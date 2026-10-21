Sakatlık endişesinin ardından takımın en golcü ismi Erling Haaland'ı yedek kulübesinde dinlendiren Maresca, genç forvet Floyd Samba'ya şans verirken Cherki'ye sahada serbestçe hareket etme imkânı tanıdı. 23 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, ikinci yarının ortalarında kendisini marke eden rakibini müthiş bir vücut çalımıyla yanıltıp yerden yaptığı isabetli vuruşla topu kalenin alt köşesinden ağlara göndererek bu güveni boşa çıkarmadı.

Fransız oyuncunun belirleyici anını ve genel performansını değerlendiren Maresca, kulübün resmî internet sitesine yansıyan açıklamasında şöyle konuştu: "Bence Rayan da diğerleri gibi iyi bir maç çıkardı. Golde olduğu gibi bazı anlarda etkisini gösterdi. Rayan'dan her an her şeyi bekleyebileceğimizi biliyoruz."