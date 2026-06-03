Önümüzdeki döneme bakıldığında, City, sezon öncesi hazırlık döneminden önce yeni teknik direktörünü resmen tanıtmak üzere bu hafta içinde anlaşmayı sonuçlandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Öte yandan, görevinden ayrılacak olan teknik direktör, yakın geleceği konusunda rahat bir tavır sergiliyor.

Bundan sonra ne yapmayı planladığı sorulduğunda Guardiola, "Sonrasını göreceğiz. Bir planım yok, sadece dinlenmek ve geçmişte yapamadığım, yapmak istediğim birçok şeyi yapmak istiyorum - aptalca şeyler." dedi.