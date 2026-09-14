Öfkeli Rooney, bunun üzerine Premier League’de VAR’ın tamamen kaldırılmasını bile istedi: "VAR’dan bıktım. Berbat. Futboldaki tüm heyecanı ve enerjiyi alıp götürüyor. Fernandez’in ofsaytta olduğunu fark etmemek düpedüz akıl almaz".





Haaland’ın golü derbideki tek tartışmalı pozisyon değildi: Phil Foden, Bruno Fernandes’e attığı tekme nedeniyle kırmızı kart gördü. City teknik direktörü Enzo Maresca da kırmızı kartın doğru olduğunu kabul etti, ancak Fernandes’in de pozisyondaki rolü nedeniyle oyundan atılmayı hak ettiğini savundu.



