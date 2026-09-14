Wayne Rooney, Manchester United'ın Old Trafford'da Manchester City'ye 1-0 yenildiği tartışmalı maçın ardından VAR'ı sert şekilde eleştirdi. Derbiye karar veren gol, Erling Haaland'dan geldi; gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ardından VAR müdahalesi sonrası geçerli sayıldı.
Ancak bu karar ciddi soru işaretleri doğurdu: pozisyonda aktif olmadığı değerlendirilen ofsayt konumundaki Enzo Fernandez'in, United kalecisini etkilediği öne sürüldü. Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) da daha sonra hatayı kabul etti; VAR'ın hakeme monitörde inceleme yapmasını önermesi gerektiğini kabul ederek Manchester United'tan özür diledi.