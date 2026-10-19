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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Manchester City'ye büyük darbe: Antoine Semenyo diz sakatlığı nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalacak

A. Semenyo
M.City
M.City - AEK Athens
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig

Manchester City, kanat oyuncusu Antoine Semenyo’nun sekiz haftaya kadar sahalardan uzak kalabileceği haberiyle önemli bir sakatlık darbesi aldı. Ganalı milli futbolcu, takımının Ipswich Town karşısında kısa süre önce aldığı Premier League galibiyetinde dizinden sorun yaşadı ve kritik bir maç serisini kaçıracak.

  • Manchester City'ye sakatlık darbesi

    Maresca'nın Semenyo'nun sekiz haftaya kadar sahalardan uzak kalabileceğini doğrulamasının ardından Manchester City, sakatlık nedeniyle büyük bir darbe aldı. Ganalı millî futbolcu, cumartesi günü Ipswich Town karşısında alınan 3-2'lik Premier League galibiyetinde dizinden sakatlandı.

    Semenyo, Etihad Stadyumu'ndaki karşılaşmanın son bölümünde oyuna yedek kulübesinden dahil oldu. Ancak oyuna girdikten kısa süre sonra talihsiz bir sakatlık yaşadı ve son düdüğün ardından aksayarak tünele yönelmek zorunda kaldı.

    Uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, Manchester kulübü için önemli bir kayıp. Maresca, yoğun lig ve Avrupa maç takviminde dinamik hücum seçeneklerinden biri olmadan mücadele etmek zorunda kalacak.

  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi

    Ipswich maçının ardından yapılan ilk değerlendirme, City sağlık ekibinde ciddi endişe yarattı. Kısa süre forma giyen kanat oyuncusunun ağır ve uzun süre sahalardan uzak kalmasına yol açabilecek bir bağ sakatlığı yaşadığından korkuluyordu.

    Ancak sonraki sağlık kontrolleri, oyuncunun iyileşme sürecine ilişkin kulübe daha olumlu bir tablo sundu. Maresca, duruma ilişkin açıklamasında sakatlığın korkulduğu kadar ağır olmamasından büyük rahatlık duyduğunu belirtti.

    Maresca, ESPN'in aktardığı açıklamasında, “Taramadan sonra kendimizi çok daha iyi hissediyoruz çünkü durum beklediğimiz kadar kötü değil. Sekiz hafta sürebilir, dolayısıyla şu anda en önemli şey onun iyileşmesi” dedi.

  • Etihad'da nefes kesen son anlar

    Semenyo'nun sakatlığı, Manchester City'nin Ipswich karşısındaki galibiyetinin kaotik son bölümünde yaşananlardan yalnızca biriydi. Ev sahibi ekip, son dakikalarda birkaç tehlikeyi atlatmak zorunda kaldı. Erling Haaland da bitiş düdüğünden önce ayağına sert bir darbe almış gibi görünüyordu.

    Norveçli golcü yaşadığı küçük sorunu kısa sürede geride bırakırken Semenyo dizindeki sorunu atlatamadı. Bu sezon Maresca yönetiminde düzenli olarak forma giyen Ganalı oyuncunun yokluğu, kuşkusuz taktiksel bir değişikliği zorunlu kılacak. Artık tüm dikkatler, forvetin rehabilitasyon programını başka bir aksilik yaşamadan tamamlamasını sağlamaya çevrilecek.

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  • Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Manchester City için sırada ne var?

    Semenyo'nun forma giyemeyecek olması nedeniyle Maresca, yıldızlarla dolu kadrosunda vakit kaybetmeden bir çözüm bulmak zorunda. Forvet, Manchester City'nin salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde AEK Athens'ı ağırlayacağı maçta kesinlikle oynayamayacak.

    Teknik direktör, kanatlardaki yaratıcılık yükünü taşımaları için muhtemelen diğer kanat oyuncularına yönelecek. Manchester City, can sıkıcı bu oyuncu kaybına rağmen sezon başındaki olağanüstü formunu sürdürmek isteyecek.

    Semenyo'nun aralık ayının bir noktasında yeniden A takım maçlarında forma giymesi bekleniyor. O zamana kadar takım arkadaşlarının birden fazla kulvarda verdiği mücadeleyi izlerken önünde uzun ve zorlu bir iyileşme süreci olacak.

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