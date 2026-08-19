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Manchester City, United'ın takibinden vazgeçmesinin ardından Roma orta saha oyuncusu Manu Kone'ye yöneldi
City orta saha takviyesi arıyor
The Guardian'a göre Manchester City, yaklaşan transfer dönemi son tarihi öncesinde Kone'yi potansiyel transfer adayları listesinin arasına ekledi. Yeni teknik direktör Enzo Maresca ve sportif direktör Hugo Viana'nın yönetiminde kulüp şu anda orta sahada önemli bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor.
City, bu yaz Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders gibi dikkat çeken isimlerle zaten yollarını ayırdı ve bu durum sahanın ortasında önemli bir boşluk bıraktı.
Kulüp kısa süre önce Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ı 116 milyon sterlinlik dev bir anlaşmayla kadrosuna katmış olsa da Manchester ekibi, bu sezon lig şampiyonluğunu savunmaya tam anlamıyla hazır olmak için piyasada ek kalite arayışını sürdürüyor.
Dünya Kupası yıldızı ilgi görüyor
Kone, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla sergilediği bir dizi dikkat çekici performansın ardından küresel itibarını daha da artırdı. 25 yaşındaki oyuncu, Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvada ülkesinin oynadığı sekiz maçın beşinde forma giydi; Fransa, onun ilk 11'de başladığı dört maçı da kazandı.
Uluslararası arenadaki olağanüstü performansı, Roma'nın oyuncu için talep ettiği bonservis bedelini yaklaşık 51 milyon sterline çıkarmasına yol açtı. Bu değerleme de görünüşe göre Manchester United'ın ilk ilgisini ilerletmesini caydırdı.
Ancak City, özellikle Reijnders'ın Al-Qadsiah'a ve Rodri'nin Barcelona'ya son satışlarından önemli bir gelir elde etmesinin ardından, artık bu mali talepleri karşılamak için güçlü bir konumda.
- (C)Getty Images
Orta saha kısa listesinde Bouaddi ve Fernandez
Kone için yürüttüğü girişimlerin yanı sıra City, Lille orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'yi 85 milyon £ karşılığında kadrosuna katmaya da yaklaşıyor. 18 yaşındaki oyuncu parlak bir potansiyel olarak görülüyor, ancak Maresca, Kone'nin anında sağlayacağı üst düzey deneyimi istiyor. City, Chelsea orta saha oyuncusu Enzo Fernandez ile de ilgilenmeyi sürdürüyor, ancak onun serbest kalma maddesine ilişkin kulüp içi son tarih, resmi bir teklif yapılmadan geçti.
- AFP
Manchester City için sırada ne var?
Maresca ve ekibi, Bournemouth'a karşı Etihad Stadyumu'nda yeni Premier League sezonuna başlamaya hazırlanıyor. Saha dışında ise Viana'yı transfer döneminin son iki haftasında yoğun bir tempo bekliyor. City, bekleyen ayrılık anlaşmalarını hızla sonuçlandırmalı ve eylül ayındaki son tarihten önce Kone'yi kadrosuna katmak istiyorsa Roma'ya resmi bir teklif sunmalı.
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