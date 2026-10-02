Manchester City sahipleri tehdit altında! Gary Neville, suçlu kararı sonrası geleceklerini sorguladı

Bağımsız kurulun soruşturması, Manchester City'nin dokuz yıllık bir dönem boyunca geniş çaplı mali kural ihlallerinde bulunduğu sonucuna vardı. Bulguların merkezinde, kulübün "sahte" sponsorluk anlaşmaları yoluyla gelirini yapay biçimde şişirdiği iddiası yer aldı; bu anlaşmaların toplamı 900 milyon sterlini aşıyordu.

Neville, spora uzun vadeli etkisi göz önüne alındığında yalnızca mali bir cezanın yetersiz kalacağında ısrar ediyor. Şöyle dedi: "Uygulanabilecek tek uygun ceza, önce sahipler ve yöneticiler testini uygulamak, ardından da bu dönemdeki başarıları inceleyip bunların hâlâ geçerli sayılıp sayılmaması gerektiğini belirlemek." Neville, karar nedeniyle bu başarıların lekelenmiş durumda olduğunu da vurguladı.

Şunları ekledi: "Bu iki şey İngiliz futbolu açısından en doğrudan sonucu doğurur. Ben Man City'nin yerinde olsam, para cezasına ya da puan silme cezasına balıklama atlardım; 60 puan olsa bile, çünkü bu size yalnızca belli bir süreliğine zarar verir."