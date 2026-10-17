“Manchester City’ye gitmek en iyi karardı!” David Silva, gerçekleşmeyen Barcelona transferinin perde arkasını ve Valencia’nın 2008’de kendisini satmayı reddetmesinin ayrıntılarını anlattı

Camp Nou yetkilileri, oyuncunun Euro 2008'deki dikkat çekici performansının ardından ilk adımı attı. Dönemin sportif direktörü Txiki Begiristain, onu Katalonya'ya getirmek için bizzat temasa geçti. Ancak Valencia yönetimi, değerli oyuncuları etrafında bir takım kurmak istediği için başlangıçta görüşmeyi reddetti. İki yıl sonra ise ağır mali baskılar, kulübü iki oyuncuyu da satmaya zorladı.

Olası transferin nasıl geliştiğini eski futbolcu Mario Suarez'in sunduğu El Camino de Mario podcast'inde anlatan Silva, MARCA'nın aktardığına göre şunları söyledi: “2008'de millî takımla Avrupa Şampiyonası'nı kazanmamızın ardından Txiki beni aradı. O sırada Barca'daydı. Ama o dönemde Valencia oyuncu satmıyordu. Daha sonra mali sorunlar yaşadılar ve hem beni hem de 'El Guaje' Villa'yı sattılar.”

2020'deki ayrılığından önce dört Premier League şampiyonluğu kazandığı İngiltere'ye transferini değerlendiren Kanarya Adalı oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “City'ye gitmek en iyi karardı; on harika yıl geçirdim ve taraftarlar bana inanılmaz iyi davrandı.”