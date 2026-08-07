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ENG-FBL-MAN UTD-TEN HAGAFP

Çeviri:

Manchester'dan Al-Nassr'a: Ronaldo, 4 yıl sonra Ten Hag'ın haklı olduğunu mu kanıtladı?

FEATURES
C. Ronaldo
Al Nassr FC
M. United
E. ten Hag
Premier Lig
Premier Lig
Dünya Kupası
Portekiz
Portekiz
Suudi Arabistan
İngiltere
Hollanda

Portekizli yıldız, bir aydan fazla süredir "dünya devinden" uzak

Tam olarak yaklaşık 4 yıl önce, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki en büyük kriz başlamış ve bu kriz, onun tüm Avrupa liglerine veda edip mevcut kulübü Al-Nassr ile birlikte Suudi Ligi'ne transfer olmasıyla sonuçlanmıştı.

Ve bu dört yılın ardından, o krizin izleri yeniden ortaya çıktı; ancak bu kez Al-Nassr kulübünün kendisiyle birlikte.

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  • Dünya Kupası'ndan bir ay sonra: Ronaldo nerede?

    Geçtiğimiz 6 Temmuz'da Portekiz Milli Takımı, İspanya karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti.

    Herkes, Cristiano Ronaldo'nun 21 gün süren yasal iznin ardından, yani geçtiğimiz ayın 27'sinde Nassr antrenmanlarına döneceğini bekliyordu; ancak bu gerçekleşmedi, dahası Portekiz'deki dış kampa da katılmadı.

    Riyad'a dönüşle birlikte Ronaldo devamsızlığını sürdürdü; böylece takımın kamp yaptığı üç şehirde de, ister Suudi Arabistan'ın başkentinde, ister Ebha'da, ister Lizbon'da olsun, tam 32 gün boyunca tüm antrenmanlara katılmamış oldu.

    Bu durum, yeni sezonun başlamasına yalnızca bir hafta kala, tam olarak da Nassr'ın Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Fetih ile karşılaşacağı 15 Ağustos gününden önce yaşanıyor.

    Ronaldo'nun süregelen yokluğu, kulüp yönetiminin ve Avustralyalı Ange Postecoglou önderliğindeki teknik ekibin sessizliği eşliğinde, Nassr taraftarları arasında öfke yarattı; üstelik dönüşü için belirlenmiş bir tarih de bulunmuyor.

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  • Manchester senaryosu 4 yıl sonra tekrarlanıyor: Ten Hag haklı mıydı?

    Bu senaryo tam olarak 4 yıl önce, yani 2022'de yaşanmıştı. Ronaldo, yeni sezon başlamadan önce eski kulübü Manchester United'ın kampına, yine bir aydan uzun bir süre boyunca, üstelik Portekiz Milli Takımı ile herhangi bir uluslararası maça çıkmaması söz konusu değilken katılmamıştı.

    İngiliz kulübü o dönemde kampına 27 Haziran'da başlamış, milli takım oyuncuları ise 4 Temmuz'da katılmıştı; ancak Portekizli yıldız onların arasında yer almamıştı.

    Ronaldo iki gün ya da iki hafta sonra değil, kampın başlamasından tam bir ay sonra geri döndü ve kızının bir hafta hastanede kalmasını gerektiren bir bronşit iltihabına yakalanmasını gerekçe gösterdi.

    İşin garibi, Ronaldo 26 Temmuz'da döndüğünde antrenmanlara katılmak için değil, ayrılık meselesini kulüple görüşmek için gelmişti; amacı Manchester United'ın yer almadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olmaktı.

    Portekizli yıldız, Manchester United antrenmanlarına ancak 30 Temmuz 2022'de katıldı; bu da Tayland ve Avustralya'daki hazırlık kampından uzak kalmasının ardından gerçekleşti ve bu durum sezon boyunca oynadığı maçları etkiledi.

    Bunun üzerine, o dönemde Manchester United'ın teknik direktörü olan Hollandalı Erik ten Hag, hazırlık kampına katılmaması nedeniyle gerekli fiziksel kondisyondan yoksun olduğu gerekçesiyle Ronaldo'ya asli olarak güvenmeme kararı aldı.

    Bu karar yüzünden iki taraf arasında pek çok sorun ortaya çıktı; öyle ki Ronaldo, aynı yılın Kasım ayında medya insanı Piers Morgan ile yaptığı bir görüşmede ten Hag'a karşı ateşli açıklamalarda bulundu ve ona saygı duymadığını vurguladı.

    Ronaldo'nun herkese saldırdığı bu röportajın ardından Manchester United kulübü, Portekizli yıldızla sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Ronaldo daha sonra 2023 kışında bonservissiz bir transferle Al Nassr'a geçti ve hâlâ takımda devam ediyor.

  • Euro 2024: Benzer bir kriz

    Bu süreçte Al Nassr, 4 sezonda hazırlık kampı gerçekleştirdi; sonuncusu Ronaldo'nun bir aydan uzun süredir uzak kaldığı mevcut sezon oldu.

    Ancak mevcut gecikme tek örnek değildi; benzeri, 2024 yılında Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı ile "EURO 2024" Avrupa Uluslar Kupası'ndaki katılımını tamamlamasının ardından da yaşanmıştı.

    O dönemde Al Nassr, hem Avrupa şampiyonasında hem de Copa America'da yer alan milli oyuncularına, iki turnuvadaki son maçları tarihinden itibaren 3 haftalık izin vermişti.

    Portekiz Milli Takımı, 5 Temmuz 2024'te çeyrek finalde Fransa karşısında turnuvaya veda etmesine rağmen, Ronaldo Al Nassr kampına ancak aynı yılın 2 Ağustos'unda katıldı; yani yine yaklaşık bir ay sonra.

    Ne var ki o dönemde işler normal seyrinde ilerledi; özellikle de takımın sezondaki ilk maçından 12 gün önce dönmüş olması nedeniyle. Bu maç, Süper Kupa yarı finalinde aynı ayın 14'ünde Al Taawoun karşısında oynanmıştı.

    Ronaldo o süreçte kendisini hazır hale getirmeyi başardı; hatta Al Taawoun karşısındaki galibiyet gollerinden birini kaydetti ve diğerini de hazırladı. Ancak sezonun başlamasına bir hafta kala bu sefer bunun mümkün olmayacağı görülüyor.

    Bazı tahminler, "Madeira Roketi"nin yeni sezondaki ilk iki maçta, Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al Fateh karşısında ve İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası son 32 turunda Ad Diriyah karşısında forma giyemeyeceğine işaret ediyor.

    Bu yokluk, gerçekleşmesi halinde, Al Nassr için büyük bir kriz anlamına geliyor; özellikle de kulübün, içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle mevcut yaz transfer döneminde kadrosuna herhangi bir oyuncu takviyesi yapamamış olması dikkate alındığında.

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