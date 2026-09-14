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Manchester'ın kralı! Erling Haaland, 10 kişi kalan Manchester City'nin Manchester United'a karşı derbi galibiyetinde Premier League tarihine geçtiği maçta Wayne Rooney ve Sergio Aguero'nun rekorlarını kırdı
Tartışmalı VAR kararı derbinin sonucunu belirledi
Manchester City, yeni Premier League sezonundaki kusursuz başlangıcını sürdürmek için Old Trafford'da ezeli rakibi Manchester United karşısında kritik bir galibiyet aldı. Maresca'nın ekibi, Foden'ın ilk yarıda doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.
Maçın belirleyici ve bir o kadar da tartışmalı anı 60. dakikada geldi. Haaland fileleri havalandırdığında, saha içi hakemleri golü ilk etapta ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Ancak uzun süren VAR incelemesinin ardından karar değişti, gol geçerli sayıldı ve konuk ekip üç puanın sahibi oldu.
Premier League Match Centre daha sonra X üzerinden yaptığı açıklamada, VAR'ın Haaland'ın ofsaytta olmadığına hükmettiğini ve ofsayt pozisyonunda bulunan Enzo Fernandez'in topa oynamadığı değerlendirmesini yaptığını belirtti. Ancak maç sonrası yaşanan çarpıcı gelişmede, Profesyonel Oyun Hakemleri Kurumu golün iptal edilmesi gerektiğini Manchester United yetkililerine kabul etti.
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Manchester City tarihe geçti, Haaland derbi gol rekorunu kırdı
Bu galibiyet, City'nin Premier League tarihinde bir ilke imza attığı anlamına geliyor; Etihad ekibi böylece ligdeki ilk dört maçını yedi ayrı sezonda kazanarak, bu alanda en yakın rakibi Chelsea'yi (dört) geride bırakan bir rekora ulaştı. Ancak City, daha önceki altı kusursuz başlangıcının yalnızca ikisinde şampiyonluğa uzandı; bunu 2012 ve 2024'te başardı.
Bireysel düzeyde ise Haaland'ın tartışmalı golü, onun derbi efsanesi statüsünü pekiştirdi. Norveçli golcü, Premier League dönemindeki Manchester derbisi tarihinin dokuz golle artık tek başına en golcü oyuncusu konumunda. Haaland böylece sekizer golü bulunan Manchester United efsanesi Wayne Rooney ile City ikonu Sergio Aguero'yu geride bıraktı.
Saha dışında Premier League'deki 115 suçlamanın gölgesi üzerlerinde olsa da City, İngiliz futbolundaki baskın güç olmayı sürdürüyor. Son on yılda ligi altı kez kazandılar ve bu mücadeleci performans, tartışılmaz kalite ve karakterlerini bir kez daha ortaya koydu.
Haaland takımın karakterini övdü
Rekor kıran golünün ve dramatik galibiyetin ardından konuşan Haaland, takımın direncinden duyduğu büyük gururu dile getirdi. Norveçli forvet, Maresca'nın taktik yaklaşımına kredi verirken, sayısal dezavantaja rağmen Manchester United karşısında galibiyeti alan takım arkadaşlarını da övdü.
“10 kişiyle kazanmak inanılmaz!" Haaland, Sky Sports'a konuştu. "Geriye çekilmek ve mümkün olduğunda fırsatlarımızı değerlendirmek zorundaydık."
Zorlu bir atmosferde takımın mental gücünü ayrıca vurguladı. Haaland, “Bu, 10 kişiyle Old Trafford'da topu uzak tutacak kişiliği ve karakteri gösteriyor" dedi. "İşte kişilik bu!”
- Getty Images Sport
Maresca'nın takımı yoluna devam ediyor
City, Premier League tacını yeniden ele geçirme hedefini sürdürürken bu tarihi başlangıcın üzerine koymaya çalışacak. Maresca ve teknik ekibi, şimdi cezalı Foden olmadan yaklaşan fikstürü yönetmek zorunda; bu da kadrodan daha fazla direnç talep ediyor. City, hızlı başlangıçlar konusunda benzeri görülmemiş bir rekora sahip olsa da bu erken üstünlüğü bir kez daha yurt içi bir zafere dönüştürmek istiyorsa ilk ivmenin korunması gerektiğinin fazlasıyla farkında olacaktır.
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