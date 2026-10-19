Savunma oyuncusu, Manchester City'nin ciddi mali ihlallerden suçlu bulunmasına ilişkin son haberlere de değindi. Kulüp karara itiraz etse de Guéhi, takımın yaşananlardan hiç etkilenmediğini vurguladı. “Kulübe ve burada olup bitenlere büyük güvenimiz var. Bu yüzden pek çok kişinin yüzü rahat,” dedi.

“Dışarıdaki seslere kulak verip yaşanan her şeyden etkilenmek çok kolay olabilir. Ama dediğim gibi takım ruhunu, takım içindeki bağı, herkesin yaşananları nasıl karşıladığını ve sadece futbola odaklandığını görmek beni çok mutlu ediyor.”