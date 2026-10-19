Ipswich maçının ardından yapılan ilk değerlendirme, City sağlık ekibinde ciddi endişe yarattı. Kısa süre forma giyen kanat oyuncusunun ağır ve uzun süre sahalardan uzak kalmasına yol açabilecek bir bağ sakatlığı yaşadığından korkuluyordu.

Ancak sonraki sağlık kontrolleri, oyuncunun iyileşme sürecine ilişkin kulübe daha olumlu bir tablo sundu. Maresca, duruma ilişkin açıklamasında sakatlığın korkulduğu kadar ağır olmamasından büyük rahatlık duyduğunu belirtti.

Maresca, ESPN'in aktardığı açıklamasında, “Taramadan sonra kendimizi çok daha iyi hissediyoruz çünkü durum beklediğimiz kadar kötü değil. Sekiz hafta sürebilir, dolayısıyla şu anda en önemli şey onun iyileşmesi” dedi.