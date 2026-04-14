Manchester City, Rodri’yi Real Madrid’e satacak mı? ‘İngiltere’nin en iyi defansif orta saha oyuncusu’ ile ilgili transfer söylentileri sürerken, Blues’a Ballon d’Or kazananı konusunda ne yapması gerektiği söylendi
Rodri'nin sözleşmesi: Son 12 aya ve 30. yaş gününe yaklaşıyor
Mevcut durumda, 2019 yılında City'ye katılan ve takımın Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Kupası ve Lig Kupası zaferlerine katkıda bulunan İspanya milli takım oyuncusu Rodri, sözleşmesinin son yılına yaklaşıyor. Yeni sözleşme şartları gündeme getirildi, ancak henüz bir anlaşma imzalanmadı.
Bu durum, söylentilerin devam etmesine neden oluyor. Avrupa şampiyonluğunun kazanıldığı yıl dünyanın en iyi oyuncusu seçilen Euro 2024 şampiyonu, Haziran ayında 30 yaşına girecek. City, birkaç hafta içinde çok önemli bir karar vermek zorunda kalabilir.
La Liga devi Real Madrid'in, Madridli oyuncuyu köklerine geri döndürmek için cazip bir teklif hazırladığı bildiriliyor, ancak City, Eylül 2024'te geçirdiği yıkıcı ön çapraz bağ sakatlığının ardından en iyi formuna kavuşan bu oyuncu için tekliflere açık mı olmalı?
Manchester City, Real Madrid'in Rodri için yaptığı teklifleri dikkate almalı mı?
Bu soru Barry'ye yöneltildiğinde, eski Blues orta saha oyuncusu – GOAL'a BetMGM aracılığıyla verdiği özel röportajda – şöyle dedi: “Bence City'nin elinde bir seçenek varsa, onu takımda tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Sakatlık geçirdiğini biliyorum, ancak yavaş yavaş eski haline dönüyor; yani dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncusu olduğu günlere.
“Bence City açısından bakıldığında, onu tutmak için ellerinden gelen her şeyi denemeleri gerekiyor. Pep'in kararından etkilenip etkilenmeyeceğini bilmiyorum, muhtemelen etkilenir. Ama ben Man City'de olsaydım, onu mutlu etmek ve birkaç yıl daha takımda tutmak için elimden geleni yapardım.
“Biliyorum, 30 yaşında, artık kariyerinin ikinci yarısına giriyorsun, ama bana göre, o pozisyonda, oynama tarzıyla, kesinlikle önünde uzun bir süre var. City onunla yeni bir sözleşme imzalayabilirse, ben kesinlikle bunu desteklerdim, tersini düşünmek yerine.”
Anderson, Nottingham Forest'tan ayrılabilir mi?
Etihad'da transfer ayrılıkları gündemdeyken, potansiyel transferler konusunda da pek çok spekülasyon var. Bu yaz İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'na katılacak olan Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ın, yüksek meblağlı bir teklifin konusu olduğu söyleniyor.
Rodri'nin bıraktığı boşluğu dolduracak bir isim olarak, enerjik 23 yaşındaki oyuncunun Guardiola'nın sistemine ideal bir uyum sağlayıp sağlayamayacağı sorulduğunda, 2012'de City'nin ilk Premier Lig şampiyonluğuna katkıda bulunan Barry şunları ekledi: “Bence benzer bir oyuncu arıyorsanız, Elliot Anderson uygun bir isim olabilir. Stil olarak biraz farklı oldukları için mükemmel bir yedek sayılmaz, ancak topun olmadığı durumlarda Elliot muhtemelen şu anda İngiltere'nin sahip olduğu en iyi defansif orta saha oyuncusu. Bu kesinlikle City'nin ilgisini çekecek bir durum. Bunu tamamen anlıyorum.
“Elliot Anderson'ın oyun tarzına bakarsak, topla kendinden emin, ama bana göre Rodri'nin herkesten daha iyi olduğu nokta, pres yapması ve topun olmadığı durumlarda oyunu okuma yeteneği. Bunu anlıyorum. Elbette, diğer takımların ilgisi varsa, City de devreye girip onların gelişmesini engellemek ister. Yani, bunu anlıyorum.”
Transfer dedikoduları: Etihad'a gelen ve giden oyuncular hakkında spekülasyonlar
City’nin, Newcastle altyapısından yetişen Anderson’a yönelik rakip kulüplerin ilgisini engellemek amacıyla şimdiden bir anlaşma sağladığı iddia ediliyor; ancak bu görüşmelerde söz konusu olan rakamların bir kısmı, Forest’ın belirlediği tahmini değerin oldukça altında kalıyor.
Pep Guardiola'nın teknik direktörlük geleceği hakkında tuhaf sorular sorulmaya devam ederken, önümüzdeki aylarda Etihad'da transfer hareketliliği yaşanabilir, ancak bunların Rodri ve Anderson'ı da kapsayıp kapsamayacağı henüz belli değil.