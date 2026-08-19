The Guardian'a göre Manchester City, yaklaşan transfer dönemi son tarihi öncesinde Kone'yi potansiyel transfer adayları listesinin arasına ekledi. Yeni teknik direktör Enzo Maresca ve sportif direktör Hugo Viana'nın yönetiminde kulüp şu anda orta sahada önemli bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor.

City, bu yaz Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders gibi dikkat çeken isimlerle zaten yollarını ayırdı ve bu durum sahanın ortasında önemli bir boşluk bıraktı.

Kulüp kısa süre önce Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ı 116 milyon sterlinlik dev bir anlaşmayla kadrosuna katmış olsa da Manchester ekibi, bu sezon lig şampiyonluğunu savunmaya tam anlamıyla hazır olmak için piyasada ek kalite arayışını sürdürüyor.