Manchester City ve Bayern Münih'in transfer listesindeki oyuncu, 12 milyon avroluk serbest kalma bedelinin yürürlüğe girmesiyle yaz transferi yapmak istediğine karar verdi

Hertha Berlin’in genç yıldızı Kennet Eichhorn’un bu yaz yeni bir macera peşinde koşmaya karar verdiği bildiriliyor; bu durum, Avrupa’nın önde gelen kulüpleri arasında onun transferi için yoğun bir rekabetin başlamasına neden oldu. Kısa süre önce 2. Bundesliga tarihinin en genç golcüsü olan 16 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12 milyon avroya (10 milyon sterlin/14 milyon dolar) kadar değer biçilen bir serbest kalma maddesi ile transfer edilebilir durumda.