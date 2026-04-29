Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester City, üçlü kupa hedefini kovalarken sezonun son iki haftasındaki maç birikimi nedeniyle Premier Lig'e 'hayal kırıklığı' duyuyor
Programlamadan kaynaklanan tehdit altında kalan yüksek ses umutları
Carabao Kupası şampiyonu Manchester City, sezonun son düzlüğüne girerken, Premier Lig ve FA Kupası'ndaki mücadelesi bir fikstür anlaşmazlığı nedeniyle sarsıldı. ESPN'e göre, City'ye sezonun son iki haftasında sadece yedi gün içinde üç maçı oynaması gerektiği bildirildi; bu talep, kulüp yetkililerini perde arkasında öfkelendirdi.
Yoğun maç programı kapsamında City, 13 Mayıs'ta Crystal Palace'ı ağırlayacak, ardından 16 Mayıs'ta Wembley'e giderek Chelsea ile FA Cup finalinde karşılaşacak. Sadece üç gün sonra, 19 Mayıs'ta Bournemouth ile karşılaşmak için Güney Kıyısı'na gitmeleri gerekiyor ve sonunda 24 Mayıs'ta Aston Villa ile oynayacakları maçla sezonu kapatacaklar. Rodri, modern futbolun fiziksel yükü hakkında tüyler ürpertici bir uyarıda bulunsa da, kulübün şu anki en büyük endişesi, bu kritik dönemde dinlenme süresinin yetersiz olması.
- Getty Images Sport
Lig yetkilileriyle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması
ESPN kaynaklarına göre City, sezon sonundaki yoğunluğu önlemek amacıyla Premier Lig'e birkaç alternatif tarih önermeye çalıştı. Ancak bu görüşmeler sonuçsuz kaldı ve kulüp, önlenebilir olduğunu düşündüğü bir maç yığılmasıyla başa çıkmak zorunda kaldı. Hayal kırıklığı, özellikle takvimde daha fazla boşluk varken bazı maçların neden yılın başlarında yeniden düzenlenmediğine odaklanıyor.
City yöneticileri, 20 Nisan'da başlayan hafta içinde Crystal Palace ile oynamalarına izin verilmesi gerektiğine inanıyor. Oysa o dönemde kulübe Burnley ile karşılaşması talimatı verildi. Kulüp, Burnley'nin Avrupa kupalarında yer almadığı için bu maçın daha sonraki bir tarihe ertelenebileceğini ve böylece Eagles'ın kendi Conference League maçlarıyla meşgul olduğu bir dönemde Palace maçının daha erken oynanabileceğini savunuyor.
Ödeme planının yeniden düzenlenmesi konusunda çifte standart
Etihad yönetimi, Premier Lig’in Crystal Palace maçının tarihini kesinleştirmek için neredeyse üç ay beklemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı bildiriliyor. City, 4 Şubat’ta Carabao Kupası finaline kalmayı garantilediğinde, fikstüründe önemli değişiklikler yapılması gerekeceğini biliyordu. Kulüp, ligin maçları mümkün olan en kısa sürede yeniden planlama ilkesine uymadığını düşünüyor.
Şampiyonluk yarışındaki rakibi Arsenal ile karşılaştırmalar yapıldı. Arsenal'in Wolves ile oynadığı yeniden ayarlanan maç, 18 Şubat gibi erken bir tarihte oynanmıştı. Oysa o hafta, Avrupa kupalarında eleme maçları için ayrılmıştı. City, kendisine farklı muamele edildiğini düşünüyor. Sezonun son haftalarında Arsenal ile arasındaki farkı kapatmaya çalışan City için bu durum, şampiyonluk yarışında büyük bir etki yaratabilir.
- Getty Images Sport
Guardiola, kadro rotasyonunda en zorlu sınavla karşı karşıya
Arsenal ile aralarında şu anda üç puanlık bir fark bulunsa da (bir maç eksiği olsa da), City, Premier Lig’de hiçbir hataya yer olmadığını biliyor. Özellikle iki hayati lig maçı arasına sıkışan FA Cup finali nedeniyle, Guardiola’nın takımının kondisyonunu kusursuz bir şekilde yönetmesi yönündeki baskı giderek artıyor. Katalan teknik direktör, oyuncuların refahı konusunda sık sık şikayetlerde bulunmuştu ve bu son gelişme, yangına körükle gitmekten başka bir şey değil.
City'nin son maçları 4 Mayıs'ta Everton deplasmanıyla başlayacak, ardından 9 Mayıs'ta Brentford ile evinde karşılaşacak. Bundan sonra ise program, yoğun seyahatler ve yüksek baskı altındaki maçlarla dolu bir döneme girecek. Kulüp yetkilileri, bu yoğun dönemin etkisine hazırlanıyor ve dinlenememenin, sezonu kupa yağmuruyla mı yoksa eli boş mu bitireceklerinin belirleyici faktörü olabileceğinden endişe ediyor.