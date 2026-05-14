Valverde ile takım arkadaşı Aurelien Tchouameni arasında yaşanan tartışmanın ardından futbol dünyası Valdebebas'taki durumu yakından takip ediyor. Uruguaylı yıldız kadronun vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etse de, son dönemde yaşanan gerginlik, onu daha önce "imkansız" bir transfer olarak gören kulüplerin ilgisini çekti. Bu kulüpler, bir zamanlar dokunulmaz olarak görülen oyuncuya yönelik yönetim kurulunun tutumunun mevcut ortamda değişip değişmediğini görmek için nabız yokluyor.

Dışarıdan gelen seslere rağmen, Valverde'nin asıl isteği İspanya'nın başkentinde kalmak olduğu bildiriliyor. Orta saha oyuncusu, çarpışmanın fiziksel etkisinden dolayı gerekli olan "10 ila 14 gün dinlenme" süresi nedeniyle şu anda evinde iyileşiyor. Ancak ilgilenen kulüpler, oyuncu ile kulüp arasındaki ilişkinin daha da kötüye gitmesi durumunda kendilerini konumlandırmak için en uygun anın bu olduğunu düşünüyor.