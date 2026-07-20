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Manchester kırmızıya mı boyanıyor? Pep Guardiola’nın ayrılmasının ardından ‘büyük bir değişim’ öngörülüyor – United ise gürültücü komşusu City’yi yakalamaya hazır
Manchester United, en son 2013 yılında Premier Lig şampiyonluğunu kazanmıştı
Manchester United, en son 2013 yılında ulusal üstünlüğün tadını çıkarmıştı; o yıl efsanevi eski teknik direktör Sir Alex Ferguson, 13. birinci lig şampiyonluğunu kazanarak emekliye ayrılmıştı. O zamandan beri “gürültücü komşular”, yıldırım hızıyla zirveye tırmandı ve City, Manchester’da coğrafi üstünlüğü ele geçirdi.
Guardiola, bu güç dengesindeki değişime önemli ölçüde katkıda bulundu; titiz Katalan teknik direktör, 10 yıllık parlak görev süresi boyunca 20 kupa kazanılmasını sağladı. Bu etkileyici başarılar arasında, 1999'daki United'ın başarılarını taklit eden, 2022-23 sezonundaki tarihi üçlü kupa zaferi de yer alıyordu.
- Getty
Guardiola’nın ayrılışının ardından City yeni bir döneme giriyor
Kırmızı Şeytanlar, çok uzun süredir City’nin gölgesinde kalmış durumdalar ve şimdi yeniden sahneye çıkmayı hedefliyorlar. Carrick, takımı Şampiyonlar Ligi’ne geri döndürdü; son transfer döneminde yapılan akıllı transferler ise takımın önümüzdeki sezonda birçok cephede mücadele etmeye hazır olmasını sağlayabilir.
City ise Enzo Maresca yönetiminde yeni bir döneme giriyor. Eastlands’ın üzerinde FFP yaptırımları tehdidi hâlâ devam ettiği için orada neler olacağını tahmin etmek zor; United ise Manchester’ı gök mavisine boyayan eski rakiplerinin en ufak bir zayıflık belirtisinde bile fırsatı kaçırmamak için hazırlıklı olmalı.
Manchester yeniden kırmızıya mı boyanacak?
Guardiola sonrası dönemde kadroda yakında bir yenilenme olup olmayacağı sorusuna yanıt veren eski Kırmızı Şeytanlar savunmacısı Pallister, NetBet Sport aracılığıyla GOAL’a şunları söyledi: “Bir süredir söylüyorum, Pep gittiğinde Manchester’da büyük bir değişim yaşanacağını düşünüyorum. O, yıllardır bu alandaki en iyi teknik direktör olduğunu kanıtladı. Bence o sihirli dokunuş kayboluyor; tıpkı Fergie ayrıldığında United’da olduğu gibi.
“Elliot Anderson gibi iyi transferler yaptılar. Bence ilginç bir sezon olacak. Şu anda United konusunda biraz endişeliyim. Bu oyuncuların bazıları için teklif vermelerini engelleyen şeyin fair play kuralı mı, maaş yapısı mı yoksa başka bir şey mi olduğunu bilmiyorum. Ancak şu anda, United’ın şampiyonluk mücadelesinde ihtiyaç duyduğu o büyük farkı yaratacak oyuncularla bağlantılı görünmüyoruz.
“Umarım Michael istediği oyuncuları kadroya katabilir. Bence Pep Guardiola’nın ayrılması, bizimle Manchester City ve Premier Lig’deki diğer takımlar arasındaki farkı azaltacaktır. Bence bu yıl rekabet daha açık geçecek.”
- Getty/GOAL
Kırmızı Şeytanlar’ın yaz transfer döneminde yaptığı harcamalar
Manchester United, bu yaz yüksek bedelli transferlerin konusu olan birçok oyuncuyla sıkı bir şekilde anıldı. İngiltere milli takım oyuncusu Anderson'a, City'ye rekor kıran 116 milyon sterlinlik (156 milyon dolar) transferinden önce ilgi gösterildiği söyleniyordu. Sandro Tonali ve Mateus Fernandes de sırasıyla 100 milyon sterlin (135 milyon dolar) ve 85 milyon sterlin (114 milyon dolar) karşılığında Tottenham'a gitmeden önce Old Trafford'un radarına girmişti.
Kırmızı Şeytanlar, bu transfer savaşlarına sürüklenmek yerine soğukkanlılıklarını korudular ve toplu bir şekilde sakinliklerini sürdürdüler. Chelsea ve Aston Villa'dan gelen, Premier Lig'de kendini kanıtlamış iki orta saha oyuncusu Andrey Santos ve Youri Tielemans ile paralarının karşılığını aldıkları anlaşılıyor.
Defansından forvetine kadar takviye arayışları devam ettiği için daha fazla transferin gerçekleşeceği öngörülüyor ve 1 Eylül'de sona erecek bir sonraki transfer dönemi bitmeden önce yoğun bir hareketlilik bekleniyor. United ayrıca, geçen sezon FWA Yılın Futbolcusu ve Premier Lig Sezonun En İyi Oyuncusu ödüllerini kazanan kulüp kaptanı Bruno Fernandes ile sözleşme uzatımı konusunda anlaşmaya varmayı umuyor.
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