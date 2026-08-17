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Manchester City, teklif yapmadan kritik transfer süresini kaçırmasına rağmen Chelsea'nin yıldızı Enzo Fernandez'den vazgeçmiyor
City, Chelsea için kritik son tarihi kaçırdı
Manchester City'nin Chelsea orta saha oyuncusu Fernandez için yürüttüğü girişim, Arjantinli milli oyuncuyu izlemeyi sürdürürken yeni bir boyut kazandı. Chelsea, oyuncu için daha önce konuşulan değerlemeyi karşılamak isteyen herhangi bir kulüp adına geçen cuma saat 17.00'yi kesin son tarih olarak belirlemişti.
25 yaşındaki oyuncuya uzun süredir hayranlık duymasına rağmen City, son tarihten önce resmi yazılı bir teklif sunmamayı tercih etti ve transfer döneminin son iki haftasına girilirken pazarlık gücü yeniden Chelsea'ye geçti.
Daha önce konuşulan şartlarla Fernandez'i kadroya katma fırsatının süresi dolmuş olsa da Manchester City, Sky Sports'a göre Stamford Bridge'deki durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Arjantinli oyuncu artık mayısta temsilcileriyle üzerinde anlaşıldığı bildirilen 120 milyon sterlinlik bedelle ayrılamaz, bu da City'nin takibini 1 Eylül son tarihinden önce hızlandırmaya karar vermesi halinde artık daha yüksek bir bonservis bedeliyle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.
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Stamford Bridge'deki karşılama belirsizliği artırıyor
Fernandez'in etrafındaki atmosfer, sezon öncesi hazırlık maçındaki son görüntüsünün ardından giderek daha karmaşık bir hâl aldı. Chelsea'nin cumartesi günü Real Sociedad'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada orta saha oyuncusu ikinci yarıda oyuna dahil oldu ancak ev sahibi taraftarların bir bölümünden yükselen duyulabilir yuhalamalarla karşılandı.
Taraftarın tepkisine rağmen, Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun oyuncunun teknik becerileri ve taktiksel çok yönlülüğüne büyük hayranlık duyduğu belirtiliyor. İddialara göre kulüp, kadroya büyük ölçüde yeniden yatırım yapmalarına imkân verecek gerçekten astronomik bir teklif gelmediği sürece Dünya Kupası kazananı oyuncuyu takımda tutmayı planlıyor.
Rodri'nin ayrılığı City orta sahasını savunmasız bırakıyor
Manchester City'nin Fernandez'e yönelik süregelen ilgisinin arkasında, kendi orta saha departmanlarında oluşan ciddi boşluk yatıyor. Kulüp, başta Rodri olmak üzere birkaç kilit isim olmadan yeni bir döneme hazırlanıyor. Dört kez Premier League şampiyonu olan ve eski Ballon d'Or kazananı İspanyol milli oyuncu, 65,4 milyon sterlinlik transfer öncesinde Barcelona'da sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor.
Katalan devinin üçüncü teklifi, Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmış bir oyuncu için reddedilemeyecek kadar iyi bulundu. Bu ayrılık, İspanyol'u taktik sisteminin kalbi olarak gören Maresca için çok büyük bir kayıp anlamına geliyor.
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City, orta sahadaki revizyon kapsamında Bouaddi'yi hedefliyor
Sarsıntı Rodri ile sona ermiyor; Tijjani Reijnders da Avrupa futbolundan ayrılmaya hazırlanıyor. Orta saha oyuncusu, yaklaşık 51 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayla Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'a transfer olmaya yaklaşıyor.
Kadrosundan birçok oyuncu ayrılırken City, Fas milli futbolcusu Ayyoub Bouaddi için Lille ile de aktif şekilde görüşüyor. Lille'in yaklaşık 85 milyon sterlinlik bir bonservis bedelinde direttiğine inanılıyor ve teknik direktörleri Davide Ancelotti, iki kulüp arasındaki görüşmelerin ilerlediğini doğruladı.
Ancak Ben Jacobs'a göre, Bouaddi'nin peşinde olunması City'nin Fernandez gibi vitrin bir ismi kadrosuna katma isteğini henüz azaltmış değil.
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