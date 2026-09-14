Bu galibiyet, City'nin Premier League tarihinde bir ilke imza attığı anlamına geliyor; Etihad ekibi böylece ligdeki ilk dört maçını yedi ayrı sezonda kazanarak, bu alanda en yakın rakibi Chelsea'yi (dört) geride bırakan bir rekora ulaştı. Ancak City, daha önceki altı kusursuz başlangıcının yalnızca ikisinde şampiyonluğa uzandı; bunu 2012 ve 2024'te başardı.

Bireysel düzeyde ise Haaland'ın tartışmalı golü, onun derbi efsanesi statüsünü pekiştirdi. Norveçli golcü, Premier League dönemindeki Manchester derbisi tarihinin dokuz golle artık tek başına en golcü oyuncusu konumunda. Haaland böylece sekizer golü bulunan Manchester United efsanesi Wayne Rooney ile City ikonu Sergio Aguero'yu geride bıraktı.

Saha dışında Premier League'deki 115 suçlamanın gölgesi üzerlerinde olsa da City, İngiliz futbolundaki baskın güç olmayı sürdürüyor. Son on yılda ligi altı kez kazandılar ve bu mücadeleci performans, tartışılmaz kalite ve karakterlerini bir kez daha ortaya koydu.



