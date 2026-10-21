Getty Images Sport
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Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Avrupa’daki farklı galibiyetin ardından Rayan Cherki hakkındaki Ballon d’Or yorumlarına mesafeli yaklaştı: “Bu bir takım sporu”
Fırtına gibi esen ev sahibi ekip, Yunanistan şampiyonunu ezdi
Maresca, takımının hücumda rakibini dağıtan üstün bir performans sergileyerek Etihad Stadyumu'nda Avrupa mücadelesini yeniden rayına oturtmasını izledi. Phil Foden muhteşem bir hat-trick yaptı ve Cherki'nin şık golünün pasını verdi. Yaz transferi Elliot Anderson da kulüpteki ilk golünü attı. Stavros Pilios, konuk ekibin farkı kısa süreliğine yarıya indiren golünü kaydederek İngiliz devinin Yunan takımlarına karşı tarihinde yediği ilk gole imza attı.
- Action Plus
Teknik direktörden ne yapacağı kestirilemeyen yeteneğe övgü
Sakatlık endişesinin ardından takımın en golcü ismi Erling Haaland'ı yedek kulübesinde dinlendiren Maresca, genç forvet Floyd Samba'ya şans verirken Cherki'ye sahada serbestçe hareket etme imkânı tanıdı. 23 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, ikinci yarının ortalarında kendisini marke eden rakibini müthiş bir vücut çalımıyla yanıltıp yerden yaptığı isabetli vuruşla topu kalenin alt köşesinden ağlara göndererek bu güveni boşa çıkarmadı.
Fransız oyuncunun belirleyici anını ve genel performansını değerlendiren Maresca, kulübün resmî internet sitesine yansıyan açıklamasında şöyle konuştu: "Bence Rayan da diğerleri gibi iyi bir maç çıkardı. Golde olduğu gibi bazı anlarda etkisini gösterdi. Rayan'dan her an her şeyi bekleyebileceğimizi biliyoruz."
Soyunma odasındaki birlik ödülleri gölgede bırakıyor
Cherki'nin salı günü kaydettiği gol, bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta attığı gol sayısını altıya çıkardı. Bu performansa ligdeki dört golü ve iki asisti ile Lig Kupası'ndaki bir golü de dahil.
Sezona yaptığı bu etkileyici başlangıç, eski Lyon oyun kurucusunun bir gün futbolun en büyük bireysel ödülleri için yarışabileceği yönündeki görüşleri şimdiden gündeme getirdi. Ancak İtalyan teknik direktör, bu tartışmayı hızla kapatarak odağın takımda kalması gerektiğini vurguladı.
Cherki'nin gelecekte Ballon d'Or kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda teknik direktör şunları ekledi: "Bilmiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, bunun bireysel değil takım sporu olduğu. Erling [Haaland] üst düzey bir oyuncu, Rayan ve Elliot da öyle. Kadrodaki 20/25 oyuncuyu düşünmeliyiz."
- Getty Images Sport
Sırada yurt içinde zorlu bir sınav var
Güçlü bir geri dönüşe imza atan Manchester City, Şampiyonlar Ligi eleme turlarına doğrudan katılma yarışındaki iddiasını koruyor. Gözler şimdi cumartesi öğle saatlerinde oynanacak Premier League maçına çevriliyor. Maresca'nın ekibi, Villa Park'ta formda Aston Villa'ya konuk olacak. Manchester ekibinin, sonbaharın zorlu fikstüründe ligdeki kusursuz başlangıcını sürdürmek için dinlenmiş kilit oyuncularından en yüksek verimi alması gerekecek.
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