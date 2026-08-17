Manchester City'nin Chelsea orta saha oyuncusu Fernandez için yürüttüğü girişim, Arjantinli milli oyuncuyu izlemeyi sürdürürken yeni bir boyut kazandı. Chelsea, oyuncu için daha önce konuşulan değerlemeyi karşılamak isteyen herhangi bir kulüp adına geçen cuma saat 17.00'yi kesin son tarih olarak belirlemişti.

25 yaşındaki oyuncuya uzun süredir hayranlık duymasına rağmen City, son tarihten önce resmi yazılı bir teklif sunmamayı tercih etti ve transfer döneminin son iki haftasına girilirken pazarlık gücü yeniden Chelsea'ye geçti.

Daha önce konuşulan şartlarla Fernandez'i kadroya katma fırsatının süresi dolmuş olsa da Manchester City, Sky Sports'a göre Stamford Bridge'deki durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Arjantinli oyuncu artık mayısta temsilcileriyle üzerinde anlaşıldığı bildirilen 120 milyon sterlinlik bedelle ayrılamaz, bu da City'nin takibini 1 Eylül son tarihinden önce hızlandırmaya karar vermesi halinde artık daha yüksek bir bonservis bedeliyle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.