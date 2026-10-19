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Manchester City savunmacısı Marc Guéhi, diz çökme eylemini neden bıraktığını açıkladı ve kulübün mali davasındaki karara değindi
Guéhi, diz çökme eyleminin etkisini sorguluyor
Guéhi, hafta sonu oynanan Premier League maçlarında diz çökmemeyi tercih eden oyuncular arasındaydı. Ocak ayında kulübe katılan stoper, diğerleri diz çökerken Dominic Calvert-Lewin, Ainsley Maitland-Niles ve Issa Diop ile birlikte ayakta kaldı.
George Floyd'un öldürülmesinin ardından Haziran 2020'de başlatılan uygulamanın daha seyrek yapılmasına kaptanlar 2022'de karar verdi. Şu anda Manchester City'nin dört kişilik liderlik grubunda yer alan Guéhi, ırkçılık karşıtı bu eylemin başlangıçtaki etkisini yitirmiş gibi göründüğünü açıkladı.
- Getty Images Sport
Daha geniş çaplı toplumsal değişim çağrısında bulunmak
Diz çökme eyleminin anlamını yitirip yitirmediği sorulan Guéhi, açık sözlü bir yanıt verdi. “Belki,” dedi. “Bir süredir diz çökmüyorum. Ancak bunun simgelediği şey nedeniyle her zaman alkışladım. Kampanya hâlâ sürüyor, bu harika. Mesaj hâlâ yerinde duruyor, bu da harika. Yine de daha fazlası yapılabilir. Her zaman daha fazlası yapılabilir. Bence kampanyayı nasıl ileri taşıyabileceğimize bakmalıyız. Bunun yalnızca futbolla ilgili bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Bence bu, toplumu daha geniş ölçekte ilgilendiren bir mesele. Futbol, mesajı yaymak için bir umut ışığı sadece. Ama daha fazlasının yapılıp yapılamayacağını görmek için çabalayacağız. Umarım PFA ve ligle birlikte neler yapılabileceğine bakarız.”
Manchester City kadrosu saha dışındaki gürültüye kulak asmıyor
Savunma oyuncusu, Manchester City'nin ciddi mali ihlallerden suçlu bulunmasına ilişkin son haberlere de değindi. Kulüp karara itiraz etse de Guéhi, takımın yaşananlardan hiç etkilenmediğini vurguladı. “Kulübe ve burada olup bitenlere büyük güvenimiz var. Bu yüzden pek çok kişinin yüzü rahat,” dedi.
“Dışarıdaki seslere kulak verip yaşanan her şeyden etkilenmek çok kolay olabilir. Ama dediğim gibi takım ruhunu, takım içindeki bağı, herkesin yaşananları nasıl karşıladığını ve sadece futbola odaklandığını görmek beni çok mutlu ediyor.”
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Maresca ve Manchester City için sırada ne var?
City Teknik Direktörü Enzo Maresca, geçen hafta Paris Saint-Germain karşısında alınan yenilginin ardından takımını AEK Atina maçında toparlanmaya hazırlamak zorunda. Manchester City, diz sakatlığı nedeniyle sekiz hafta sahalardan uzak kalacak Antoine Semenyo’dan bu kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yararlanamayacak.
Bu arada, aldığı darbenin ardından Erling Haaland’ın durumu maç öncesinde değerlendirilecek. Maresca’nın takımı, Avrupa’da kritik bir sonuç almak için çok konuşulan takım birlikteliğine güvenmek zorunda kalacak.
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