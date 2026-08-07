Manchester'dan Al-Nassr'a: Ronaldo, 4 yıl sonra Ten Hag'ın haklı olduğunu mu kanıtladı?

Bu senaryo tam olarak 4 yıl önce, yani 2022'de yaşanmıştı. Ronaldo, yeni sezon başlamadan önce eski kulübü Manchester United'ın kampına, yine bir aydan uzun bir süre boyunca, üstelik Portekiz Milli Takımı ile herhangi bir uluslararası maça çıkmaması söz konusu değilken katılmamıştı.

İngiliz kulübü o dönemde kampına 27 Haziran'da başlamış, milli takım oyuncuları ise 4 Temmuz'da katılmıştı; ancak Portekizli yıldız onların arasında yer almamıştı.

Ronaldo iki gün ya da iki hafta sonra değil, kampın başlamasından tam bir ay sonra geri döndü ve kızının bir hafta hastanede kalmasını gerektiren bir bronşit iltihabına yakalanmasını gerekçe gösterdi.

İşin garibi, Ronaldo 26 Temmuz'da döndüğünde antrenmanlara katılmak için değil, ayrılık meselesini kulüple görüşmek için gelmişti; amacı Manchester United'ın yer almadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olmaktı.

Portekizli yıldız, Manchester United antrenmanlarına ancak 30 Temmuz 2022'de katıldı; bu da Tayland ve Avustralya'daki hazırlık kampından uzak kalmasının ardından gerçekleşti ve bu durum sezon boyunca oynadığı maçları etkiledi.

Bunun üzerine, o dönemde Manchester United'ın teknik direktörü olan Hollandalı Erik ten Hag, hazırlık kampına katılmaması nedeniyle gerekli fiziksel kondisyondan yoksun olduğu gerekçesiyle Ronaldo'ya asli olarak güvenmeme kararı aldı.

Bu karar yüzünden iki taraf arasında pek çok sorun ortaya çıktı; öyle ki Ronaldo, aynı yılın Kasım ayında medya insanı Piers Morgan ile yaptığı bir görüşmede ten Hag'a karşı ateşli açıklamalarda bulundu ve ona saygı duymadığını vurguladı.

Ronaldo'nun herkese saldırdığı bu röportajın ardından Manchester United kulübü, Portekizli yıldızla sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Ronaldo daha sonra 2023 kışında bonservissiz bir transferle Al Nassr'a geçti ve hâlâ takımda devam ediyor.