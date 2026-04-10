Manchester City, Sporting CP kaptanı Morten Hjulmand'ı kadrosuna katmaya çok yakın; Hugo Viana ise orta saha yıldızıyla yeniden bir araya gelmeyi hedefliyor
Kulüp, Sporting kaptanını transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırdı
City, yaklaşan transfer dönemi öncesinde Hjulmand'a olan ilgisini artırdı. A Bola'nın haberine göre, The Cityzens, Juventus ve Manchester United'ın rekabetinden bir adım önde olmak amacıyla Portekiz kulübüyle şimdiden gayri resmi temas kurdu.
City, mevcut sezonun bitiminde Danimarkalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Bu ilginin artmasının ardındaki en önemli faktör, Sporting'de görev yaptığı dönemden oyuncuyu iyi tanıyan sportif direktör Viana. Viana, 2023 yılında Hjulmand'ı Lecce'den 19,5 milyon avroya Lizbon'a transfer etmişti. Oyuncuyu yakından tanıması ve iki kulüp arasındaki güçlü ilişki, City'yi transferi tamamlamak için avantajlı bir konuma getirmiştir.
Sporting, transfer ücretinin düşürülmesini görüşmeye hazır
Resmi görüşmeler henüz başlamamış olsa da, City, olası bir transferle ilgili olarak Sporting’in beklentilerinin farkında. Portekiz kulübü, oyuncunun 80 milyon avroluk serbest kalma bedelinin altında bir anlaşmayı görüşmeye açık. Haberlere göre, Sporting başkanı Frederico Varandas ve kulüp yönetimi, 40 ila 50 milyon avro civarında bir bedeli kabul etmeye hazır.
Danimarka milli takım oyuncusu, Lizbon'da geçirdiği üç sezon boyunca kulübün iç sahadaki başarısını sürdürmesine yardımcı olurken, ligin en güvenilir orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı.
Guardiola’nın orta saha planları için ideal profil
Aynı habere göre, City’nin Hjulmand’a olan ilgisi, kulübün orta saha kadrosunun uzun vadeli yapısını değerlendirmeye başlamasıyla ortaya çıktı; özellikle de Rodri’nin geleceğine dair belirsizlikler söz konusu. Danimarka milli takım oyuncusu, Pep Guardiola’nın defansif orta saha oyuncularından genellikle beklediği teknik ve fiziksel özelliklere sahip.
City'nin scoutları, 26 yaşındaki oyuncuyu bu sezon boyunca yakından takip etti ve onun taktik zekası, defansif disiplini ve derin pozisyonlardan oyunun temposunu kontrol etme yeteneğinden etkilendi. Hjulmand, Sporting'in taktik sisteminin temel taşlarından biri oldu ve kulübün üst üste lig şampiyonluğu kazandığı dönemde takımın kaptanlığını yaptı. Liderliği ve topla oynarken sergilediği soğukkanlılığı, onu gelecekte City'nin orta sahasını sağlamlaştıracak güçlü bir aday haline getiriyor.
Spor kulüpleri acil durum planları hazırlıyor
Sporting, 2026-27 sezonunda kaptanını kaybetme ihtimaline şimdiden hazırlanıyor. Kulübün scouting departmanı, Hjulmand’ın fiziksel varlığı, olgunluğu ve uzun vadeli satış değerine uygun potansiyel yedek adayları belirlemeye başladı. Danimarkalı orta saha oyuncusu için alınacak transfer ücreti, özellikle orta sahanın güçlendirilmesi için yeniden yatırılması bekleniyor.
Transfer dönemi yaklaşırken, önümüzdeki haftalarda görüşmeler hızlanabilir. Şu an için, gelecek sezon planlarını yapan City, Hjulmand'ı kadrosuna katma konusunda en önde gelen kulüp olmaya devam ediyor.