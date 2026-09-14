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rooney(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Manchester derbisindeki hakem tartışmasının ardından Rooney patladı: "Artık VAR yeter, berbat"

W. Rooney
M. United
M.City
E. Haaland

Eski Manchester United forveti, Manchester derbisindeki hakem tartışmasının ardından görüşünü dile getirdi.

Wayne Rooney, Manchester United'ın Old Trafford'da Manchester City'ye 1-0 yenildiği tartışmalı maçın ardından VAR'ı sert şekilde eleştirdi. Derbiye karar veren gol, Erling Haaland'dan geldi; gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ardından VAR müdahalesi sonrası geçerli sayıldı.


Ancak bu karar ciddi soru işaretleri doğurdu: pozisyonda aktif olmadığı değerlendirilen ofsayt konumundaki Enzo Fernandez'in, United kalecisini etkilediği öne sürüldü. Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) da daha sonra hatayı kabul etti; VAR'ın hakeme monitörde inceleme yapmasını önermesi gerektiğini kabul ederek Manchester United'tan özür diledi.



  • Öfkeli Rooney, bunun üzerine Premier League’de VAR’ın tamamen kaldırılmasını bile istedi: "VAR’dan bıktım. Berbat. Futboldaki tüm heyecanı ve enerjiyi alıp götürüyor. Fernandez’in ofsaytta olduğunu fark etmemek düpedüz akıl almaz".


    Haaland’ın golü derbideki tek tartışmalı pozisyon değildi: Phil Foden, Bruno Fernandes’e attığı tekme nedeniyle kırmızı kart gördü. City teknik direktörü Enzo Maresca da kırmızı kartın doğru olduğunu kabul etti, ancak Fernandes’in de pozisyondaki rolü nedeniyle oyundan atılmayı hak ettiğini savundu.


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