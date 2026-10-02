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Manchester City sahipleri tehdit altında! Gary Neville, suçlu kararı sonrası geleceklerini sorguladı
Neville, City'nin sahiplik yapısının sürdürülebilirliğini sorguladı
Neville, Manchester City yönetimine sert bir uyarıda bulundu ve kulübün başındaki konumlarının ciddi biçimde tehdit altında olduğunu öne sürdü. Yorumcu, özellikle yüzlerce milyon sterlini kapsayan iddia edilen aldatmanın boyutu göz önüne alındığında Premier League'in bütünlüğünün tehlikede olduğunu vurguladı.
Neville, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Karar bu şekilde kalırsa, Man City sahiplerinin bu ülkedeki sahipler ve yöneticiler testine nasıl uyabileceğini görmek zor" dedi.
"Gerçek şu ki, kulüplerin uygunsuz sahipleri nedeniyle çok daha katı kurallar yürürlükte. Man City sahiplerinin statülerini koruması zor olacak. Kulüpler, taraftarlar ve bir şehrin insanları için taşıdıkları anlam nedeniyle korunan varlıklardır, toplumsal varlıklardır; bu yüzden sahiplerin testte belirtilen kural ve yasalara uyması gerekiyor."
- Getty Images Sport
Mali ihlallerin boyutu
Bağımsız kurulun soruşturması, Manchester City'nin dokuz yıllık bir dönem boyunca geniş çaplı mali kural ihlallerinde bulunduğu sonucuna vardı. Bulguların merkezinde, kulübün "sahte" sponsorluk anlaşmaları yoluyla gelirini yapay biçimde şişirdiği iddiası yer aldı; bu anlaşmaların toplamı 900 milyon sterlini aşıyordu.
Neville, spora uzun vadeli etkisi göz önüne alındığında yalnızca mali bir cezanın yetersiz kalacağında ısrar ediyor. Şöyle dedi: "Uygulanabilecek tek uygun ceza, önce sahipler ve yöneticiler testini uygulamak, ardından da bu dönemdeki başarıları inceleyip bunların hâlâ geçerli sayılıp sayılmaması gerektiğini belirlemek." Neville, karar nedeniyle bu başarıların lekelenmiş durumda olduğunu da vurguladı.
Şunları ekledi: "Bu iki şey İngiliz futbolu açısından en doğrudan sonucu doğurur. Ben Man City'nin yerinde olsam, para cezasına ya da puan silme cezasına balıklama atlardım; 60 puan olsa bile, çünkü bu size yalnızca belli bir süreliğine zarar verir."
Uzun vadeli sportif mirasa ilişkin endişeler
Manchester City etrafındaki tartışma artık Pep Guardiola ve ondan önceki teknik direktörler dönemindeki kupalarla dolu devrin meşruiyetine kayıyor. 2008'deki satın alımdan bu yana kulüp İngiliz futbolunun baskın gücü haline geldi, ancak Neville, itiraz başarısız olursa bu başarıların sonsuza dek şüphe merceğinden görüleceğine inanıyor.
Premier League açısından daha geniş sonuçları değerlendiren Neville, ligin küresel itibarına verilen zarardan söz etti. "Bu ülkede bir futbol kulübünün sahibi olmak, sahip olabileceğiniz en büyük sorumluluklardan biridir. Bunun çok ciddiye alınması gerekir. Para cezalarına ve puan silmelere takılıp kalamayız, en önemli iki şeye odaklanın: o dönemdeki başarılar ve o dönemi denetleyen sahipler ile yöneticilere ne olacağı."
"Premier League, dünya çapındaki en büyük ihracatımız ve şimdi son 15 yılın en iyi takımının, şu anki duruma göre, şampiyonlukları uygunsuz şekilde kazanmaktan suçlu olması nedeniyle çamura çekiliyor. Bu yıkıcı."
- (C)Getty Images
City kapsamlı itiraz sürecini başlattı
Komisyonun bulgularına yanıt olarak Manchester City, karara birçok gerekçeyle itiraz ederek kapsamlı bir temyiz başvurusunda resmen bulundu. Kulüp, kararın hukuk, soruşturmanın ilkeleri ve sunulan olgular açısından önemli hatalar içerdiğini savunuyor.
Bu hukuk mücadelesinin uzun sürmesi bekleniyor; kulüp adını temize çıkarmakta ve Premier League'in sözünü ettiği, ağır para cezalarından en üst ligden tamamen ihraç edilmeye kadar uzanabilecek ciddi yaptırımlardan kaçınmakta kararlı.
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