AFP
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“Manchester City’ye gitmek en iyi karardı!” David Silva, gerçekleşmeyen Barcelona transferinin perde arkasını ve Valencia’nın 2008’de kendisini satmayı reddetmesinin ayrıntılarını anlattı
İspanyol maestro, engellenen transferi hatırladı
Silva, daha önce Barcelona'ya transferi Valencia yöneticileri tarafından engellendikten sonra Manchester City'ye gitmenin kariyerinin en doğru kararı olduğunu vurguladı. 2000 yılında 14 yaşındayken Mestalla altyapısına katılan orta saha oyuncusu, Temmuz 2010'da 24 milyon sterlin karşılığında İngiltere'ye transfer oldu. Manchester'da geçirdiği 10 yılda 436 maçta 77 gol attı ve 14 büyük kupa kazandı.
- AFP
Mali kriz Mestalla'dan toplu ayrılığı zorunlu kılıyor
Camp Nou yetkilileri, oyuncunun Euro 2008'deki dikkat çekici performansının ardından ilk adımı attı. Dönemin sportif direktörü Txiki Begiristain, onu Katalonya'ya getirmek için bizzat temasa geçti. Ancak Valencia yönetimi, değerli oyuncuları etrafında bir takım kurmak istediği için başlangıçta görüşmeyi reddetti. İki yıl sonra ise ağır mali baskılar, kulübü iki oyuncuyu da satmaya zorladı.
Olası transferin nasıl geliştiğini eski futbolcu Mario Suarez'in sunduğu El Camino de Mario podcast'inde anlatan Silva, MARCA'nın aktardığına göre şunları söyledi: “2008'de millî takımla Avrupa Şampiyonası'nı kazanmamızın ardından Txiki beni aradı. O sırada Barca'daydı. Ama o dönemde Valencia oyuncu satmıyordu. Daha sonra mali sorunlar yaşadılar ve hem beni hem de 'El Guaje' Villa'yı sattılar.”
2020'deki ayrılığından önce dört Premier League şampiyonluğu kazandığı İngiltere'ye transferini değerlendiren Kanarya Adalı oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “City'ye gitmek en iyi karardı; on harika yıl geçirdim ve taraftarlar bana inanılmaz iyi davrandı.”
Israrcı İtalyan teknik direktör transferi tamamladı
2010 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra Manchester’a transferini tamamlamadan önce oyun kurucunun adı bir başka İspanyol deviyle de anılmıştı. Ancak teknik direktör Roberto Mancini’nin 2009’un sonlarında düzenli olarak yaptığı telefon görüşmeleri kararını etkiledi.
Transfer iddialarına ve İngiliz kulübü henüz bugünkü gibi büyük bir güç hâline gelmeden önce millî formayı 125 kez giymiş olmaktan duyduğu gurura değinen Silva, şunları ekledi: “Real Madrid’in ilgisi gibi söylentiler hep vardı. Ama Güney Afrika’dan döndüğümde hedefim zaten City’ye gitmekti. Mancini daha kasım ayında beni düzenli olarak arıyordu. Çok ilgiliydi.
“Millî takımda 125 maça çıkmak büyük bir başarıydı. Özellikle de City’de, kulüp henüz bugünkü gücüne ulaşmamışken oynadığım düşünüldüğünde.”
- AFP
Şok geri dönüş, parlak kariyeri uzattı
İngiliz futbolundan ayrıldıktan sonra deneyimli orta saha oyuncusu, Real Sociedad formasıyla yeniden İspanya'da bir dönem geçirdi ve 2023'te ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle futbolu bıraktığını açıkladı. Şaşırtıcı bir şekilde 40 yaşındaki futbolcu, üç yıl sahalardan uzak kaldıktan sonra Ekim 2026'da profesyonel futbola döndü. Kariyerinin beklenmedik son bölümünü yazmak için Hong Kong Premier League ekiplerinden Supreme Sha Tin'e resmen imza attı.
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