Manchester City, üçlü kupa hedefini kovalarken sezonun son iki haftasındaki maç birikimi nedeniyle Premier Lig'e 'hayal kırıklığı' duyuyor

Carabao Kupası şampiyonu Manchester City, sezonun son düzlüğüne girerken, Premier Lig ve FA Kupası'ndaki mücadelesi bir fikstür anlaşmazlığı nedeniyle sarsıldı. ESPN'e göre, City'ye sezonun son iki haftasında sadece yedi gün içinde üç maçı oynaması gerektiği bildirildi; bu talep, kulüp yetkililerini perde arkasında öfkelendirdi.

Yoğun maç programı kapsamında City, 13 Mayıs'ta Crystal Palace'ı ağırlayacak, ardından 16 Mayıs'ta Wembley'e giderek Chelsea ile FA Cup finalinde karşılaşacak. Sadece üç gün sonra, 19 Mayıs'ta Bournemouth ile karşılaşmak için Güney Kıyısı'na gitmeleri gerekiyor ve sonunda 24 Mayıs'ta Aston Villa ile oynayacakları maçla sezonu kapatacaklar. Rodri, modern futbolun fiziksel yükü hakkında tüyler ürpertici bir uyarıda bulunsa da, kulübün şu anki en büyük endişesi, bu kritik dönemde dinlenme süresinin yetersiz olması.