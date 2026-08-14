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Manchester City yarışı kazandı! Orta sahadaki harika çocuk, yeni uzun vadeli sözleşmeye imza atmak için Manchester United ve Liverpool'u geri çevirdi
City, genç sansasyon için rakiplerini geride bıraktı
The Athletic'e göre Manchester City, orta saha harikası Parker'ı Etihad Stadyumu'nda yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya ikna ederek rakiplerine net bir mesaj gönderdi. 16 yaşındaki oyuncu, özellikle kulüple olan önceki şartları sona erdikten sonra bu yaz dünya futbolunun en çok talep gören genç yeteneklerinden biri olarak görülüyordu.
İmzası için verilen yarış hiç de tek atlı bir yarış değildi; United ve Liverpool, genci Etihad'dan koparmaya çalışan çok sayıdaki önde gelen kulüp arasındaydı. Başka bir yerde yeni bir başlangıç yapma ihtimali cazip olsa da Parker, gelişimini City teknik ekibinin yönetiminde sürdürmeyi tercih etti. Önce bursiyer şartlarında imza atacak, ardından 17. yaş gününü kutladığında otomatik olarak tam profesyonel sözleşmeye geçecek.
- Getty Images Sport
Maresca'nın kişisel dokunuşu anlaşmayı bitirdi
Parker'ın kalma kararında önemli bir etken, yeni göreve getirilen teknik direktör Enzo Maresca'nın doğrudan devreye girmesi oldu. İtalyan teknik adam, A takım kadrosunda iz bırakmakta vakit kaybetmedi ve kişisel müdahalesi belirleyici oldu. Haberlere göre Parker, Maresca'nın yalnızca kendi oyun profiline dair kapsamlı bilgisi karşısında değil, aynı zamanda City'nin üst düzey yapılanmasında önünü açan net yolu göstermek için hazırlanan kişiye özel sunum karşısında da şaşkınlık yaşadı.
Maresca, orta sahanın A takımın Asya'daki sezon öncesi turundaki performansından son derece etkilendi; Parker, söz konusu kafilede dikkat çekici şekilde en genç isimdi. Turdan döndükten sonra da Parker, A takım kadrosuyla düzenli olarak çalışmayı sürdürdü ve bu da büyük bir çıkışın eşiğindeki oyuncu statüsünü daha da güçlendirdi.
Dikkat çekici bir akademi sezonu
Parker'ın 2024'te West Ham'den Manchester City'ye katılmasından bu yana basamakları tırmanışı tam anlamıyla baş döndürücü oldu. Geçen sezon kulübün baskın gençlik yapılanmasında kilit bir isim olan Parker, takımının Premier League U18 Kuzey şampiyonluğunu korumasına yardımcı oldu.
İstatistiklere bakıldığında genç orta saha oyuncusu, geçen dönemde altyapı sisteminin en üretken oyuncularından biriydi. Toplam 21 maçta attığı altı gol ve yaptığı yedi asistlik etkileyici katkıyla hem oyun kurucu hem de bitirici olarak çok yönlülüğünü ortaya koydu.
- Getty Images Sport
A takıma giden yol doğrulandı
Geleceği artık güvence altına alınan genç yıldız için 2026-27 sezonunun dönüm noktası niteliğinde bir yıl olması bekleniyor. Ağırlıklı olarak 21 Yaş Altı Premier League'de Elite Development Squad forması giyecek olsa da, kulüp içinde bu sezon A takımda ilk maçına çıkacağı yönünde güçlü bir beklenti var.
Sözleşme uzatımı, City'nin en önemli değerlerini güvence altına alma eğiliminin devamı niteliğinde. Kulüp kısa süre önce Phil Foden ve Josko Gvardiol gibi A takım yıldızlarıyla da yeni sözleşmeler imzalamıştı. City, Parker'ı kadroda tutarak yeni yetenek kuşağının da mevcut A takım kadar güçlü kalmasını sağladı.
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