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Manchester City ve Chelsea, Pep Guardiola'nın yerine geçecek teknik direktörün belirlenmesi sürecinin gecikmesi nedeniyle Enzo Maresca'nın tazminat görüşmelerini sürdürüyor
Tazminat görüşmeleri Maresca'nın atanmasını geciktiriyor
Sky Sports’a göre, City, Maresca’nın tazminatı konusunda Chelsea ile yoğun görüşmeler yürütüyor. Anlaşma, İtalyan teknik adamın sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç buçuk yıl kalmışken Ocak ayında Londra ekibinden ayrılmasının ardından devreye giren her iki kulübün avukatlarının elinde.
City, bu hafta bir anlaşmaya vararak Maresca'yı Guardiola'nın halefi olarak resmen atamayı umuyor. İspanyol teknik direktör, kulüpte geçirdiği inanılmaz 10 yılın ardından ayrıldı. Bu süre zarfında, altı Premier League şampiyonluğu da dahil olmak üzere, kazanılabilecek her şeyi kazandı. Halefi için önerilen üç yıllık sözleşme masada olsa da, henüz tam olarak üzerinde anlaşmaya varılmadı.
- Getty Images Sport
Etkileyici performans, son şampiyonların ilgisini çekiyor
Maresca, geçen sonbaharda Chelsea'ye son şampiyonun kendisiyle ilgilendiğini bildirmişti. Manchester kulübü, Maresca'nın Londra'daki performansından oldukça etkilenmişti. Toplamda kulüpte 92 maça çıkan Maresca, 55 galibiyet ve 16 beraberlik elde etmişti. Ayrıca 2024-25 sezonunda takımı iki büyük kupaya taşıdı: UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası.
Bu sezonun ortasında ayrılmadan önce 19 Premier Lig maçını yönetti; bu maçlarda sekiz galibiyet, altı beraberlik ve beş mağlubiyet aldı. Ayrıldığı sırada Chelsea ligde beşinci sıradaydı ve sezonu 10. sırada tamamladı.
Maresca'ya yeni personel aranıyor
Maresca'nın transferi tamamlandığında, City teknik direktörü desteklemek üzere çok sayıda yeni personel kadroya katmak zorunda kalacak. Guardiola'nın yanı sıra Pep Lijnders, Kolo Touré, kondisyon antrenörü Lorenzo Buenaventura, operasyon sorumlusu Manel Estiarte ve kaleci antrenörü Xabi Mancisidor da kulüpten ayrılıyor.
- AFP
Maresca ve Guardiola için bundan sonra ne olacak?
Önümüzdeki döneme bakıldığında, City, sezon öncesi hazırlık döneminden önce yeni teknik direktörünü resmen tanıtmak üzere bu hafta içinde anlaşmayı sonuçlandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Öte yandan, görevinden ayrılacak olan teknik direktör, yakın geleceği konusunda rahat bir tavır sergiliyor.
Bundan sonra ne yapmayı planladığı sorulduğunda Guardiola, "Sonrasını göreceğiz. Bir planım yok, sadece dinlenmek ve geçmişte yapamadığım, yapmak istediğim birçok şeyi yapmak istiyorum - aptalca şeyler." dedi.