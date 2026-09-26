AFP
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Manchester City yıldızı Rayan Cherki, Zinedine Zidane'ın Türkiye karşısındaki ilk galibiyetinde Fransa'nın 'kötü zemindeki' akıcı futbolunu övdü
Zidane dönemine galibiyetle başlangıç
Zidane'ın Fransa teknik direktörü olarak görev sürecinin başlangıcı, Türkiye deplasmanında alınan başarılı ama zorlu bir sonuçla geldi. Yüksek tansiyonun ve sert atmosferin öne çıktığı maçta, Fransa galibiyete ulaştı ve Uluslar Ligi serüvenine olumlu bir başlangıç yaptı. Belirleyici anı Kylian Mbappe yaşattı; gecesi ise ne yazık ki fiziksel bir sorun nedeniyle erken sona ermeden önce son derece etkili bir bitiricilik örneği sergiledi. Bu durum, taraftarlar ve teknik ekibi onun fiziksel durumu konusunda endişelendirdi. Kaptanın erken çıkışına ve hâlâ geçiş sürecindeki bir takımın bazı işaretlerine rağmen, dirençli bir Türkiye karşısında deplasmanda üç puan alma şeklindeki ana hedefe ulaşıldı.
Maçın ardından konuşan Cherki, takımın zorlu şartların üstesinden geliş biçiminden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Genç orta saha oyuncusu, performans kusursuz olmasa da takımın ortaya koyduğu karakterin örnek niteliğinde olduğunu vurgulamak istedi. "Açıkçası çok mutluyuz" diyen Cherki, mixed zone'da gazetecilere konuştu. "Oldukça karmaşık bir maç olacağını biliyorduk, Türkiye'nin özelliklerini biliyorduk. Saha bize yardımcı olmadı, çok zor bir sahaydı. Ama açıkçası ortaya koyduğumuz oyundan çok memnunuz. İkili mücadelelerde vardık, bugün elimizden gelen her şeyi verdik."
- AFP
Zorlu bir zemine uyum sağlamak
Saha zemininin durumu, Les Bleus'nun son üçüncü bölgede zaman zaman neden alışılmış keskinliğinden uzak kaldığını açıklıyor gibiydi, ancak City yıldızı kadronun Zidane'ın yeni taktik taleplerine ne kadar hızlı uyum sağladığından yine de etkilendi. Hazırlık süresinin sınırlı olmasına rağmen, Dünya Kupası kazanan ismin etkisi Fransa'nın oyunu kontrol etmeye çalışma biçiminde şimdiden belirginleşmeye başladı.
Cherki, çevresel koşulların yarattığı dış zorluklara rağmen takımın akıcı bir oyun stilini nasıl uygulamayı başardığını ayrıntılı şekilde anlattı. Takımın, birlikte geçirdikleri kısa antrenman döneminde yeni teknik ekibin ortaya koyduğu taktik çerçeveye hızla uyum sağlamak zorunda kaldığını belirtti. Orta saha oyuncusu, "Üç antrenman yaptık" dedi. "Ama bize aşılamaya çalıştığı prensipleri doğrudan hissediyoruz: topa doğrudan sahip olmak, onu hareketli tutmak. Bugün, sahanın durumuna rağmen ortaya koyduğumuz kalite... açıkçası biz de buna epey şaşırdık."
Efsanevi teknik direktöre bir saygı duruşu
Fransa Milli Takımı'nın mevcut oyuncularının birçoğu için Zidane gibi bir ikonun yönetiminde oynamak dönüştürücü bir deneyim ve Cherki de yeni hocaya övgü yağdıran isimlerden biri oldu. Galibiyette orta sahanın merkezinde görev yapan City oyuncusu, kadronun Zidane'ın takımın başındaki ilk maçının galibiyetle sonuçlanmasını çok istediğini açıkladı. Daha önce Madrid'i Avrupa'da eşi benzeri görülmemiş başarılara taşıyan teknik adama duyulan saygı, Fransız futbol tarihinin bu yeni bölümüne adım atan takımın soyunma odasında büyük bir itici güç gibi görünüyor.
Cherki, kenarda artık duran efsane isme oyuncuların tamamen bağlı olduğunu açıkça dile getirdi. Cherki, Zidane ve onun yöntemleri hakkında, "Bu tarifsiz bir keyif" dedi. "Oyuncu ve teknik direktör olarak geçmişini biliyoruz, bu yeni maceraya bir galibiyetle başlamak istiyorduk. İçinde bulunulan şartlar göz önüne alındığında maç gerçekten hiç kolay değildi, bu yüzden bunu almak gerçekten çok iyi. Bu galibiyet onun için. Hem onun hem bizim için her şey yeni, çok mutluyuz, sahada elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, en önemli şey bu."
- Getty Images Sport
Mbappe darbesine rağmen ileriye bakıyor
Galibiyet, iyimserlik için pek çok neden sunsa da Mbappe'nin sakatlığı Fransa kampının üzerinde asılı duran kara bir bulut olmaya devam ediyor. Ancak kadronun derinliği ve Cherki gibi oyuncuların ortaya koyduğu taktik esneklik, Fransa'nın uyum sağlamak için gerekli araçlara sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye'deki galibiyet, Zidane'ın projesini üzerine inşa edebileceği sağlam bir temel işlevi görüyor ve şartlar ideal olmaktan uzak olsa bile takımın sonuç alabileceğini kanıtlıyor. Fransa Milli Takımı, Uluslar Ligi'ndeki yolculuğunu sürdürürken, odağın büyük ihtimalle Zidane'ın takıma kazandırdığı oyun şablonlarını geliştirmeye kayması bekleniyor.
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