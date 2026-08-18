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Manchester City'ye büyük sakatlık darbesi: Jeremy Doku, Bournemouth ile oynanacak Premier League açılış maçında forma giyemeyecek
Baldır sakatlığı Maresca'nın planlarını sarstı
Manchester City, yeni Premier League sezonu öncesinde önemli bir darbe aldı; Doku'nun Bournemouth'a karşı oynanacak sezonun açılış maçında forma giyemeyeceği açıklandı.
Belçikalı hücum oyuncusu, pazar günü Millennium Stadium'da Arsenal'e karşı Community Shield'da alınan hayal kırıklığı yaratan yenilgide bu sakatlığı yaşadı ve devre arasında yerini Jack Grealish'e bıraktı.
Yokluğunun tam olarak ne kadar süreceği henüz netlik kazanmazken, Nieuwsblad, Doku'nun birkaç hafta sahalardan uzak kalmasına neden olabilecek bir baldır sakatlığı yaşadığını öne sürdü.
Zamanlama, Etihad Stadium'da takımın başında ilk resmi lig maçına hazırlanan yeni teknik direktör Enzo Maresca için daha kötü olamazdı. Hayal kırıklığını artıran bir diğer unsur ise sorunun önceki fiziksel problemlerle bağlantılı görünmesi. Kulüp içinde bunun tekil bir vaka değil, daha ziyade Doku'nun Belçika ile geçirdiği FIFA Dünya Kupası sürecinin kalıcı bir sonucu olduğu yönünde artan bir endişe var.
- Getty Images
Transfer piyasasındaki baskı artıyor
Doku'nun yokluğu, Manchester City için önemli bir değişim ve algılanan kırılganlık dönemine denk geliyor. Kadro, Rodri'nin ses getiren Barcelona transferiyle zaten zayıflamıştı; Tijjani Reijnders da Al Qadsiah ile Suudi Pro Ligi'ne transfer oldu.
Hemen bir takviye gelmemesi nedeniyle, kilit bir hücum tehdidinin sakatlığı da Maresca'nın taktik seçeneklerini daha da kısıtlıyor. Durum, Savinho'nun beklenen ayrılığıyla daha da karmaşık hale geliyor; oyuncu, £85 milyonluk bir Tottenham Hotspur transferiyle güçlü şekilde anılıyor. Doku'nun ve muhtemelen Savinho'nun yokluğunda, City'nin elinde kalan kanat oyuncularının üzerindeki yük çok büyük olacak.
Bournemouth maçı için taktiksel revizyon
Doku'nun Cherries'nin ziyaretinde kesin olarak forma giyemeyecek olmasıyla birlikte, Maresca City'nin hücum gücünü korumanın en iyi yolunu hızla belirlemek zorunda. Olası çözümlerden biri, Arsenal karşısında sağ kanatta zorlanan ancak başka bölgelerde parlak anlar gösteren Antoine Semenyo olabilir.
Kulübün sezon öncesi turunda Semenyo, Doku'nun genellikle görev yaptığı sol kanatta oynarken oldukça etkileyici görünmüştü. Ganalı milli oyuncunun daha etkili olduğu mevkiye döndürülmesi, Belçikalı yıldızın yokluğunda City'nin özleyeceği dikine oyunu ve şut tehdidini sağlayabilir.
Semenyo yaz döneminde, özellikle Atletico Madrid'e karşı ortaya koyduğu etkileyici performansla değerini gösterdi; bu maçta Omar Marmoush'a yüksek kaliteli bir asist yaptı. Jack Grealish sol kanatta ilk 11 için hâlâ bir seçenek olsa da, Community Shield'daki sönük performansı, Maresca'nın formda Semenyo'ya güvenmesi yönündeki çağrıları artırdı.
- AFP
Yüksek riskli bir sezon
Birincil bire bir uzmanının kaybı her takım için darbedir, ancak Etihad'daki beklentiler her zamanki gibi yüksek kalıyor. Taraftarlar, özellikle Maresca yönetiminde yeni bir teknik direktörlük dönemi başlarken, mevcut grubun bu darbeleri karşılayıp karşılayamayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda.
Sonuç olarak sağlık ekibi, Doku'nun baldırındaki sorunun sezon boyunca tekrarlayan bir meseleye dönüşmemesi için gece gündüz çalışacak. Belçikalı oyuncunun patlayıcı oyun tarzı, onu kas sakatlıklarına yatkın hale getiriyor ve City, onu erkenden sahalara döndürmemek için temkinli davranacak.
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