Manchester City ve PSG, Federico Valverde’yi kadrolarına katmak istiyor; Aurelien Tchouameni ile yaşanan tartışmanın ardından Real Madrid yıldızının transfer konusundaki tutumu ortaya çıktı
Avrupa'nın dev kulüpleri Valverde'nin durumunu takip ediyor
Valverde ile takım arkadaşı Aurelien Tchouameni arasında yaşanan tartışmanın ardından futbol dünyası Valdebebas'taki durumu yakından takip ediyor. Uruguaylı yıldız kadronun vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etse de, son dönemde yaşanan gerginlik, onu daha önce "imkansız" bir transfer olarak gören kulüplerin ilgisini çekti. Bu kulüpler, bir zamanlar dokunulmaz olarak görülen oyuncuya yönelik yönetim kurulunun tutumunun mevcut ortamda değişip değişmediğini görmek için nabız yokluyor.
Dışarıdan gelen seslere rağmen, Valverde'nin asıl isteği İspanya'nın başkentinde kalmak olduğu bildiriliyor. Orta saha oyuncusu, çarpışmanın fiziksel etkisinden dolayı gerekli olan "10 ila 14 gün dinlenme" süresi nedeniyle şu anda evinde iyileşiyor. Ancak ilgilenen kulüpler, oyuncu ile kulüp arasındaki ilişkinin daha da kötüye gitmesi durumunda kendilerini konumlandırmak için en uygun anın bu olduğunu düşünüyor.
PSG ve Manchester City dev teklifler hazırlıyor
PSG, 27 yaşındaki oyuncuya uzun süredir ilgi duyuyor ve haberlere göre ilgilerini belirtmek için gayri resmi temaslarda bulundu. AS’ye bilgi veren kaynaklara göre, 100 milyon ile 120 milyon avro arasında bir değer biçilen bu transfer, gerçekleşmesi halinde büyük ses getirecek bir hamle olacak. Fransız şampiyonu, Real Madrid’in teklifleri dinlemeye karar vermesi halinde hızlı hareket etmeye hazır; kulüp, Valverde’yi orta saha oyunundaki geçişlerin ideal motoru olarak görüyor.
City de devreye girmiş durumda; kulüp, geçen yaz oyuncu temsilcileriyle temasa geçmişti. O dönemde City, sonunda Tijjani Reijnders'i transfer etmişti, ancak Pep Guardiola, Valverde'nin çok yönlülüğüne ve çalışma temposuna hayranlığını gizlemiyor. Eğer "transfer edilemez" etiketi kaldırılırsa, Premier League devlerinin onu Etihad Stadyumu'na getirmek için sıranın en başında yer alması bekleniyor.
Valdebebas'taki çatışmanın yarattığı iç gerilim
Transfer söylentileri yoğunlaşırken, Madrid kulübü iç disipline odaklandı. Kulüp, olaya karışan oyunculara 500.000 avroluk para cezası verdi, ancak sporla ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Teknik direktör Álvaro Arbeloa, soyunma odasında yaşananların kamuoyuna sızmasının kulübün değerlerine ihanet olduğunu belirterek, bu durumdan duyduğu hayal kırıklığını açıkça dile getirdi.
Teknik direktör, bu tür yüksek baskı ortamlarının doğal olarak gerginliklere yol açtığını vurgulayarak, anlaşmazlığın ciddiyetini hafifletmeye çalıştı. Arbeloa, tutumunu şöyle açıkladı: "İki şey söylemek istiyorum. Birincisi, kulübün gösterdiği kararlılık, hız ve şeffaflıktan çok gurur duyuyorum. İkincisi ise, oyuncuların hatalarını kabul edip pişmanlıklarını dile getirmeleri ve af dilemeleri. Benim için bu yeterli. Onları kamuoyu önünde mahkum etmeyeceğim, çünkü bunu hak etmiyorlar."
Valverde, Madrid projesine bağlılığını sürdürüyor
Şu an için Valverde'nin çevresi, onun kupa dolu kariyerine Bernabéu'da devam etmeye kararlı olduğunu belirtiyor. O, Tchouameni ile yaşanan olayı, özürler yoluyla kulüp içinde çözüme kavuşturulmuş bir hata olarak görüyor. Oyuncu, tamamen rehabilitasyonuna ve sezonun kritik döneminde takıma yardımcı olmak için sahalara dönmeye odaklanmış durumda; bu tutumu, onu taraftarların gözdesi yapan aynı özveriyi yansıtıyor.