sınırına yaklaşmış olması nedeniyle, oldukça zorlu bir girişimdir. Ayrıca, Red Devils, bitişik arazileri satın almak için karmaşık müzakerelerle karşı karşıyadır ve şu anda Freightliner'a ait bir demiryolu deposunun değerlemesi konusunda görüşmeler durma noktasına gelmiştir. Sonuç olarak, zaman çizelgesi belirsizliğini korumaktadır. Zaman çizelgesine değinen Roche, şunları söyledi: "12 ay önce yeni stadyum fikrini ortaya attığımızda, inşaatın dört ila beş yıl süreceğini söylemiştik ve bu doğru. Ancak bence insanlar bunu, stadyumun 2030'a kadar hazır olabileceği şeklinde yorumladı. Ancak, girişimde bulunacağımız kadar karmaşık bir stadyum inşaatı söz konusu olduğunda, inşaat için hazırlıkların tamamlanması – arazinin toplanması, fonların sağlanması ve imar izninin alınması – bir veya iki yıl sürer."