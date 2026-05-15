Hertha BSC v SpVgg Greuther Fürth - 2. BundesligaGetty Images Sport
Manchester City ve Bayern Münih'in transfer listesindeki oyuncu, 12 milyon avroluk serbest kalma bedelinin yürürlüğe girmesiyle yaz transferi yapmak istediğine karar verdi

Hertha Berlin’in genç yıldızı Kennet Eichhorn’un bu yaz yeni bir macera peşinde koşmaya karar verdiği bildiriliyor; bu durum, Avrupa’nın önde gelen kulüpleri arasında onun transferi için yoğun bir rekabetin başlamasına neden oldu. Kısa süre önce 2. Bundesliga tarihinin en genç golcüsü olan 16 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12 milyon avroya (10 milyon sterlin/14 milyon dolar) kadar değer biçilen bir serbest kalma maddesi ile transfer edilebilir durumda.

  • Prodigy, teklif savaşını ateşledi

    Eichhorn, Almanya'da olağanüstü bir yükseliş yaşadı; Hertha'da A takımda 18 maça çıktı ve henüz 16 yaş 287 gün gibi genç bir yaşta gol rekorları kırdı. 2. Bundesliga'daki istikrarlı performansları, birçok Avrupa devinin dikkatini çekti; oyuncu şimdi önümüzdeki transfer döneminde büyük bir transfer gerçekleştirmeye kararlı. 2029 yılına kadar geçerli olan sözleşmesindeki karmaşık çıkış maddesi, transfer edileceği takıma bağlı olarak 10 milyon ile 12 milyon euro arasında bir ücret karşılığında ayrılmasına izin veriyor.

    Bavyera'nın devleri liderlik yarışında

    Bayern, Eichhorn'u transfer önceliği olarak belirledi; teknik direktör Vincent Kompany'nin genç oyuncuyu kadrosuna katmak için can attığı söyleniyor. Sky Sport'a göre, Almanya şampiyonu kulüp, orta saha oyuncusunun temsilcileriyle şimdiden iki kez bir araya gelerek, oyuncunun gelişimine yönelik vizyonunu anlattı. Rakip kulüplerin ilgisini engellemek için, rekor şampiyonun genç oyuncuya 2031'e kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme sunmaya hazır olduğu ve buna gelecek sezon A takımda forma giymesi konusunda belirli garantiler de ekleyeceği bildiriliyor.

  • Guardiola, City'ye transfer hamlesi planlıyor

    Manchester City de yarışa katıldı; haberlere göre Guardiola, bu yaz Alman genç milli oyuncuyu Premier Lig’e getirmek istiyor. İngiliz devinin önerdiği plana göre, City serbest kalma bedelini ödedikten sonra Eichhorn’u derhal Bayer Leverkusen’e kiralayarak, oyuncunun birinci lig ortamında gelişimini sürdürmesini sağlayacak. Leverkusen, bu yetenekli orta saha oyuncusunu Bundesliga’da tutmak istediği için, Borussia Dortmund ve RB Leipzig ile birlikte bu yarışta güçlü bir rakip olmaya devam ediyor.

    Genç yıldız için belirleyici bir yaz

    Eichhorn, profesyonel kariyerinin ilk aşamalarını büyük ölçüde belirleyecek bir transfer hazırlığı yaparken, şu anda elindeki birkaç cazip teklifi değerlendiriyor. İkinci ligde mücadele eden Hertha, en umut vaat eden oyuncusunun yerini doldurmak konusunda zorlu bir görevle karşı karşıya kalırken, transferi gerçekleştirecek kulüp ise değişken serbest kalma bedelinin kesin şartlarını netleştirmek zorunda. Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Avrupa’nın en parlak genç yeteneklerinden birini kadrosuna katma yarışı önümüzdeki haftalarda sonuçlanacak gibi görünüyor.