Manchester City yıldızı Rayan Cherki, Zinedine Zidane'ın Türkiye karşısındaki ilk galibiyetinde Fransa'nın 'kötü zemindeki' akıcı futbolunu övdü

Zidane'ın Fransa teknik direktörü olarak görev sürecinin başlangıcı, Türkiye deplasmanında alınan başarılı ama zorlu bir sonuçla geldi. Yüksek tansiyonun ve sert atmosferin öne çıktığı maçta, Fransa galibiyete ulaştı ve Uluslar Ligi serüvenine olumlu bir başlangıç yaptı. Belirleyici anı Kylian Mbappe yaşattı; gecesi ise ne yazık ki fiziksel bir sorun nedeniyle erken sona ermeden önce son derece etkili bir bitiricilik örneği sergiledi. Bu durum, taraftarlar ve teknik ekibi onun fiziksel durumu konusunda endişelendirdi. Kaptanın erken çıkışına ve hâlâ geçiş sürecindeki bir takımın bazı işaretlerine rağmen, dirençli bir Türkiye karşısında deplasmanda üç puan alma şeklindeki ana hedefe ulaşıldı.

Maçın ardından konuşan Cherki, takımın zorlu şartların üstesinden geliş biçiminden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Genç orta saha oyuncusu, performans kusursuz olmasa da takımın ortaya koyduğu karakterin örnek niteliğinde olduğunu vurgulamak istedi. "Açıkçası çok mutluyuz" diyen Cherki, mixed zone'da gazetecilere konuştu. "Oldukça karmaşık bir maç olacağını biliyorduk, Türkiye'nin özelliklerini biliyorduk. Saha bize yardımcı olmadı, çok zor bir sahaydı. Ama açıkçası ortaya koyduğumuz oyundan çok memnunuz. İkili mücadelelerde vardık, bugün elimizden gelen her şeyi verdik."