Manchester City, yeni Premier League sezonu öncesinde önemli bir darbe aldı; Doku'nun Bournemouth'a karşı oynanacak sezonun açılış maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Belçikalı hücum oyuncusu, pazar günü Millennium Stadium'da Arsenal'e karşı Community Shield'da alınan hayal kırıklığı yaratan yenilgide bu sakatlığı yaşadı ve devre arasında yerini Jack Grealish'e bıraktı.

Yokluğunun tam olarak ne kadar süreceği henüz netlik kazanmazken, Nieuwsblad, Doku'nun birkaç hafta sahalardan uzak kalmasına neden olabilecek bir baldır sakatlığı yaşadığını öne sürdü.

Zamanlama, Etihad Stadium'da takımın başında ilk resmi lig maçına hazırlanan yeni teknik direktör Enzo Maresca için daha kötü olamazdı. Hayal kırıklığını artıran bir diğer unsur ise sorunun önceki fiziksel problemlerle bağlantılı görünmesi. Kulüp içinde bunun tekil bir vaka değil, daha ziyade Doku'nun Belçika ile geçirdiği FIFA Dünya Kupası sürecinin kalıcı bir sonucu olduğu yönünde artan bir endişe var.