The Athletic'e göre Manchester City, orta saha harikası Parker'ı Etihad Stadyumu'nda yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya ikna ederek rakiplerine net bir mesaj gönderdi. 16 yaşındaki oyuncu, özellikle kulüple olan önceki şartları sona erdikten sonra bu yaz dünya futbolunun en çok talep gören genç yeteneklerinden biri olarak görülüyordu.

İmzası için verilen yarış hiç de tek atlı bir yarış değildi; United ve Liverpool, genci Etihad'dan koparmaya çalışan çok sayıdaki önde gelen kulüp arasındaydı. Başka bir yerde yeni bir başlangıç yapma ihtimali cazip olsa da Parker, gelişimini City teknik ekibinin yönetiminde sürdürmeyi tercih etti. Önce bursiyer şartlarında imza atacak, ardından 17. yaş gününü kutladığında otomatik olarak tam profesyonel sözleşmeye geçecek.



