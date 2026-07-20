Manchester kırmızıya mı boyanıyor? Pep Guardiola’nın ayrılmasının ardından ‘büyük bir değişim’ öngörülüyor – United ise gürültücü komşusu City’yi yakalamaya hazır

Guardiola sonrası dönemde kadroda yakında bir yenilenme olup olmayacağı sorusuna yanıt veren eski Kırmızı Şeytanlar savunmacısı Pallister, NetBet Sport aracılığıyla GOAL’a şunları söyledi: “Bir süredir söylüyorum, Pep gittiğinde Manchester’da büyük bir değişim yaşanacağını düşünüyorum. O, yıllardır bu alandaki en iyi teknik direktör olduğunu kanıtladı. Bence o sihirli dokunuş kayboluyor; tıpkı Fergie ayrıldığında United’da olduğu gibi.

“Elliot Anderson gibi iyi transferler yaptılar. Bence ilginç bir sezon olacak. Şu anda United konusunda biraz endişeliyim. Bu oyuncuların bazıları için teklif vermelerini engelleyen şeyin fair play kuralı mı, maaş yapısı mı yoksa başka bir şey mi olduğunu bilmiyorum. Ancak şu anda, United’ın şampiyonluk mücadelesinde ihtiyaç duyduğu o büyük farkı yaratacak oyuncularla bağlantılı görünmüyoruz.

“Umarım Michael istediği oyuncuları kadroya katabilir. Bence Pep Guardiola’nın ayrılması, bizimle Manchester City ve Premier Lig’deki diğer takımlar arasındaki farkı azaltacaktır. Bence bu yıl rekabet daha açık geçecek.”