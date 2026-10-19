Getty Images Sport
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Manchester City'ye büyük darbe: Antoine Semenyo diz sakatlığı nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalacak
Manchester City'ye sakatlık darbesi
Maresca'nın Semenyo'nun sekiz haftaya kadar sahalardan uzak kalabileceğini doğrulamasının ardından Manchester City, sakatlık nedeniyle büyük bir darbe aldı. Ganalı millî futbolcu, cumartesi günü Ipswich Town karşısında alınan 3-2'lik Premier League galibiyetinde dizinden sakatlandı.
Semenyo, Etihad Stadyumu'ndaki karşılaşmanın son bölümünde oyuna yedek kulübesinden dahil oldu. Ancak oyuna girdikten kısa süre sonra talihsiz bir sakatlık yaşadı ve son düdüğün ardından aksayarak tünele yönelmek zorunda kaldı.
Uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, Manchester kulübü için önemli bir kayıp. Maresca, yoğun lig ve Avrupa maç takviminde dinamik hücum seçeneklerinden biri olmadan mücadele etmek zorunda kalacak.
- Getty Images Sport
Maresca sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi
Ipswich maçının ardından yapılan ilk değerlendirme, City sağlık ekibinde ciddi endişe yarattı. Kısa süre forma giyen kanat oyuncusunun ağır ve uzun süre sahalardan uzak kalmasına yol açabilecek bir bağ sakatlığı yaşadığından korkuluyordu.
Ancak sonraki sağlık kontrolleri, oyuncunun iyileşme sürecine ilişkin kulübe daha olumlu bir tablo sundu. Maresca, duruma ilişkin açıklamasında sakatlığın korkulduğu kadar ağır olmamasından büyük rahatlık duyduğunu belirtti.
Maresca, ESPN'in aktardığı açıklamasında, “Taramadan sonra kendimizi çok daha iyi hissediyoruz çünkü durum beklediğimiz kadar kötü değil. Sekiz hafta sürebilir, dolayısıyla şu anda en önemli şey onun iyileşmesi” dedi.
Etihad'da nefes kesen son anlar
Semenyo'nun sakatlığı, Manchester City'nin Ipswich karşısındaki galibiyetinin kaotik son bölümünde yaşananlardan yalnızca biriydi. Ev sahibi ekip, son dakikalarda birkaç tehlikeyi atlatmak zorunda kaldı. Erling Haaland da bitiş düdüğünden önce ayağına sert bir darbe almış gibi görünüyordu.
Norveçli golcü yaşadığı küçük sorunu kısa sürede geride bırakırken Semenyo dizindeki sorunu atlatamadı. Bu sezon Maresca yönetiminde düzenli olarak forma giyen Ganalı oyuncunun yokluğu, kuşkusuz taktiksel bir değişikliği zorunlu kılacak. Artık tüm dikkatler, forvetin rehabilitasyon programını başka bir aksilik yaşamadan tamamlamasını sağlamaya çevrilecek.
- Getty Images Sport
Manchester City için sırada ne var?
Semenyo'nun forma giyemeyecek olması nedeniyle Maresca, yıldızlarla dolu kadrosunda vakit kaybetmeden bir çözüm bulmak zorunda. Forvet, Manchester City'nin salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde AEK Athens'ı ağırlayacağı maçta kesinlikle oynayamayacak.
Teknik direktör, kanatlardaki yaratıcılık yükünü taşımaları için muhtemelen diğer kanat oyuncularına yönelecek. Manchester City, can sıkıcı bu oyuncu kaybına rağmen sezon başındaki olağanüstü formunu sürdürmek isteyecek.
Semenyo'nun aralık ayının bir noktasında yeniden A takım maçlarında forma giymesi bekleniyor. O zamana kadar takım arkadaşlarının birden fazla kulvarda verdiği mücadeleyi izlerken önünde uzun ve zorlu bir iyileşme süreci olacak.
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