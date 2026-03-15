AFP
Çeviri:
Manchester City, Tottenham'dan tanıdık bir ismi transfer etmek için sürpriz bir hamle planlıyor; daha önce 11 milyon sterline transfer edilen oyuncunun bu seferki transfer ücreti çok daha yüksek olacak
Manchester City'nin hedefi tanıdık bir isim
Manchester City, Tottenham Hotspur'un savunma oyuncusu Porro için yaz transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanıyor. Football Insider'ın haberine göre, Premier Lig şampiyonu, önümüzdeki sezon öncesinde yeni bir sağ bek arayışını hızlandırıyor.
City, geçen yaz ayrılan Kyle Walker'ın etkisini henüz tam olarak telafi edemedi. Sonuç olarak, Tottenham'ın zorlu sezonuna rağmen ligin en verimli beklerinden biri olarak kendini kanıtlayan Porro, bu boşluğu dolduracak en güçlü aday olarak öne çıktı.
- Getty Images
Porro'nun etkileyici performansı
İspanyol oyuncu bu sezon 37 maçta 1 gol ve 5 asist kaydetti. Takımı ligin alt sıralarında mücadele ederken ve Championship’e düşme tehlikesiyle karşı karşıya olsa da, Kuzey Londra ekibinin en önemli yaratıcı oyuncusu olma özelliğini korudu.
Bu transfer, oyuncunun Manchester'a sansasyonel bir dönüşü anlamına gelecektir. City, onu 2019 yılında Girona'dan yaklaşık 11 milyon sterline transfer etmişti ancak oyuncu hiçbir resmi maçta forma giyemedi. Real Valladolid ve Sporting CP'ye kiralık olarak forma giydikten sonra 2022 yılında kalıcı olarak Lizbon'a transfer oldu.
Spurs'ta oyuncu göçü kapıda
Transfer Insider podcast'inde konuşan gazeteci Pete O'Rourke durumu şöyle açıkladı: "Manchester City, Porro'ya uzun süredir ilgi duyuyor," dedi. "2019'da onu Girona'dan transfer ettikleri için İspanyol milli oyuncuyu çok iyi tanıyorlar. Kulüpte kaldığı süre boyunca Manchester City formasıyla hiçbir maça çıkmadı."
O'Rourke, Spurs'un küme düşmesi halinde oyuncunun ayrılmasının kaçınılmaz olabileceğini de sözlerine ekledi. "Porro, geldiğinden beri Spurs'un en iyi performans gösteren oyuncularından biri oldu. Onu kaybetmek istemeyeceklerdir, ancak bu sezon küme düşme talihsizliğini yaşarlarsa, ki bu gerçek bir olasılık, durum onların elinden çıkabilir."
- Getty
Bergvall da ilgi görüyor
Bu yaz başkentten ayrılacağı tahmin edilen tek büyük isim Porro değil. İsveçli yıldız Lucas Bergvall da büyük ilgi görüyor; Chelsea’nin kadrosunu güçlendirmek amacıyla bu orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği bildiriliyor.
Bergvall şu anda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olsa da, 2024 yılında Djurgarden'den transfer olduğundan bu yana oynadığı 71 maçla ligin en parlak gelecek vaat eden oyuncularından biri olarak öne çıktı. Kendisi aktif olarak transfer için baskı yapmasa da, küme düşmenin getireceği mali gerçeklik, Tottenham'ı en değerli oyuncularını acil olarak satmaya zorlayabilir.
Reklam